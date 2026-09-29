Szertefoszlott a fekete-tengeri remény: Ukrajna kimondta, mire lehet ezután számítani – hónapokig maradhat a blokád

Ukrajna már nem számít arra, hogy a következő hónapokban sikerül olyan tűzszünetet vagy megállapodást kötni Oroszországgal, amely ismét biztonságossá tenné a mezőgazdasági termékek fekete-tengeri exportját. Tarasz Viszockij ukrán mezőgazdasági miniszter a Bloombergnek Brüsszelben azt mondta: egyelőre nehéz elképzelni bármilyen megoldást, ezért arra kell készülniük, hogy a helyzet továbbra is kritikus marad. A miniszter szerint a közvetítő országok arról tájékoztatták Kijevet, hogy Moszkva eddig minden, az ukrán partnerek által előterjesztett javaslatot elutasított. Ez azért különösen fontos a gabonapiac számára, mert az elmúlt hetekben éppen egy esetleges tengeri megállapodás reménye csökkentette valamelyest a háborús kockázati felárat.

Tarasz Viszockij ukrán mezőgazdasági miniszter rövid távon nem lát esélyt a fekete-tengeri szállítások újraindulására, ezt az uniós gabonapiac is megérezheti Fotó: Omar Havana

A helyzet törékenységét már korábban is látványosan megmutatta a piac. Szeptember elején a török gabonafolyosó-javaslat hírére előbb estek, majd Moszkva elutasítása után ismét meredeken emelkedtek a búzaárak. A párizsi malmibúza-jegyzések akkor egyetlen kereskedési napon tonnánként 8,25 euróval kerültek feljebb.

Gabonapiac: Erdogan próbálja újraéleszteni a folyosót

A diplomáciai próbálkozások ugyanakkor nem álltak le. Recep Tayyip Erdogan török elnök a múlt héten arról beszélt, hogy Ankara felgyorsította a fekete-tengeri gabonafolyosó helyreállítását célzó diplomáciai erőfeszítéseket, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől pedig pozitív választ kapott a kezdeményezésre.

A Reuters szerint Erdogan arra is felszólította a feleket, hogy szüntessék be a kereskedelmi hajók elleni támadásokat. Törökország már konkrét javaslatokat is eljuttatott Moszkvának a fekete-tengeri hajózás biztonságáról, ám a Kreml közlése szerint érdemi tárgyalások egyelőre nem kezdődtek. Mindez egyelőre kevés ahhoz, hogy Kijev javulással számoljon.

Harmincmillió tonna termény ragadhat Ukrajnában

A legsúlyosabb probléma most az, hogy a megtermelt gabonát és olajos magvakat Ukrajna nem tudja kiszállítani az országból. Viszockij szerint az alternatív útvonalakon jelenleg a szükséges exportmennyiség mintegy 45 százalékát tudják elszállítani. Az ukrán számítások alapján azonban még maximális kihasználtság mellett sem lehet 50 százaléknál többet átirányítani ezekre a folyosókra. Emiatt mintegy 30 millió tonna mezőgazdasági áru exportja kerülhet veszélybe a mostani gazdasági évben.