Lázadnak a románok, a nyugati tagországokban bejelentett támogatást követelnek – Magyarország sem lépett még

Az őszi munkák küszöbén fogy a román gazdák türelme. A Professzionális Gazdálkodók és Feldolgozók Fóruma, a Forumul APPR azonnali pénzügyi támogatást követel a kormánytól a műtrágya beszerzéséhez. Az érdekképviselet szerint a döntést már nem lehet tovább halogatni, mert a gazdák most határozzák meg a 2026–2027-es gazdasági év vetésszerkezetét, a kijuttatandó tápanyag mennyiségét és az inputbeszerzéseket.

Idén Európa nagy részén az aszály volt az úr, sok uniós ország már jelentős támogatási csömagokat jelentett be, ahol nem ott egyre nagyobb az elégedetlenkedés a gazdák körében Fotó: Denes Martonfai

A román mezőgazdaságot egyszerre sújtják

a magas műtrágyaárak,

a drága finanszírozás, az energia- és üzemanyagárak ingadozása,

az alacsony vagy kiszámíthatatlan terményárak,

valamint az elmúlt évek aszályai

és gyenge betakarítása miatt felhalmozódó veszteségek – írta az Economica.net.

A gazdák szerint, a következő évi termés is veszélybe kerülhet

A Forumul APPR közvetlen támogatást kér a műtrágya beszerzéséhez, a gazdaságok tényleges helyzetéhez igazodó jogosultsági feltételekkel. A programba a már elvégzett vásárlásokat is bevonnák, egyszerűsítenék az adminisztrációt, a pénzt pedig még a legfontosabb trágyázási időszakok előtt kifizetnék.

Világos menetrend és azonnal alkalmazható intézkedés nélkül számos gazdaság kénytelen lesz csökkenteni a műtrágyaadagokat, kisebb területet bevetni vagy elhalasztani a nélkülözhetetlen beszerzéseket. Ez már nemcsak a gazdaságok pénzügyi helyzetét érintené, mivel az alultrágyázás

visszafogná a hozamokat,

rontaná a román mezőgazdaság versenyképességét,

és növelné az ország élelmiszer-ellátásának sérülékenységét.

A helyzetet különösen feszültté teszi, hogy Románia mintegy 30 millió eurós – hozzávetőleg 11 milliárd forintos – uniós keretet kapott a műtrágya- és energiaválság kezelésére, a gazdák szerint azonban a pénz még nem jutott el a termelőkhöz. A szervezet ezért azt várja a bukaresti kormánytól, hogy haladéktalanul alakítsa ki a támogatás kiosztásának szabályait.

Franciaország és Németország is egy-egy milliárd eurót mozgósított

A román gazdák elégedetlenségét tovább erősíti a tagállamok között kibontakozó támogatási verseny. Franciaország a múlt héten több mint egymilliárd eurós, mintegy 370 milliárd forintos mentőcsomagot jelentett be az idei hőhullámok és aszály miatt bajba került mezőgazdasági vállalkozások számára.