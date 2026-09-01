Itt a vége: kiderült mennyi agrártermék került le a magyar földekről – nagyon nincs ok az örömre

A tervezett 1,594 millió hektárból 1,587 millió hektáron, vagyis a terület 99,6 százalékán végeztek a kalászos gabonafélék betakarításával augusztus 13-ig. A gazdák összesen 6,7 millió tonna termést takarítottak be, amelynek 63,5 százalékát a búza, 25,6 százalékát az árpa adta – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet nyári mezőgazdasági munkákról szóló operatív jelentéséből.

Ez lehet a gazdák egyik legrosszabb éve. Fotó: Pusztai Sándor

Az országos összmennyiség mögött azonban súlyos hozamveszteség húzódik meg. Az őszi búza 986,9 ezer hektárról betakarított termése 4,235 millió tonna lett, hektáronként átlagosan 4,3 tonna. Ez 22,7 százalékos visszaesés a tavalyi 5,5 tonnához képest, és alig haladja meg a rendkívül aszályos 2022-ben elért 4,2 tonnás eredményt.

A véglegeshez közeli számok még a korábbi várakozásoknál is gyengébb eredményt mutatnak. Júliusban a Világgazdaságnak nyilatkozó piaci szereplő még 4,5 millió tonnát elérő vagy valamivel meghaladó búzatermést valószínűsített. A termés ugyanakkor így is elegendő a hazai malomipari, takarmányozási és vetőmagigény kielégítésére, és exportra is maradhat belőle. A gazdák jövedelmezőségét viszont a gyenge hozam mellett az aratáskor tapasztalt nyomott árak is rontották: a búza tonnánkénti ára 60 ezer forint körül indult, és csak később emelkedett 70 ezer forint fölé.

Kettészakadt az ország – de egyik oldalán sem járnak örömtáncot a gazdák

Az országos átlag elfedi a térségek között kialakult rendkívüli különbségeket. Baranya vármegyében 6,8, Vasban 6,76, Zalában 6,5 tonna őszi búzát takarítottak be hektáronként. Ezzel szemben Csongrád-Csanádban mindössze 2,7, Jász-Nagykun-Szolnokban 2,9, Békésben 3 tonna lett az átlag.

Vagyis a legjobban és a legrosszabbul teljesítő vármegye hozama között több mint két és félszeres volt a különbség. Ez visszaigazolja az aratás elején érkező jelzéseket: a Világgazdaság már júniusban arról írt, hogy akár néhány kilométeren belül is jelentős eltérések mutatkoztak a táblák állapotában és a várható hozamokban.

A durumbúza még nagyobb veszteséget szenvedett el. A 73 ezer hektár körüli területről 263 ezer tonna termést takarítottak be. A 3,7 tonnás hektáronkénti átlag 26,2 százalékkal, az összmennyiség pedig 24,7 százalékkal maradt el a tavalyitól.