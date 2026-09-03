Az unióban sem állt a gazdák mellé a Tisza Párt – hiába az agrárválság, nem emelik a segélyalapot

Leszavazta az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának néppárti-baloldali többsége azt a módosító indítványt, amely a jelenlegi 450 millió euróról 900 millió euróra emelte volna az uniós mezőgazdasági válságtartalék összegét a 2027-es költségvetésben – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. A Patrióták Európáért frakcióhoz tartozó politikus által benyújtott, a gazdák megsegítését célzó indítványról szerdán szavazott az EP agrárbizottsága. Dömötör Csaba közleménye szerint a támogatás megduplázását az Európai Néppárt és a baloldali frakciók képviselői egyöntetűen elutasították.

Hiába az aszály és hőség okozta súlyos károk, az unió nem emeli a gazdák megsegítését lehetővé tevő válságalapját Fotó: Bencsik Adam

A politikus úgy fogalmazott: a Tisza Párt EP-képviselői közül senki nem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a szavazáson. Ez azt jelenti, hogy a Tisza politikusai nem szavaztak közvetlenül az indítvány ellen, de távolmaradásukkal nem is támogatták a mezőgazdasági válságalap megerősítését. Dömötör szerint európai parlamenti szövetségeseik ugyanakkor leszavazták a pluszforrásról szóló kezdeményezést.

Hoppon maradtak a gazdák: kevés lesz a 450 millió eurós keret

Az uniós agrártartalékot minden év elején az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapon belül hozzák létre. Az uniós jogszabály szerint a keret összege 2023 és 2027 között évente legalább 450 millió euró. Az uniós költségvetés ennél magasabb összeget is meghatározhatna, erre tett javaslatot Dömötör Csaba.

A tartalékból az Európai Bizottság

piaci zavarok,

állatbetegségek,

szélsőséges időjárási események,

illetve az energia- és inputárak megugrása esetén

nyújthat rendkívüli támogatást. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a jelenlegi közös agrárpolitika 2023-as indulása óta ez a keret szolgál az agrárpiaci válságintézkedések finanszírozására.

Az összeg reálértéke azonban folyamatosan csökken, miközben egyre gyakoribbak és súlyosabbak a mezőgazdaságot érő krízisek. Maga az Európai Parlament is elismerte korábban, hogy a 450 millió euró már nem elegendő a jelenlegi kihívások kezelésére. Az EP a 2026-os költségvetésről szóló állásfoglalásában erősebb és gyorsabban mozgósítható tartalékot sürgetett, a konkrét megduplázást azonban most nem támogatta az agrárbizottsági többség.