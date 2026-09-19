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mezőgazdaság
Magosz
napraforgó
agrárválság
aszály
kukorica
búza

Veszélyben a magyar élelmiszer-termelés: már a jövő évi termés is veszélybe került az idei gondok miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elmaradó vetések, visszafogott műtrágyázás és leállított öntözés jelzi a magyar gazdák pénzügyi válságát. Cseh Tibor, a Magosz főtitkára szerint az aszályveszteségek mellett a magas energiaköltségek már a következő szezon finanszírozását is veszélyeztetik. Mint mondta, a szántóföldi ágazatot jelenleg gyakorlatilag a területalapú támogatások tartják életben, a gazdák nagyon nehéz körülmények között kel döntsenek a jövőről.
Dénes Zoltán
2026.09.19, 06:05

Olyan táblák is tömegével maradtak betakarítatlanul az országban, amelyekre az aszály pusztítása után már nem érte volna meg kiküldeni a kombájnt – erről számolt be a Világgazdaság megkeresésére Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) főtitkára. Elmondása szerint a napraforgó és a kukorica betakarítása a legtöbb helyen a végéhez közeledik, az eredmények azonban rendkívül gyengék, miközben a terményárak sem nyújtanak érdemi vigaszt a gazdálkodóknak. Ilyen körülmények között kell a gazdáknak megtervezni a jövő évet.

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Idén a gazdák helyett az aszály aratott a magyar földeken Fotó: Havrán Zoltán

A főtitkár szerint az őszi búza idei árszintje még az öt évvel ezelőttit sem éri el. Úgy látja, ez is mutatja a magyar mezőgazdaság nemzetközi kitettségét, valamint az Európai Unión kívüli folyamatok piacbefolyásoló erejét.

A tartalékok a végére járnak és a pénzügyi nehézségek mostanra már a nagyüzemeket éppúgy megviselik, mint a kisebb, családi gazdaságokat 

– fogalmazott.

A veszteségek nagyságrendjét érzékelteti, hogy Bóna Szabolcs agrárminiszter korábbi tájékoztatása szerint augusztus végéig több mint 1,4 millió hektárra jelentettek be aszálykárt. Ahogyan azt az idei válságot a 2022-es helyzettel összevető cikkünk is bemutatta, a terméskiesést most alacsony terményárak és magas termelési költségek súlyosbítják.

Kérdésünkre kitért arra is, hogy az idei bevétel hiánya közvetlenül befolyásolja az őszi munkálatokat. Cseh Tibor szerint a gazdálkodók többsége a költségek minimalizálására kényszerül: sokan fémzárolt vetőmag helyett saját termésből származó magot vetnek vissza – az agrár-környezetgazdálkodási programban érintett területeket a főtitkár kivételként említette –, és radikálisan csökkentik a műtrágya-felhasználást. A magas energiaárak és az alacsony felvásárlási árak miatt pedig több helyen az öntözést is leállítják.

Válságban a gazdák: a csapadékhiány a vetésszerkezetet is átírja

Szeptember közepére sokfelé szinte teljesen elfogyott a nedvesség a talaj felső rétegeiből, ezért számos gazdaságban lemondtak a repce vetéséről - mondta Cseh Tibor. Hozzátette: a kukorica visszaszorulásával egyre inkább az árpa, a búza és a napraforgó marad a termelők választása, miközben a főtitkár az ugaroltatás arányának jelentős növekedésére számít.

Az őszi takarékoskodás így a következő évre is átviheti a válságot: a gazdálkodók már a következő termés megalapozására fordítható kiadásaikat fogják vissza.

A drága gázolaj ebben az időszakban különösen érzékenyen érinti az ágazatot. A betakarítást, a terményszállítást, a talaj-előkészítést és a vetést ugyanabból a megcsappant pénzügyi keretből kell finanszírozni. A Magosz főtitkára hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság egészében is jelentős az energiaigény: 

  • a gépek üzemeltetése mellett 
  • az öntözés, 
  • a szárítás 
  • és a műtrágyagyártás 

is nagy mennyiségű gázolajat, földgázt vagy áramot igényel.

A bejelentett gázolajkedvezményt a Magosz főtitkára elégtelennek tartja. Számítása szerint az mindössze további 14 forint könnyítést jelent literenként, az általa említett 701 forintos átlagár mellett. A havi ötezer forintos támogatást szintén kritikával illette.

A kedvezmény nagyságának megítéléséhez lényeges, hogy a gazdák a gázolaj jövedéki adójának jelentős részét korábban is visszaigényelhették. A Világgazdaság magyar és lengyel intézkedéseket összehasonlító írása szerint a bejelentés a visszatérítés 90-ről 100 százalékra emeléséről szól, meghatározott mennyiségi korlát mellett, az év végéig. Az új segítség ezért literenként hozzávetőleg 14–15 forint. Lengyelországban eközben közel 44 forintnak megfelelő új üzemanyag-támogatást terveznek, és a műtrágya drágulását is kompenzálnák.

A magas energiaárak is odavágnak

Cseh Tibor szerint azonban a legnagyobb kitettséget a műtrágya jelenti majd. Az őszre szükséges mennyiséget a termelők jelentős része korábban, még kedvezőbb áron megvásárolta, a következő beszerzési időszakra viszont már sokkal borúsabbak a kilátások.

„Ilyen gázárak mellett a jövő év elején esedékes beszerzések a gazdák nagy részénél el fognak maradni” – figyelmeztetett.

Ez egybevág a hormuzi energiaválság késleltetett agrárhatásairól szóló korábbi cikkünkben bemutatott kockázattal: a régebben beszerzett készletek egy ideig tompíthatják a drágulást, az új vásárlásoknál azonban már megjelennek a magasabb költségek. A nitrogénműtrágyák különösen érzékenyek a gázárra, mert az ammóniagyártásban a földgáz nyersanyagként és energiaforrásként is szükséges.

Az európai gazdaszervezetek közben a szabályozási többletterhek miatt is tiltakoznak. Mint megírtuk, a Copa–Cogeca bírálta, hogy az Európai Parlament elutasította a karbonvám felülvizsgálatába tervezett válsághelyzeti mentesítési rendelkezést. A szervezet szerint ez csökkenti a műtrágyát vásárló gazdák védelmét rendkívüli drágulás esetén; a szabályozásról ugyanakkor még folytatódnak az uniós egyeztetések.

A termelési kiadások mellett ősszel és télen a földbérleti díjak is esedékessé válnak. Cseh Tibor szerint a bérlők idén már tömegesen élnek a haszonbér-mérséklés lehetőségével, mert a korábban megemelkedett díjakat a jelenlegi jövedelmezőség mellett egyre nehezebb kitermelni. A bérleti piacra vonatkozó következtetése is határozott: 

Nulla jövedelmezőség mellett a jövőben lehetetlen lesz fenntartani az elmúlt időszakban igencsak elszálló bérleti díjakat.

A főtitkár úgy látja, a szántóföldi ágazatot jelenleg gyakorlatilag a területalapú támogatások tartják életben. Értékelése szerint a kormányzat részéről nem látszik szándék a helyzet súlyához igazodó érdemi intézkedésekre és kárenyhítésre.

 

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