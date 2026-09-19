Veszélyben a magyar élelmiszer-termelés: már a jövő évi termés is veszélybe került az idei gondok miatt

Olyan táblák is tömegével maradtak betakarítatlanul az országban, amelyekre az aszály pusztítása után már nem érte volna meg kiküldeni a kombájnt – erről számolt be a Világgazdaság megkeresésére Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) főtitkára. Elmondása szerint a napraforgó és a kukorica betakarítása a legtöbb helyen a végéhez közeledik, az eredmények azonban rendkívül gyengék, miközben a terményárak sem nyújtanak érdemi vigaszt a gazdálkodóknak. Ilyen körülmények között kell a gazdáknak megtervezni a jövő évet.

Idén a gazdák helyett az aszály aratott a magyar földeken Fotó: Havrán Zoltán

A főtitkár szerint az őszi búza idei árszintje még az öt évvel ezelőttit sem éri el. Úgy látja, ez is mutatja a magyar mezőgazdaság nemzetközi kitettségét, valamint az Európai Unión kívüli folyamatok piacbefolyásoló erejét.

A tartalékok a végére járnak és a pénzügyi nehézségek mostanra már a nagyüzemeket éppúgy megviselik, mint a kisebb, családi gazdaságokat

– fogalmazott.

A veszteségek nagyságrendjét érzékelteti, hogy Bóna Szabolcs agrárminiszter korábbi tájékoztatása szerint augusztus végéig több mint 1,4 millió hektárra jelentettek be aszálykárt. Ahogyan azt az idei válságot a 2022-es helyzettel összevető cikkünk is bemutatta, a terméskiesést most alacsony terményárak és magas termelési költségek súlyosbítják.

Kérdésünkre kitért arra is, hogy az idei bevétel hiánya közvetlenül befolyásolja az őszi munkálatokat. Cseh Tibor szerint a gazdálkodók többsége a költségek minimalizálására kényszerül: sokan fémzárolt vetőmag helyett saját termésből származó magot vetnek vissza – az agrár-környezetgazdálkodási programban érintett területeket a főtitkár kivételként említette –, és radikálisan csökkentik a műtrágya-felhasználást. A magas energiaárak és az alacsony felvásárlási árak miatt pedig több helyen az öntözést is leállítják.

Válságban a gazdák: a csapadékhiány a vetésszerkezetet is átírja

Szeptember közepére sokfelé szinte teljesen elfogyott a nedvesség a talaj felső rétegeiből, ezért számos gazdaságban lemondtak a repce vetéséről - mondta Cseh Tibor. Hozzátette: a kukorica visszaszorulásával egyre inkább az árpa, a búza és a napraforgó marad a termelők választása, miközben a főtitkár az ugaroltatás arányának jelentős növekedésére számít.

Az őszi takarékoskodás így a következő évre is átviheti a válságot: a gazdálkodók már a következő termés megalapozására fordítható kiadásaikat fogják vissza.

A drága gázolaj ebben az időszakban különösen érzékenyen érinti az ágazatot. A betakarítást, a terményszállítást, a talaj-előkészítést és a vetést ugyanabból a megcsappant pénzügyi keretből kell finanszírozni. A Magosz főtitkára hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság egészében is jelentős az energiaigény:

a gépek üzemeltetése mellett

az öntözés,

a szárítás

és a műtrágyagyártás

is nagy mennyiségű gázolajat, földgázt vagy áramot igényel.