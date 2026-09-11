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gázolaj
aszály
mezőgazdaság
olaj
Magyar Péter
dízel

Feszült a várakozás Magyar Péter bejelentése előtt, olajárprésben a magyar gazdák: ha nem jön gyors segítség, sokan feladhatják

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Nem véletlen, hogy a mezőgazdasági termelők is szrerepeltek a magas dízelárak elleni célzott támogatásró szóló miniszterelnőki közleményben, mely döntést azonban még nem jelentették be. Az aszály és hőség miatti alacsony termés és a gyenge felvásárlási árak miatt, ugyanis sok gazdaságnak már eleve kevés terményen kellene kitermelnie a növekvő költségeket. Ezen kiadásokat nőveli a legválságosabb időben a gázolaj jelentős áremelkedése.
Dénes Zoltán
2026.09.11, 11:42
Frissítve: 2026.09.11, 11:46

A száz dollár fölé emelkedő olajár a betakarítás kellős közepén találta el a magyar gazdaságokat. Egy százhektáros, kukoricát is termesztő üzem költsége már a jelenlegi üzemanyagárak mellett is több mint 300 ezer forinttal nőhet, a gázolaj drágulásának tartóssá válása pedig ennek többszörösét is elviheti. A magyar mezőgazdaság számára az időzítés különösen kedvezőtlen. Egyszerre zajlik a kukorica és a napraforgó betakarítása, a termény beszállítása és szárítása, miközben megkezdődtek az őszi talajmunkák és a gabonafélék vetése is.

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Gázolaj tartály feltőltése egy magyrországi gazdánál. A dízel áremelkedése nem csak fuvarköltséget emeli Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter miniszterelnök a hét elején jelentette be, hogy szerdán dönthet a kormányról , amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti. A gázolaj országos kiskereskedelmi átlagára közben már 700 forint főlé melekedett literenként. Ez 29 forinttal haladta meg az augusztusi, 672 forintos havi átlagot, júliusban pedig még csak 613 forintot mért a KSH. Vagyis a betakarítás idején a gazdák két hónap alatt literenként csaknem 90 forintos drágulással szembesültek.

Dráguló gázolaj: a gépi munka mellett, a szállítási és szárítási költségek is nőnek

A gazdálkodók szempontjából ugyanakkor a legnagyobb veszély nem pusztán a százdolláros nyersolajár miatt dráguló dízel, hanem az, hogy ez a szárítás és a fuvarozás költségeit is megnöveli. Ráadásul mindez egy olyan évben történik, amikor az alacsony termés és a gyenge felvásárlási árak miatt sok gazdaságnak már eleve kevés terményen kellene kitermelnie a növekvő hektárköltséget.

Amennyiben egy nagyon leegyszerűsített számításhoz folyamodunk, úgy valamelyes érzékeltetni tudjuk a kiadások növekedését. Egy százhektáros szántóföldi gazdaságot alapul véve, a  betakarítás gépi munkái átlagosan 20 liter, az őszi talajművelés és vetés pedig mintegy 35 liter gázolajat igényelhet hektáronként. Így a mintagazdaság 2750 liter üzemanyagot használ el ezekhez a munkákhoz. Az augusztusi átlaghoz képest mért 29 forintos literenkénti áremelkedés önmagában csaknem 80 ezer forintos többletet okoz.

Ehhez jön a szárítás. Ez nem közvetlenül a kőolaj, hanem elsősorban 

  • a földgáz, 
  • az áram 
  • és a szolgáltatói díjak

 alakulásától függ, ezért a százdolláros olaj hatását nem lehet automatikusan ugyanilyen arányban rávetíteni. Ha azonban a szárítás díja az energiaköltségek miatt tonnánként 700 forinttal emelkedik, 210 tonna kukoricánál már 147 ezer forinttal nő a számla. Amennyiben pedig a gazdaság tonnánként ötezer forintos alapfuvardíjjal számol, a 4,5 százalékpontos emelés 225 forint többletet jelent tonnánként. Háromszázötven tonna elszállításánál ez közel 79 ezer forint.

Még időben érkezhet a segítség

A jelenlegi számítás csak az augusztusi dízelátlag és a szeptember 9-i árkülönbségét veszi figyelembe. Amennyiben a száz dollár feletti világpiaci olajár tartósan beépülne az árakba, és a gázolaj további 50 forinttal drágulna, a mintagazdaság közvetlen üzemanyagköltsége újabb 137 500 forinttal nőne száz hektáronként. Ezer hektáron ez már 1,375 millió forintos újabb kiadást jelentene – még a szárítás és a fuvarozás következő áremelése előtt.

Az olaj- és üzemanyagpiac legsúlyosabb agrárgazdasági következményei csak a következő szezonokban jelenhetnek meg. A drága földgáz, a műtrágyahiány és a növekvő szállítási költségek a magyar gazdálkodók jövedelmét és az élelmiszerárakat egyaránt veszélyeztetik.

 

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