Gázolajsegély: háromszor akkora segítséget ígérnek a lengyel gazdáknak, mint a magyaroknak

Több mint 800 millió zlotys, átszámítva 67,3 milliárd forintot meghaladó támogatási csomagot készít elő a lengyel kormány a gazdálkodók üzemanyag- és műtrágyaköltségeinek enyhítésére. Stefan Krajewski agrárminiszter szeptember 16-i bejelentéséről a Farmer.pl is beszámolt. A PAP lengyel hírügynökség tudósítása szerint a gázolaj után literenként 0,52 zloty, vagyis mintegy 43,8 forint új támogatás járna. Ez egészítené ki a meglévő, literenként 1,48 zlotys, hozzávetőleg 124,6 forintos jövedékiadó-visszatérítést. A két tétel együtt 2 zlotyt, körülbelül 168,3 forintot tenne ki literenként.

Stefan Krajewski a Lengyel Parlamentben (Szejm). A gázolaj drágulása miatt új támogatási csomagot jelentett be a gazdáknak Fotó: NurPhoto via AFP

A csomag alapját 66 millió euró, hozzávetőleg 24 milliárd forint uniós forrás adná, amelyet annak kétszeresével egészítenének ki a lengyel költségvetésből. A miniszter további segítség lehetőségét sem zárta ki. A tervek szerint október 1. és 15. között lehetne kérelmezni a támogatást, de vizsgálják a határidő egyhetes meghosszabbítását. Műtrágyánál a március 1. és augusztus 15., üzemanyagnál a március 1. és augusztus 31. közötti vásárlásokat vennék figyelembe. A több mint 800 millió zlotys keret tehát a két támogatási célt együttesen szolgálná.

Itthon a gázolaj jövedéki adójának 10 százaléka érkezett segítségként

Magyarországon más eszközzel enyhítenék a gazdák terheit. Magyar Péter szeptember 11-én jelentette be, hogy a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A szeptember 15-én ismertetett részletek alapján literenként nagyjából 15 forintos segítséget jelenthet a jövedéki adó visszatérítés. A gazdák annak 90 százalékát eddig is leírhatták, most tehát további 10 százalékos könnyítést kaptak 2026. december 31-ig, mégpedig a jogszabályban meghatározott mennyiségi korlát mellett.

A teljes adó-visszatérítés tehát nem azt jelenti, hogy a gazdák számára a teljes jövedéki adó új megtakarításként jelenik meg. Annak jelentős részét már eddig is visszaigényelhették: a NAV tájékoztatója alapján az általános szabály évente hektáronként legfeljebb 97 literre biztosít visszatérítést.