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támogatás
gázolaj
Lengyelország
mezőgazdaság
jövedéki adó
Magyar Péter

Gázolajsegély: háromszor akkora segítséget ígérnek a lengyel gazdáknak, mint a magyaroknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Literenként csaknem 44 forintos új üzemanyag-támogatást tervez Lengyelország, míg a magyar gazdáknak bejelentett könnyítés mintegy 14 forintot jelenthet. Varsó a gázolaj áremelkedése mellett, a műtrágya drágulását is kompenzálná.
Dénes Zoltán
2026.09.16, 14:31

Több mint 800 millió zlotys, átszámítva 67,3 milliárd forintot meghaladó támogatási csomagot készít elő a lengyel kormány a gazdálkodók üzemanyag- és műtrágyaköltségeinek enyhítésére. Stefan Krajewski agrárminiszter szeptember 16-i bejelentéséről a Farmer.pl is beszámolt. A PAP lengyel hírügynökség tudósítása szerint a gázolaj után literenként 0,52 zloty, vagyis mintegy 43,8 forint új támogatás járna. Ez egészítené ki a meglévő, literenként 1,48 zlotys, hozzávetőleg 124,6 forintos jövedékiadó-visszatérítést. A két tétel együtt 2 zlotyt, körülbelül 168,3 forintot tenne ki literenként.

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Stefan Krajewski a Lengyel Parlamentben (Szejm). A gázolaj drágulása miatt új támogatási csomagot jelentett be a gazdáknak Fotó: NurPhoto via AFP

A csomag alapját 66 millió euró, hozzávetőleg 24 milliárd forint uniós forrás adná, amelyet annak kétszeresével egészítenének ki a lengyel költségvetésből. A miniszter további segítség lehetőségét sem zárta ki. A tervek szerint október 1. és 15. között lehetne kérelmezni a támogatást, de vizsgálják a határidő egyhetes meghosszabbítását. Műtrágyánál a március 1. és augusztus 15., üzemanyagnál a március 1. és augusztus 31. közötti vásárlásokat vennék figyelembe. A több mint 800 millió zlotys keret tehát a két támogatási célt együttesen szolgálná.

Itthon a gázolaj jövedéki adójának 10 százaléka érkezett segítségként

Magyarországon más eszközzel enyhítenék a gazdák terheit. Magyar Péter szeptember 11-én jelentette be, hogy a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A szeptember 15-én ismertetett részletek alapján literenként nagyjából 15 forintos segítséget jelenthet a jövedéki adó visszatérítés. A gazdák annak 90 százalékát eddig is leírhatták, most tehát további 10 százalékos könnyítést kaptak 2026. december 31-ig, mégpedig a jogszabályban meghatározott mennyiségi korlát mellett.

A teljes adó-visszatérítés tehát nem azt jelenti, hogy a gazdák számára a teljes jövedéki adó új megtakarításként jelenik meg. Annak jelentős részét már eddig is visszaigényelhették: a NAV tájékoztatója alapján az általános szabály évente hektáronként legfeljebb 97 literre biztosít visszatérítést.

A bejelentett új segítség fajlagos összege így Lengyelországban hozzávetőleg háromszorosa a magyarnak. Tízezer liter, támogatásra jogosító gázolaj esetében a lengyel kiegészítés mintegy 438 ezer forintot, a magyar könnyítés hozzávetőleg 143 ezer forintot jelentene. fontos, hogy ezek csak személtető adatok, a ténylegesen elszámolható mennyiséget, időszakot és jogosultságot mindkét ország saját szabályai határozzák meg.

A két intézkedés hatóköre is eltér. 

A lengyel csomag az üzemanyag mellett a műtrágya drágulását is kezeli, a magyar gázolajos bejelentés pedig csak az üzemanyag adóterhének csökkentésére irányul.

 A lengyel program teljes keretét ezért nem lehet közvetlenül összevetni a magyar intézkedés literenkénti kedvezményével.

A segítség időzítése mindenesetre kulcskérdés. Ahogyan a Világgazdaság korábban bemutatta, a dráguló gázolaj egyszerre növeli a betakarítás, a terményszállítás és az őszi talajmunkák költségét. A magyar termelőknek ezt az aszály okozta termésveszteségek és a gyenge felvásárlási árak mellett kell kigazdálkodniuk. A támogatás tényleges értékét ezért a literenkénti összegen túl az is meghatározza, mikor érkezik meg a pénz a gazdaságokhoz.

 

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