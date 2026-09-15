Rovartetemek és kosz fogadta az ellenőröket: gyrosüzemben csapott le a Nébih

Egy éjszakai ellenőrzésen bukott le az a budapesti darabolóüzem, ahol gyrost és húspogácsát is előállítottak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) augusztus végi akciója során olyan súlyos higiéniai és dokumentációs hiányosságokat találtak, hogy azonnal felfüggesztették a gyros alapanyagot előállító létesítmény tevékenységét – derül ki a hatóság közleményéből.

Azonnal felfüggesztették a gyros alapanyagot előállító létesítmény tevékenységét Fotó: NÉBIH

Az ellenőröket szennyezett, takarítatlan és túlzsúfolt öltöző fogadta, ahol jelentős mennyiségű rovartetemet is találtak. Az üzemben több helyen pókhálók voltak, a falak, ajtók és a padozat állapota pedig szintén súlyos kívánnivalót hagyott maga után: sérült, repedezett burkolatok és pergő festék egészítette ki a képet. Az egyik helyiség mennyezete repedezett és hólyagos volt.

A bontó-filéző helyiségben erősen szennyezett csatornaszemeket találtak, a padlón több helyen pangott a víz. A mosogatóhelyiségből hiányzott a csatornaszem, a szabadba nyíló ajtó pedig nem záródott résmentesen.

Gyros minden körülmények között: kuka az alapanyaghűtőben, eszközök a kézmosóban

A szabályos kézmosás feltételei sem voltak mindenhol adottak. Az egyik mosdókagylót például azért nem lehetett használni, mert eszközöket tároltak benne. Az üzemeltető a mosogatás és az eszközfertőtlenítés feltételeit sem biztosította.

A hulladékkezelésnél is meghökkentő megoldásra bukkantak: az egyik alapanyaghűtőben csomagolóanyagot és más hulladékot tartalmazó kukát tároltak.

A papírok átvizsgálása további szabálytalanságokat tárt fel. A bemutatott dokumentumok szerint olyan állatfajokat is feldolgoztak a létesítményben, amelyekre nem volt engedélyük. Ráadásul egyetlen dolgozó sem rendelkezett érvényes egészségügyi kiskönyvvel, ezért a hatóság ezek pótlásáig megtiltotta a munkavégzésüket.

Négytonnányi áru került hatósági zár alá

A Nébih összesen 123 tételt, mintegy négy tonna élelmiszert és takarmányt vont ki azonnali hatállyal a forgalomból. Az érintett tételek között nem nyomon követhető, lejárt és engedély nélkül előállított termékek is voltak. A hatóság megtiltotta az áruk forgalomba hozatalát és felhasználását, egyúttal elrendelte hatósági zár alá vételüket.