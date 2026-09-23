Újabb hajót ért támadás a Fekete-tengeren: a gabonapiac fizetheti meg az árát

Orosz támadás ért szeptember 23-án éjjel egy Antigua és Barbuda zászlaja alatt hajózó kereskedelmi teherhajót a Fekete-tengeren – az Ukrán Tengeri Kikötői Hatóság jelentése szerint. A támadás következtében tűz ütött ki a hajón, a személyzetet az ukrán haditengerészet evakuálta, a hajó ukrán állampolgárságú kapitánya azonban életét vesztette. A hajótámadás tényét az ukrán kikötői hatóság közlése alapján több nemzetközi forrás is megerősítette.

A Fekete-tenger látványa egy lerombolt lakásból nyílik egy 21 emeletes lakóházban, amelyet egy orosz támadás rongált meg Odesszában, 2026. szeptember 3-án. Szerdán újabb hajót ért találat Fotó: NurPhoto via AFP

Az odesszai regionális katonai közigazgatás szerint az éjszaka folyamán kikötői és más civil infrastruktúrát is találatok értek. Arról egyelőre nincs hiteles információ, hogy a megtámadott hajó milyen rakományt szállított, így nem állítható, hogy közvetlenül gabonaszállítmányt ért találat. Piaci szempontból azonban ennél fontosabb, hogy ismét kereskedelmi hajót ért támadás egy olyan térségben, amelyen keresztül a világ gabonakereskedelmének jelentős része halad.

Egyre veszélyesebb a kereskedelmi hajózás

A mostani eset nem elszigetelt incidens. A török hajózási kamara adatai szerint Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójának kezdete óta legalább 226 civil és kereskedelmi hajót ért támadás a Fekete-tengeren, ezek mintegy 70 százalékát 2026 első nyolc hónapjában. Ez azt mutatja, hogy a civil hajózás kockázata az idén rendkívüli ütemben növekedett.

A gabonakereskedelem számára ez különösen érzékeny helyzet. A fekete-tengeri gabonakereskedelemben a piaci szereplők egy része már a 2022-es állapotoknál is rosszabbnak ítéli a szállítási környezetet. A kereskedők számára egyre kevésbé kizárólag az ár és a gabona minősége számít: legalább ilyen fontos kérdés lett, hogy az eladó képes-e egyáltalán időben hajóra rakni és leszállítani az árut.

A piac működésének változását jól jelzi, hogy a vevők egyre nagyobb prémiumot hajlandók fizetni az olyan gabonáért, amely már hajón van és közeledik a Boszporuszhoz, szemben egy olcsóbb, de csak hetekkel később teljesítendő szerződéssel.

Brutálisan megdrágult a fuvar

A háborús kockázat már a mostani támadás előtt is közvetlenül beépült a szállítási költségekbe. A Világgazdaság korábbi összesítése szerint az ukrán dunai kikötőkből Egyiptomba tartó kisebb hajók fuvardíja augusztus végére tonnánként 90–95 dollárra nőtt, ami hozzávetőleg két és félszerese volt a korábbi szintnek.