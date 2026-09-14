Vakon repül az élelmiszeripar: rossz elemzési modell miatt, nem látják a következő ársokkot

Az élelmiszeripar súlyosan alábecsülheti a szélsőséges időjárásból eredő ellátási és pénzügyi kockázatokat – hívta fel a figyelmet a Food and Land Use Coalition (FOLU), a World Business Council for Sustainable Development és a Systemiq közös elemzése. A The Times által ismertetett jelentés szerint az ágazatban használt termésbecslési és kockázati modellek nem képesek megfelelően kezelni az egymást erősítő időjárási szélsőségeket.

Az árcímkék sűrű cseréje helyett érdemes rendszerszinten modellezni az időjárási szélsőségeket Fotó: Vémi Zoltán

A modellek rendszerint külön eseményként kezelik

az aszályt,

a hőhullámot,

az árvizet,

a vihart,

az erdőtüzet,

valamint a kártevők és betegségek megjelenését. A tényleges károk azonban nem egyszerűen összeadódnak. Ha például egy hőhullám kiszárítja a talajt, majd tűz vagy vihar rongálja meg a termést és az infrastruktúrát, a gazdasági veszteség sokkal nagyobb lehet annál, mint amit az egyes eseményekre külön-külön készített becslések mutatnak.

Időjárási szélsőségek okoznak évente tízezer milliárd forintnyi veszteséget

A vizsgálat abból az uniós háttérszámításból indul ki, amely szerint a kedvezőtlen időjárás évente átlagosan 28,3 milliárd euró, vagyis a szeptember 11-i euróárfolyamon számolva mintegy 10,3 ezer milliárd forint veszteséget okoz az EU mezőgazdaságának. Ez az uniós növénytermesztési és állattenyésztési kibocsátás körülbelül 6 százalékának felel meg.

A pénzügyi védelem ugyanakkor messze elmarad a kockázatok nagyságától. Az Európai Beruházási Bank adatai szerint a klímakároknak csupán 20–30 százalékát fedezik állami, piaci vagy kölcsönös biztosítási rendszerek.

A veszteség több mint fele az aszályhoz köthető, megfelelő alkalmazkodási intézkedések nélkül pedig a terméskárok 2050-re akár 66 százalékkal is emelkedhetnek.

Az új elemzés szerint a hiányos adatok és pontatlan modellek miatt a vállalati vezetők gyakran kisebb kockázattal számolnak, mint amekkora valójában fenyegeti a beszállítóikat. Ez nemcsak a termésbecsléseket torzítja el, hanem a készletezési döntéseket, a hosszú távú beszerzési szerződéseket, a biztosítási díjakat és a beruházások megtérülésének számítását is.