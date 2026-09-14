Üzemanyagár: a dízelnél kezdődik, de a boltokig érhet az új inflációs sokk – figyelmeztetés érkezett az EKB elnökétől

Tovább emelkedett hétőn az olaj ára a nemzetközi piacon, a Brent árfolyama 106 dollárra emelkedett. A piac a szaúdi East-West vezeték elleni támadást, a Hormuzi-szorosban eltalált hajót, valamint a Báb el-Mandeb térségében történt húszi előretörést árazza. Az „inflációs sokk” alatt az EKB ezúttal elsősorban nem a fogyasztás túlfűtöttségét, hanem egy elhúzódó energiaellátási válságot ért. A közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése, valamint az orosz és más finomítói kapacitások kiesése egyszerre drágította meg a nyersolajat, a földgázt és különösen a dízel előállítását.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke egy hétvégi interjújában veszélt arrl, hogy inflációs sokkot okozhat az energiaválság Fotó: George Rudy / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az újabb olajár-emelkedés közvetlenül drágítja a fuvarzozást, a betakarítást, az őszi vetést, a kukoricaszárítást és a terményszállítást. A földgázon és az ammónián keresztül a nitrogénműtrágya árát is felfelé húzhatja, miközben a biodízelpiacon támaszt adhat a repce- és napraforgóolajnak. Mindez egy jelentős áremelkedés vetit előre az élelmiszerek árában is.

Lagarde: inflációs sokk az energiaköltségek miatt

Az euróövezeti infláció augusztusban 3,3 százalékra nőtt, miközben az energiaárak éves drágulása elérte a 14,3 százalékot. Ezzel szemben az energia és élelmiszer nélkül számított maginfláció 2,4 százalékra mérséklődött, tehát egyelőre valóban az energia a fő probléma, nem az általános keresleti nyomás. Erről beszélt Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is egy hévégén adott interjújában. Véleménye szerint az európai inflációt felhajtó jelenlegi sokk valószínűleg hosszabb ideig tart, mint azt korábban feltételezték. Az EKB elnöke a szombat késő este megjelent Ouest-France-interjúban azzal indokolta figyelmeztetését, hogy a közel-keleti konfliktus mellett világszerte – különösen Oroszországban – jelentős finomítói kapacitások semmisültek meg vagy estek ki.

Jelentősen megemelkedtek az energiaköltségek, ez pedig minden árat felfelé hajt

– fogalmazott Lagarde. Az EKB elnöke szerint egy rövid ideig tartó külső ársokk még nem feltétlenül indokolna határozott jegybanki beavatkozást, a jelenlegi válság azonban elhúzódik, és az energiaárakra nehezedő nyomás tartós maradhat.