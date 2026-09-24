Az aranyszínű sárgaság után itt az új veszély: az EU-ban először Magyarországon találták meg a pusztító kabócát

Alig telt el pár hét azóta, hogy bejelentették a lesújtó hírt, miszerint immár a magyar borvidékek mindegyikén megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága, újabb idegenhonos kártevő miatt kell aggódniuk a hazai szőlőtermesztőknek. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közlése szerint a hatóság laboratóriuma pöttyös lámpahordó-kabóca (Lycorma delicatula) faját azonosította, amivel első alkalommal igazolták jelenlétét nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió területén is. A faj az uniós zárlati károsítók közé tartozik. A növényegészségügyi tudnivalókat a Nébih tematikus oldalán gyűjtötték össze.

A Nébih tájékoztatása szerint a kabóca ázsiai fajtája előszőr jelent meg az unióban Fotó: NurPhoto via AFP

Az első esetet nem egy célzott hatósági felderítés, hanem egy lakossági bejelentés tárta fel. Egy Bács-Kiskun vármegyei lakos 2026 nyarán jelezte a Nébihnek, hogy ingatlanán számára ismeretlen rovart talált. A fényképek alapján felmerült az Ázsiából származó károsító késői nimfájának gyanúja, ezért a vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi szakemberei megvizsgálták az esetet.

A laboratóriumi eredmények végül igazolták a Lycorma delicatula jelenlétét, a hatóság pedig megkezdte a szükséges karanténintézkedéseket.

Kabóca: Magyarország lett az első érintett uniós ország

A felfedezés azért is különösen figyelemre méltó, mert a rovar Európához csak hetekkel korábban került ilyen közel. Moldovában augusztusban azonosították először a fajt, méghozzá Chișinăuban, egy ipari területen. Az EPPO ezt az első előfordulásként tartja számon a teljes EPPO-régióban. A moldovai gócban kifejlett rovarokat és nimfákat is találtak, elsősorban bálványfán. A hatóságok mintegy 7000 négyzetméteres fertőzött területet jelöltek ki, és növényvédő szeres kezelést is alkalmaztak.

Az első moldovai gócot felszámoltnak tekintették, később azonban a környező közterületeken elszigetelt populációkat is észleltek.

A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény szervezete, az IPPC a fajt globális szempontból is növekvő jelentőségű károsítónak minősítette.

Magyarország esete ugyanakkor újabb határt jelent: Moldova nem tagja az Európai Uniónak, így a Nébih mostani azonosítása a faj első igazolt uniós előfordulása.