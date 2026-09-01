Berobbant a magyar baromfitermelés, de ez sem a tejjel-mézzel folyó Kánaán: csökken az ár, nőnek a költségek

Látványosan felpörgött a magyar baromfiágazat: 2026 első hat hónapjában csaknem 134 millió baromfit vágtak le a hazai vágóhidakon, 17,9 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A növekedés motorja továbbra is a csirke volt, a legnagyobb ugrást azonban a kacsa produkálta.

Visszatért a magyar kacsa, berobbant a hazai baromfitermelés Fotó: Bujdos Tibor

Az Agrárközgazdasági Intézet friss vágóhídi statisztikája szerint a levágott baromfi élősúlya elérte a 417 ezer tonnát, a tisztított, bontott súly pedig megközelítette a 313 ezer tonnát. A vágott állatok darabszáma tehát 17,9 százalékkal, a kibocsátás élősúlyban ennél is nagyobb mértékben, több mint ötödével emelkedett.

A teljes mennyiség 86 százalékát a csirke adta. Ebből 114,6 millió darab került a vágóhidakra, ami 13,4 százalékos éves növekedés. Pulykából 2,8 millió darabot vágtak, 8,4 százalékkal többet, míg a libavágás 5,2 százalékkal, 914 ezer darabra emelkedett.

Visszatért a magyar kacsa

A legnagyobb fordulat a kacsaágazatban következett be: az első fél évben 13,9 millió vágókacsát dolgoztak fel, 78 százalékkal többet, mint 2025 azonos időszakában. A kacsa részesedése ezzel már elérte a teljes baromfivágás 10,4 százalékát.

A növekedés mögött részben a madárinfluenza miatt kialakult alacsony összehasonlítási alap, részben a termelés és a külpiaci értékesítés helyreállása állhat.

A víziszárnyas-ágazat teljesítménye különösen érzékeny a járványhelyzetre: egy-egy fertőzési hullám nemcsak az állományok felszámolását, hanem fontos exportpiacok ideiglenes elvesztését is maga után vonhatja.

A mostani adatok arra utalnak, hogy a termékpálya jelentős része újraindult, és a feldolgozók ismét nagyobb mennyiséget tudtak elhelyezni. Ezt támasztják alá a külkereskedelmi számok is. A Világgazdaság korábbi összefoglalója szerint Magyarország az év első öt hónapjában 113 ezer tonna baromfihúst exportált, 29 százalékkal többet, mint egy évvel korábban:

a kivitel értéke 22,3 százalékkal, 123,5 milliárd forintra emelkedett,

az import 24,2 százalékkal, 16,4 ezer tonnára esett vissza.

Az export mennyisége azonban gyorsabban nőtt, mint az értéke, ami arra utal, hogy az egy tonnára jutó bevétel csökkent. Vagyis a feldolgozók több árut adtak el külföldön, de ezt részben alacsonyabb árszinten tudták megtenni.