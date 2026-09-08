Bóna Szabolcs: nincs annyi pénz, amennyiből évről évre kártalanítani lehetne a gazdákat

Kritikus pillanatban kezdődött meg az uniós agrárminiszterek informális találkozója Dublinban. Európa az egyik legforróbb és legszárazabb nyara után próbál választ találni arra, miként lehet felkészíteni a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási eseményekre. Eközben már zajlanak a 2027 utáni uniós költségvetésről és az új Közös Agrárpolitika átalakításáról szóló tárgyalások is.

Az új Közös Agrárpolitika tárgyalása előtt szólalt meg Bóna Szabolcs agrárminiszter, a Magosz tetteket várna a válság kezelésére Fotó: facebook.com/bonaszabolcstisza

Bóna Szabolcs agrárminiszter a tanácskozás előtt közzétett bejegyzésében azt írta: az augusztus végéig bejelentett magyarországi aszálykárok területe meghaladta az 1,4 millió hektárt, vagyis már a 2022-es történelmi aszály idején rögzített adatokat is felülmúlta.

A tárcavezető szerint sok gazdaságban 80 százaléknál is nagyobb a terméskiesés, és olyan termelők is vannak, akiknek a teljes termése odalett. Úgy fogalmazott, hogy a korábban harminc-negyven évente előforduló rendkívüli időjárási helyzetek a klímaváltozás következtében mindennapossá váltak.

Bóna Szabolcs szerint elfogyott a hagyományos válságkezelés mozgástere

Az agrárminiszter ebből azt a következtetést vonta le, hogy a károk utólagos megtérítésére épülő rendszer hosszabb távon finanszírozhatatlan.

Nincs az a mennyiségű uniós és nemzeti forrás, amivel a gazdák kártalanítását évről évre fedezni lehetne

– írta Bóna Szabolcs.

A megoldást szerinte a termelési szerkezet átalakítása, az időjárási kockázatokhoz jobban alkalmazkodó növények, technológiák és gazdálkodási rendszerek elterjesztése jelentheti. Ehhez azonban hosszú idő és rendkívül sok beruházási forrás szükséges. A miniszter ezért Dublinban világossá kívánja tenni, hogy az Európai Bizottság által a következő KAP-időszakra javasolt keret nem elegendő a kitűzött célok megvalósításához.

A bizottsági tervezet legalább 300 milliárd eurót különítene el a termelői jövedelmek és a válságkezelés támogatására, ebből 293,7 milliárd euró jutna jövedelemtámogatásra, 6,3 milliárd euró pedig az új uniós biztonsági tartalékra. A gazdaszervezetek azonban attól tartanak, hogy az inflációt és a mezőgazdaságra háruló új feladatokat figyelembe véve a gazdák ténylegesen kevesebb pénzből gazdálkodhatnak majd.