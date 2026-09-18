Harmincéves rekordhiány fenyeget a kukoricapiacon, Magyarország is megfizetheti az árát

Közel harmincmillió tonnával több kukoricát használhat fel a világ a 2026/27-es gazdasági évben, mint amennyit megtermel. Ez több mint három évtizede a legnagyobb éves deficit lenne – írja az amerikai agrártárca szeptemberi előrejelzésére hivatkozva Karen Braun, a Reuters piaci elemzője. A szűkülő kukoricakínálat Magyarország számára különösen kedvezőtlen: a hazai terméskiesést olyan nemzetközi piacon kellene behozatallal ellensúlyozni, ahol egyre kisebb a tartalék az újabb zavarok kivédésére.

Kukorica: közel harmincmillió tonnával nagyobb leheta fogyasztás idén, mint amennyit be tudtak takarítani a gazdák Fotó: CFOTO via AFP

Az USDA szeptemberi WASDE-jelentése 1290,95 millió tonnás globális kukoricaterméssel és 1320,23 millió tonnás felhasználással számol. A kettő különbsége 29,28 millió tonna. Augusztusban még 24,17 millió tonnás hiány látszott, vagyis egyetlen hónap alatt több mint ötmillió tonnával romlott az egyenleg.

A deficit ugyanakkor nem azt jelenti, hogy ekkora mennyiségű megrendelés teljesíthetetlen marad: a különbséget a korábban felhalmozott készletekből lehet fedezni. Az USDA szerint a világ kukoricatartaléka a gazdasági év eleji

301,38 millió tonnáról

272,10 millió tonnára apadhat,

ami csaknem tízszázalékos csökkenés. Az előrejelzés tehát a biztonsági tartalék fogyására figyelmeztet, nem a kukorica azonnali elfogyására.

Nem véletlenül nő a kukorica ára

A piac már reagált a kilátásokra: a Reuters szerint a chicagói kukoricajegyzések augusztusban 16 százalékkal emelkedtek, holott az amerikai betakarítás közeledte rendszerint lefelé nyomja az árakat. Az orosz–ukrán háború közben a fekete-tengeri kereskedelem bizonytalanságán keresztül is nehezíti az ellátást.

Európa ráadásul növekvő behozatali igénnyel jelenik meg ezen a piacon. Az USDA az unió kukoricatermését 50,6 millió tonnára, felhasználását 73,4 millió tonnára teszi. Az import az előző gazdasági évre becsült 19 millió tonnáról 23,5 millió tonnára nőhet. Ez közel 24 százalékos emelkedés: az európai vásárlóknak lényegesen több külső forrást kell lekötniük.

Magyarországon még súlyosabb a termés visszaesése. Amint azt a Világgazdaság az Európai Bizottság prognózisa alapján, korábban már jelezte, hogy a várható hazai kukoricatermés mindössze 2,31 millió tonna, szemben az előző évi 3,87 millióval. Ez 40,4 százalékos zuhanás, az ötéves átlagtól pedig több mint 55 százalékos elmaradás.