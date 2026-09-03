Reuters: kukoricaválság van Magyarországon, exportőrből importőrré válhatunk – húszéves mélyponton az európai a termés

Az Európai Bizottság mindössze 50,1 millió tonnás kukoricatermést vár az Európai Unióban a 2026–2027-es gazdasági évben. Ez közel húszéves mélypont, 16,8 százalékkal marad el az előző szezon eredményétől és ugyanennyivel az ötéves átlagtól. A tavalyi 60,2 millió tonnához képest több mint 10 millió tonna kukorica tűnhet el az uniós piacról.

Az állattensztést is rendkívül érzékenyen érintheti a súlyos aszály miatt várható kukoricahiány Fotó: Havran Zoltán

A Bizottság már egyetlen hónap alatt is 1,8 millió tonnával, a júliusi 51,9 millióról 50,1 millió tonnára rontotta előrejelzését. Az EU teljes gabonatermése 262,7 millió tonna lehet, 9,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál – derül ki az Európai Bizottság augusztus végén frissített gabonapiaci mérlegéből . Az IGC is hasonló számokat közölt július végén: az Európai Unió kukoricatermésére vonatkozó előrejelzését egyetlen hónap alatt 4,1 millió tonnával, 53,8 millió tonnára vágta vissza. Ez 6,4 millió tonnával lenne kevesebb az előző szezon eredményénél.

Kukorica: Magyarország exportőrből importőrré válhat

A termelési válság legsúlyosabban az Európai Unió korábbi kukoricaközpontját, Magyarországot és Romániát érinti. A Reuters helyszíni riportja szerint az egykor rendszeres exportőrnek számító Magyarországnak az idén már kukoricát kell behoznia, miközben Románia exportálható többlete is jelentősen visszaesett.

A magyar termés a jelenlegi becslések szerint mindössze 2,5 millió tonna körül alakulhat. Ez kevesebb mint harmada a 2018–2019-ben elért mennyiségnek. Romániában mintegy 8 millió tonnát várnak, ami ugyan kedvezőbb a magyar eredménynél, de kevesebb mint fele a hét-nyolc évvel korábbi termésnek.

A román kukoricaexport 2023 és 2025 között évi 2,2–4,7 millió tonnára süllyedt, míg az évtized elején még meghaladta a 7 millió tonnát. Ez Magyarország szempontjából azért különösen kedvezőtlen, mert a hiányzó termény egy részét hagyományosan a közeli régiós piacokról lehetne a legkisebb szállítási költséggel pótolni.

Az egész EU rákapcsolhat az importra

Az Európai Bizottság már 25 millió tonnára emelte az EU harmadik országokból várható kukoricaimportját. Az Expana árupiaci elemzője 8–9 százalékos importnövekedést vár a mostani gazdasági évben.