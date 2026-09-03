Reuters: kukoricaválság van Magyarországon, exportőrből importőrré válhatunk – húszéves mélyponton az európai a termés
Az Európai Bizottság mindössze 50,1 millió tonnás kukoricatermést vár az Európai Unióban a 2026–2027-es gazdasági évben. Ez közel húszéves mélypont, 16,8 százalékkal marad el az előző szezon eredményétől és ugyanennyivel az ötéves átlagtól. A tavalyi 60,2 millió tonnához képest több mint 10 millió tonna kukorica tűnhet el az uniós piacról.
A Bizottság már egyetlen hónap alatt is 1,8 millió tonnával, a júliusi 51,9 millióról 50,1 millió tonnára rontotta előrejelzését. Az EU teljes gabonatermése 262,7 millió tonna lehet, 9,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál – derül ki az Európai Bizottság augusztus végén frissített gabonapiaci mérlegéből . Az IGC is hasonló számokat közölt július végén: az Európai Unió kukoricatermésére vonatkozó előrejelzését egyetlen hónap alatt 4,1 millió tonnával, 53,8 millió tonnára vágta vissza. Ez 6,4 millió tonnával lenne kevesebb az előző szezon eredményénél.
Kukorica: Magyarország exportőrből importőrré válhat
A termelési válság legsúlyosabban az Európai Unió korábbi kukoricaközpontját, Magyarországot és Romániát érinti. A Reuters helyszíni riportja szerint az egykor rendszeres exportőrnek számító Magyarországnak az idén már kukoricát kell behoznia, miközben Románia exportálható többlete is jelentősen visszaesett.
A magyar termés a jelenlegi becslések szerint mindössze 2,5 millió tonna körül alakulhat. Ez kevesebb mint harmada a 2018–2019-ben elért mennyiségnek. Romániában mintegy 8 millió tonnát várnak, ami ugyan kedvezőbb a magyar eredménynél, de kevesebb mint fele a hét-nyolc évvel korábbi termésnek.
A román kukoricaexport 2023 és 2025 között évi 2,2–4,7 millió tonnára süllyedt, míg az évtized elején még meghaladta a 7 millió tonnát. Ez Magyarország szempontjából azért különösen kedvezőtlen, mert a hiányzó termény egy részét hagyományosan a közeli régiós piacokról lehetne a legkisebb szállítási költséggel pótolni.
Az egész EU rákapcsolhat az importra
Az Európai Bizottság már 25 millió tonnára emelte az EU harmadik országokból várható kukoricaimportját. Az Expana árupiaci elemzője 8–9 százalékos importnövekedést vár a mostani gazdasági évben.
Az uniós kukoricaigény legnagyobb tétele továbbra is az állattenyésztés: a Bizottság mérlege szerint 58,6 millió tonnát használhatnak fel takarmányozásra. További 12 millió tonna kerülhet ipari feldolgozásra, ebből 6,9 millió tonna bioetanol és más bioüzemanyagok előállítását szolgálhatja.
A várható termés tehát még az EU takarmánycélú felhasználását sem fedezi.
Az importkitettség növekedése önmagában nem feltétlenül jelent azonnali áruhiányt, a világpiacon ugyanis rendelkezésre áll kukorica. A behozatal azonban drágábbá és kiszámíthatatlanabbá teheti az ellátást. Az árakat
- a termény nemzetközi jegyzése mellett,
- a tengeri és szárazföldi fuvardíjak,
- a kikötői kapacitások,
- valamint az euró és a forint árfolyama is meghatározza.
A drágább kukorica végigfuthat az élelmiszerláncon
A fordulatnak Magyarországon egyértelmű nyertesei és vesztesei lehetnek. Azok a gazdák, akik megfelelő mennyiségű és minőségű terményt tudnak betakarítani, a szűkülő kínálat miatt erősebb alkupozícióba kerülhetnek. Magasabb belföldi ár alakulhat ki, különösen akkor, ha az import beszerzési és szállítási költsége határozza meg a piac felső árszintjét.
A másik oldalon azonban jelentősen nőhet a takarmánykeverők, a keményítő- és izocukorgyártók, valamint a bioetanolüzemek alapanyagköltsége. Az állattenyésztésben elsősorban a sertés- és baromfitartók érzik meg gyorsan a drágulást, de a tejtermelő gazdaságok költségeire is nyomást gyakorolhat a kukorica és a többi takarmánynövény szűk kínálata. Ha a feldolgozók nem tudják lenyelni a többletterheket, azok idővel a hús, a tojás és a tejtermékek fogyasztói árában is megjelenhetnek.
Három fokkal forróbb lett a nyár
A visszaesés mögött nem egyetlen rossz év, hanem tartós éghajlati változás áll. Magyarországon az elmúlt évtized júniusi és júliusi csúcshőmérsékletei átlagosan 3,1 Celsius-fokkal haladták meg az 1961–1990 közötti időszak szintjét, Romániában pedig 3 fokos az eltérés. Ehhez folyamatos talajnedvesség-hiány és egyre bizonytalanabb csapadékeloszlás társul.
Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke a Reutersnek úgy fogalmazott, hogy Magyarország a félsivatagi éghajlat felé halad, ezért paradigmaváltásra van szükség. Egyre több gazdálkodó hagy fel a kukoricával, vagy vált kisebb vízigényű növényre, elsősorban napraforgóra és ősszel vethető kultúrákra.
Az öntözés sem jelent mindenhol biztos megoldást. A berendezések, szivattyúk és csatornák csak akkor használhatók, ha rendelkezésre áll a szükséges vízmennyiség. Tartós vízhiány és alacsony folyóvízszint esetén a több millió forintos öntözési beruházás sem képes megmenteni a termést.
Az Európai Bizottság hosszú távú előrejelzése szerint 2035-re Kelet-Európában 18,7 százalékra emelkedhet a kukoricahozamok bizonytalansága, ami a vizsgált régiók közül a legmagasabb érték. A mostani importfordulat így nem egyszeri piaci kilengésnek, hanem a magyar növénytermesztés és élelmiszeripar tartós szerkezeti problémájának első látványos jelének bizonyulhat.