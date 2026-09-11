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III. Károly
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miniszteri biztos

Lipicai lovak – kiderült, ki keverte botrányba a brit királyi családot Nelson és Iveco miatt

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A szilvásváradi ménesgazdaság működéséért felelős miniszteri biztos levele robbantotta ki a III. Károlynak szánt magyar lipicai lovak körüli diplomáciai botrányt. A tárca közleményében nem írta le a tisztségviselő nevét, a hivatalos kinevezésből azonban kiderül: Dombovári Márk Imre kezdeményezte a lipicai lovak kölcsönszerződésének megszüntetését.
Dénes Zoltán
2026.09.11, 12:53
Frissítve: 2026.09.11, 13:47

Megjelölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium, hogy ki küldte el azt a levelet, amely diplomáciai kellemetlenséget okozott a brit királyi udvarnak. A tárca közleménye szerint a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság működésének biztosításáért felelős miniszteri biztos kezdeményezte a III. Károly udvaránál lévő két magyar lipicai ló kölcsönszerződésének megszüntetését.

lipicai, III. Károly, Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium
Az agrártárca kiadta a lipicai lovak körüli félreértésért felelős személyt Fotó: Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium

A minisztérium ugyan nem nevezte meg a tisztségviselőt, a Hivatalos Értesítőben közzétett kinevezés alapján ő Dombovári Márk Imre. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter 2026. július 6-tól bízta meg az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításával. Feladatai közé tartozik az intézmény irányítása és felügyelete, szakmai tevékenységének ellenőrzése, valamint a ménesgazdaság képviselete a nemzetközi partnerek előtt is.

A miniszteri biztos levele indította el az ügyet

A vita középpontjában egy 2026 júliusában elküldött levél áll. A minisztérium mostani tájékoztatása szerint ezt a ménesgazdaság küldte ki, aláírója pedig Dombovári Márk Imre miniszteri biztos volt. A levélben a magyar fél a fennálló kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte.

Ez azért okozott komoly zavart, mert a brit fél ebből arra következtethetett, hogy Magyarország haza akarja szállítani a lovakat. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a Daily Mail úgy értesült, hogy a Royal Mews határozott hangvételű megkeresést kapott a két állat visszajuttatásáról. Az ügy politikai vihart is kavart, Orbán Viktor volt miniszterelnök pedig az Üvegtigris egyik jelenetével reagált a történtekre.

A tárca most azt állítja, hogy a miniszteri biztos levele pontatlanul fogalmazott, és ezért adott alapot hibás következtetésre. Dombovári később újabb megkeresést küldött a brit félnek, amelyben elnézést kért, és közölte: nem a lovak hazahozatala a cél, hanem a további hasznosításukról akarnak egyeztetni.

A felelősségi lánc ezzel legalább részben tisztázódott. Nem egy névtelen minisztériumi apparátus, hanem a ménesgazdaság teljes működését irányító, nemzetközi képviseleti joggal is felruházott miniszteri biztos írta alá a félreértést kiváltó dokumentumot. A közlemény ugyanakkor nem tér ki arra, hogy a levél kiküldése előtt történt-e minisztériumi vagy diplomáciai egyeztetés, illetve terheli-e személyi következmény Dombovárit.

Ajándéknak szánták, de csak kölcsönadták a lovakat

A jogi zavar gyökere 2024-ig nyúlik vissza. A magyar állam eredetileg egy lipicai négyesfogatot, díszhintót és díszszerszámot szánt III. Károly koronázási ajándékának, a terv azonban ebben a formában nem valósult meg. Végül két ló, Incitato XVIII-3, istállónevén Iveco, valamint Neapolitano XXVIII-44, vagyis Nelson került a brit királyi udvarhoz.

Az akkori hivatalos kommunikáció még egyértelműen ajándékozásról szólt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2024 júniusában azt közölte, hogy a két lipicait Magyarország koronázási ajándékaként adta át, a lovak pedig a királyi család reprezentációs feladataiban vesznek részt.

A most ismertetett dokumentumok szerint azonban jogilag nem történt ajándékozás: a lovak kipróbálás céljából, kölcsönadási szerződéssel kerültek a Royal Mewshez, tulajdonjoguk pedig a magyar államnál maradt. A 2026. augusztus 10-i ellenőrzési jegyzőkönyv ugyanezt állapította meg.

A Világgazdaság már korábban rámutatott, hogy a minisztérium kommunikációja ellentmondásos volt: miközben azt állította, hogy a kormány nem akarta visszakérni a lovakat, elismerte, hogy hivatalos levélben kezdeményezték a kölcsönszerződés megszüntetését.

Lipicai lovak ügye: végül valóban III. Károlyé lesz Nelson és Iveco

A kormány most azzal zárná le az ügyet, hogy rendezi a lovak jogi helyzetét. A minisztérium döntése szerint a kölcsönjogviszony lezárása után ajándékozási szerződést kötnek, így Nelson és Iveco véglegesen III. Károly tulajdonába kerülhet.

A két lipicai tehát a brit királyi udvarban marad. A tárca szerint továbbra is a magyar lótenyésztés és a magyar–brit kapcsolatok nagyköveteiként szolgálnak majd. A botrány közvetlen előidézőjét ugyanakkor most már azonosítani lehet: a félreérthető levelet Dombovári Márk Imre, a szilvásváradi ménesgazdaságért felelős miniszteri biztos írta alá.

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