Lipicai lovak – kiderült, ki keverte botrányba a brit királyi családot Nelson és Iveco miatt

Megjelölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium, hogy ki küldte el azt a levelet, amely diplomáciai kellemetlenséget okozott a brit királyi udvarnak. A tárca közleménye szerint a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság működésének biztosításáért felelős miniszteri biztos kezdeményezte a III. Károly udvaránál lévő két magyar lipicai ló kölcsönszerződésének megszüntetését.

Az agrártárca kiadta a lipicai lovak körüli félreértésért felelős személyt Fotó: Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium

A minisztérium ugyan nem nevezte meg a tisztségviselőt, a Hivatalos Értesítőben közzétett kinevezés alapján ő Dombovári Márk Imre. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter 2026. július 6-tól bízta meg az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításával. Feladatai közé tartozik az intézmény irányítása és felügyelete, szakmai tevékenységének ellenőrzése, valamint a ménesgazdaság képviselete a nemzetközi partnerek előtt is.

A miniszteri biztos levele indította el az ügyet

A vita középpontjában egy 2026 júliusában elküldött levél áll. A minisztérium mostani tájékoztatása szerint ezt a ménesgazdaság küldte ki, aláírója pedig Dombovári Márk Imre miniszteri biztos volt. A levélben a magyar fél a fennálló kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte.

Ez azért okozott komoly zavart, mert a brit fél ebből arra következtethetett, hogy Magyarország haza akarja szállítani a lovakat. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a Daily Mail úgy értesült, hogy a Royal Mews határozott hangvételű megkeresést kapott a két állat visszajuttatásáról. Az ügy politikai vihart is kavart, Orbán Viktor volt miniszterelnök pedig az Üvegtigris egyik jelenetével reagált a történtekre.

A tárca most azt állítja, hogy a miniszteri biztos levele pontatlanul fogalmazott, és ezért adott alapot hibás következtetésre. Dombovári később újabb megkeresést küldött a brit félnek, amelyben elnézést kért, és közölte: nem a lovak hazahozatala a cél, hanem a további hasznosításukról akarnak egyeztetni.

A felelősségi lánc ezzel legalább részben tisztázódott. Nem egy névtelen minisztériumi apparátus, hanem a ménesgazdaság teljes működését irányító, nemzetközi képviseleti joggal is felruházott miniszteri biztos írta alá a félreértést kiváltó dokumentumot. A közlemény ugyanakkor nem tér ki arra, hogy a levél kiküldése előtt történt-e minisztériumi vagy diplomáciai egyeztetés, illetve terheli-e személyi következmény Dombovárit.