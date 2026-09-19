Elképesztő, mivel etethették meg az embereket: gyógyszerezett lóvak kerülhettek vágóhídra – négy országban csaptak le a nyomozók

Hamis lóútlevelekkel és manipulált mikrochipekkel tüntethették el állatok valódi származását és előéletét azok a kereskedők, akik ellen négy európai országban tartottak összehangolt razziát. A belga vezetésű nyomozásban az a gyanú is felmerült, hogy emberi fogyasztásra nem szánt lovakat juttattak illegálisan vágóhídra – derül ki az Europol közleményéből. A 2013-as és 2022-es lóhúsbotrányok után úgy tűnik itt az újabb lebukás.

Itt az újabb lóhúsbotrány, újabb bűnözői kört lepleztek le, nem tudni hová kerülhetett az ellenőrizetlen hús (a kép illusztráció) Fotó: RusAKphoto

A szeptember 8–9-i akcióban az Europol adatai szerint közel kétszáz rendőr és más hatósági szakember vett részt. Belgiumban négy, Franciaországban és Hollandiában hét-hét, Írországban hat helyszínen tartottak kutatást. Több mint ezer ló személyazonosságát, eredetét és állapotát ellenőrizték.

A feltételezett csalás lényege az volt, hogy az állatok új személyazonosságot kaptak: a hamis iratok és az átírt azonosítás elfedhette, honnan származnak, milyen előéletük volt, és egyáltalán bekerülhetnek-e az élelmiszerláncba. Ezzel éppen azokat a nyomonkövetési garanciákat kerülhették meg, amelyek az állatvédelmet és az élelmiszer-biztonságot szolgálják.

A belga szövetségi rendőrség további részleteket is közölt. A nyomozók szerint egy kelet-flandriai lókereskedő fontos szerepet játszhatott a hálózatban, holland, francia és ír partnerekkel együttműködve.

A vizsgálat jelentős, Írországból a kontinensre irányuló lókereskedelmet tárt fel, amelyben az állatok egy része végül vágóhídra kerül.

A gyanú szerint útleveleket hamisítottak, kettős mikrochipes azonosítást alkalmaztak, és az állatokat gyakran mozgatták országokon belül és a határokon át. Így próbálhatták elfedni az eredetüket, illetve vágóállatként elismertetni olyan lovakat is, amelyek erre nem voltak alkalmasak, például korábbi gyógyszeres kezelésük miatt.

Belgiumban több mint 100 000 euró készpénzt foglaltak le és három gyanúsítottat fogtak el. Kettőjük letartóztatását elrendelték, a harmadik pedig szabadlábon védekezhet. A hatóságok jelentős számú lovat foglaltak le, emellett nyilvántartásokat és kommunikációs eszközöket is elvittek.