Rendkívüli

Vészjósló hír érkezett az eurozónából - erre Varga Mihályék is nagyon figyelnek, szűkül az MNB mozgástere

Deviza
EUR/HUF366,17 -0,26% USD/HUF322,58 -0,35% GBP/HUF428,63 +0,09% CHF/HUF386,55 -0,39% PLN/HUF83,85 -0,2% RON/HUF69,37 -0,26% CZK/HUF14,99 -0,27% EUR/HUF366,17 -0,26% USD/HUF322,58 -0,35% GBP/HUF428,63 +0,09% CHF/HUF386,55 -0,39% PLN/HUF83,85 -0,2% RON/HUF69,37 -0,26% CZK/HUF14,99 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 908,42 -0,15% MTELEKOM2 530 -0,4% MOL5 060 +0,2% OTP43 250 -1,27% RICHTER12 550 +1,75% OPUS275 -2,55% ANY6 220 +0,16% AUTOWALLIS125 0% WABERERS4 240 -0,71% BUMIX9 092,42 +0,1% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 179,71 +0,26% BUX146 908,42 -0,15% MTELEKOM2 530 -0,4% MOL5 060 +0,2% OTP43 250 -1,27% RICHTER12 550 +1,75% OPUS275 -2,55% ANY6 220 +0,16% AUTOWALLIS125 0% WABERERS4 240 -0,71% BUMIX9 092,42 +0,1% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 179,71 +0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Mercosur: elbukott a lengyel fék, közben már a dél-amerikai országok is összevesztek az uniós húskvótákon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb akadály hárult el az EU–Mercosur-megállapodás alkalmazása elől: az Európai Unió Bíróságának elnökhelyettese elutasította Lengyelország kérelmét, amellyel Varsó az egyezmény ideiglenes alkalmazását engedélyező tanácsi határozat végrehajtását akarta felfüggeszteni. Közben azonban már a dél-amerikai oldalon is repedezik az egység: Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay nem tud megegyezni arról, hogyan osszák fel egymás között az uniós piacra szánt kedvezményes húsimport-kvótákat. Ursula vond der Leyen sietős Mercosur-megállapodása úgy tűnik egyelőre csak a bajt hozta az érintettekre.
Dénes Zoltán
2026.09.30, 11:55

A szeptember 29-én meghozott végzés szerint Lengyelország nem tudta megfelelően bizonyítani, hogy az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazása súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozna. A döntés szerint, ezért nem állítják le a május 1-je óta ideiglenesen alkalmazott megállapodást. Ez ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy Varsó elveszítette volna az alappert: a megsemmisítés iránti keresetről az Európai Unió Bírósága később külön dönt, a mostani végzés ennek kimenetelét nem előlegezi meg, ugyanakkor fontos előrejelzés lehet az eljárás kimenetelét tekintve.

Mercosur, Ursula von der Leyen, Lengyelország
Az Európai Unió gazdái az utolsó illanatban is demonstráltak az EU-Mercosur-megállapodás aláírása ellen Fotó: Hans Lucas via AFP

Lengyelország többek között azzal érvelt, hogy a Mercosur-megállapodásban nincsenek megfelelő úgynevezett tükörklauzulák, vagyis az európai gazdákra vonatkozó termelési követelményekkel nem minden esetben azonos feltételek mellett készülnek a dél-amerikai termékek. Varsó szerint emiatt az olcsóbb mezőgazdasági import lefelé nyomhatja az uniós termelői jövedelmeket, illetve piaci zavarokat idézhet elő.

A Bíróság elnökhelyettese azonban azt hangsúlyozta, hogy Lengyelország nem mutatott be kellően konkrét adatokat sem a várható pénzügyi veszteségről, sem arról, hogy az import miatt uniós gazdaságok tömegesen kényszerülnének a termelés beszüntetésére. A végzés szerint az EU egészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályai továbbra is vonatkoznak a Mercosur-országokból (Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay) érkező termékekre, és szükség esetén külön védőintézkedések is bevezethetők.

Már a Mercosuron belül is vita van

Miközben tehát az európai jogi fronton egyelőre fennmarad a megállapodás, a dél-amerikai országok között egy másik konfliktus éleződik. A Food & Agribusiness beszámolója szerint 

  • Brazília, 
  • Argentína, 
  • Paraguay 
  • és Uruguay 

nem tudott megállapodni arról, hogyan osszák fel az EU-val kialkudott húsimport-kvótákat.

A megállapodás alapján évente 180 ezer tonna baromfihús kerülhet vámmentesen az uniós piacra, a keretet öt év alatt fokozatosan nyitják meg. Marhahúsból évi 99 ezer tonna érkezhet 7,5 százalékos vám mellett, sertéshúsból pedig 25 ezer tonnás kedvezményes kvótáról van szó.

Paraguay azt szeretné, ha mind a négy Mercosur-tag azonos, 25 százalékos részt kapna a kvótákból. Asunción szerint a jelenlegi rendszer eleve a nagyobb gazdaságoknak és a jobb logisztikai háttérrel rendelkező országoknak – elsősorban Brazíliának és Argentínának – kedvez.

Brazília és Argentína ezzel szemben azt az álláspontot képviseli, hogy a kvótákat az egyes országok termelési és exportkapacitása alapján kellene felosztani. A vita eldöntéséig lényegében a „first come, first served” rendszer marad érvényben: a kérelmeket beérkezési sorrendben dolgozzák fel, amíg a rendelkezésre álló mennyiség el nem fogy.

A leginkább érintett terület egyébként a baromfiipar. Az Európai Bizottság adatai szerint a Mercosur-országok 2025-ben összesen 274,4 ezer tonna baromfihúst szállítottak az EU-ba, ebből 265,1 ezer tonna Brazíliából érkezett. Argentína mindössze 9350 tonnát adott, Paraguay és Uruguay pedig csak minimális mennyiséggel jelent meg.

Vagyis egy egyenlő, négyfelé osztott rendszer radikálisan átrendezné a dél-amerikai exportlehetőségeket Brazília rovására.

Brazília közben visszakészül az uniós piacra

A kvótavita azért is különösen fontos, mert Brazília baromfihúsa rövidesen ismét megjelenhet az európai piacon. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az EU szeptember 3-tól több brazil állati eredetű termék – köztük a baromfihús – behozatalát is korlátozta, mert Brazília nem tudott megfelelő garanciát adni az uniós antimikrobiális szabályok betartására.

Azóta azonban nagyot fordult a helyzet. A brazil baromfi- és mézágazat hatósági ellenőrzését végző uniós auditorok már a helyszíni vizsgálat végén kedvező előzetes értékelést adtak. Ez a folyamat azért különösen érzékeny, mert Brazília már a Mercosur-megállapodás új, évi 180 ezer tonnás kvótája nélkül is az EU legfontosabb külső baromfihús-beszállítói közé tartozott.

A magyar baromfipiacnak nem mindegy, mi történik

Magyar szempontból elsősorban a baromfipiac lehet érzékeny a megállapodásra. Az az EU baromfihúsimportja már az év első négy hónapjában 7 százalékkal nőtt, és annak 42,7 százalékát Brazília adta. A brazil termék főként fagyasztott csirkemellként kerül az európai feldolgozóiparba és a vendéglátásba, ahol az alacsonyabb dél-amerikai termelési költségek közvetlen árversenyt teremthetnek.

Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója korábban a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a legnagyobb probléma nem feltétlenül maga az importmennyiség, hanem az eltérő versenyfeltételek. Az uniós termelőknek állatjóléti, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági követelmények egész sorát kell teljesíteniük, amelyek nem azonos módon jelennek meg a harmadik országok termelési költségeiben.

A hazai termelők helyzetét tovább nehezíti, hogy a magyar baromfipiacon már jelenleg is csökkennek bizonyos árak. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a vágócsirke élősúlyos termelői ára az év első 37 hetében 5,8 százalékkal, 418,8 forint kilogrammonkénti szintre esett.

Nem állt meg a Mercosur, de a problémák gyűlnek

A lengyel bírósági kérelem elutasítása tehát rövid távon megszüntetett egy olyan jogi akadályt, amely akár az egész megállapodás ideiglenes alkalmazását megakaszthatta volna. A döntés ugyanakkor csak az ideiglenes intézkedésről szól: maga a lengyel megsemmisítési per folytatódik.

Eközben azonban egyre több gyakorlati konfliktus jelenik meg. Az EU már az egyezmény alkalmazásának első hónapjaiban kénytelen volt egészségügyi okokból korlátozni több brazil termék behozatalát, Brazília kereskedelmi ellenlépéseket helyezett kilátásba, most pedig már a Mercosur tagjai sem tudnak megegyezni abban, ki mekkora szeletet kapjon az európai húspiacból. Ráadásul a brazil korlátozások után a felek közötti feszültség gyorsan kereskedelmi vitává szélesedett.

 

megállapodás
Lengyelország
Ursula von der Leyen
mezőgazdaság
Mercosur
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu