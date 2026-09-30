Mercosur: elbukott a lengyel fék, közben már a dél-amerikai országok is összevesztek az uniós húskvótákon

A szeptember 29-én meghozott végzés szerint Lengyelország nem tudta megfelelően bizonyítani, hogy az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazása súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozna. A döntés szerint, ezért nem állítják le a május 1-je óta ideiglenesen alkalmazott megállapodást. Ez ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy Varsó elveszítette volna az alappert: a megsemmisítés iránti keresetről az Európai Unió Bírósága később külön dönt, a mostani végzés ennek kimenetelét nem előlegezi meg, ugyanakkor fontos előrejelzés lehet az eljárás kimenetelét tekintve.

Az Európai Unió gazdái az utolsó illanatban is demonstráltak az EU-Mercosur-megállapodás aláírása ellen Fotó: Hans Lucas via AFP

Lengyelország többek között azzal érvelt, hogy a Mercosur-megállapodásban nincsenek megfelelő úgynevezett tükörklauzulák, vagyis az európai gazdákra vonatkozó termelési követelményekkel nem minden esetben azonos feltételek mellett készülnek a dél-amerikai termékek. Varsó szerint emiatt az olcsóbb mezőgazdasági import lefelé nyomhatja az uniós termelői jövedelmeket, illetve piaci zavarokat idézhet elő.

A Bíróság elnökhelyettese azonban azt hangsúlyozta, hogy Lengyelország nem mutatott be kellően konkrét adatokat sem a várható pénzügyi veszteségről, sem arról, hogy az import miatt uniós gazdaságok tömegesen kényszerülnének a termelés beszüntetésére. A végzés szerint az EU egészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályai továbbra is vonatkoznak a Mercosur-országokból (Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay) érkező termékekre, és szükség esetén külön védőintézkedések is bevezethetők.

Már a Mercosuron belül is vita van

Miközben tehát az európai jogi fronton egyelőre fennmarad a megállapodás, a dél-amerikai országok között egy másik konfliktus éleződik. A Food & Agribusiness beszámolója szerint

Brazília,

Argentína,

Paraguay

és Uruguay

nem tudott megállapodni arról, hogyan osszák fel az EU-val kialkudott húsimport-kvótákat.

A megállapodás alapján évente 180 ezer tonna baromfihús kerülhet vámmentesen az uniós piacra, a keretet öt év alatt fokozatosan nyitják meg. Marhahúsból évi 99 ezer tonna érkezhet 7,5 százalékos vám mellett, sertéshúsból pedig 25 ezer tonnás kedvezményes kvótáról van szó.

Paraguay azt szeretné, ha mind a négy Mercosur-tag azonos, 25 százalékos részt kapna a kvótákból. Asunción szerint a jelenlegi rendszer eleve a nagyobb gazdaságoknak és a jobb logisztikai háttérrel rendelkező országoknak – elsősorban Brazíliának és Argentínának – kedvez.