Mercosur: elbukott a lengyel fék, közben már a dél-amerikai országok is összevesztek az uniós húskvótákon
A szeptember 29-én meghozott végzés szerint Lengyelország nem tudta megfelelően bizonyítani, hogy az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazása súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozna. A döntés szerint, ezért nem állítják le a május 1-je óta ideiglenesen alkalmazott megállapodást. Ez ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy Varsó elveszítette volna az alappert: a megsemmisítés iránti keresetről az Európai Unió Bírósága később külön dönt, a mostani végzés ennek kimenetelét nem előlegezi meg, ugyanakkor fontos előrejelzés lehet az eljárás kimenetelét tekintve.
Lengyelország többek között azzal érvelt, hogy a Mercosur-megállapodásban nincsenek megfelelő úgynevezett tükörklauzulák, vagyis az európai gazdákra vonatkozó termelési követelményekkel nem minden esetben azonos feltételek mellett készülnek a dél-amerikai termékek. Varsó szerint emiatt az olcsóbb mezőgazdasági import lefelé nyomhatja az uniós termelői jövedelmeket, illetve piaci zavarokat idézhet elő.
A Bíróság elnökhelyettese azonban azt hangsúlyozta, hogy Lengyelország nem mutatott be kellően konkrét adatokat sem a várható pénzügyi veszteségről, sem arról, hogy az import miatt uniós gazdaságok tömegesen kényszerülnének a termelés beszüntetésére. A végzés szerint az EU egészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályai továbbra is vonatkoznak a Mercosur-országokból (Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay) érkező termékekre, és szükség esetén külön védőintézkedések is bevezethetők.
Már a Mercosuron belül is vita van
Miközben tehát az európai jogi fronton egyelőre fennmarad a megállapodás, a dél-amerikai országok között egy másik konfliktus éleződik. A Food & Agribusiness beszámolója szerint
- Brazília,
- Argentína,
- Paraguay
- és Uruguay
nem tudott megállapodni arról, hogyan osszák fel az EU-val kialkudott húsimport-kvótákat.
A megállapodás alapján évente 180 ezer tonna baromfihús kerülhet vámmentesen az uniós piacra, a keretet öt év alatt fokozatosan nyitják meg. Marhahúsból évi 99 ezer tonna érkezhet 7,5 százalékos vám mellett, sertéshúsból pedig 25 ezer tonnás kedvezményes kvótáról van szó.
Paraguay azt szeretné, ha mind a négy Mercosur-tag azonos, 25 százalékos részt kapna a kvótákból. Asunción szerint a jelenlegi rendszer eleve a nagyobb gazdaságoknak és a jobb logisztikai háttérrel rendelkező országoknak – elsősorban Brazíliának és Argentínának – kedvez.
Brazília és Argentína ezzel szemben azt az álláspontot képviseli, hogy a kvótákat az egyes országok termelési és exportkapacitása alapján kellene felosztani. A vita eldöntéséig lényegében a „first come, first served” rendszer marad érvényben: a kérelmeket beérkezési sorrendben dolgozzák fel, amíg a rendelkezésre álló mennyiség el nem fogy.
A leginkább érintett terület egyébként a baromfiipar. Az Európai Bizottság adatai szerint a Mercosur-országok 2025-ben összesen 274,4 ezer tonna baromfihúst szállítottak az EU-ba, ebből 265,1 ezer tonna Brazíliából érkezett. Argentína mindössze 9350 tonnát adott, Paraguay és Uruguay pedig csak minimális mennyiséggel jelent meg.
Vagyis egy egyenlő, négyfelé osztott rendszer radikálisan átrendezné a dél-amerikai exportlehetőségeket Brazília rovására.
Brazília közben visszakészül az uniós piacra
A kvótavita azért is különösen fontos, mert Brazília baromfihúsa rövidesen ismét megjelenhet az európai piacon. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az EU szeptember 3-tól több brazil állati eredetű termék – köztük a baromfihús – behozatalát is korlátozta, mert Brazília nem tudott megfelelő garanciát adni az uniós antimikrobiális szabályok betartására.
Azóta azonban nagyot fordult a helyzet. A brazil baromfi- és mézágazat hatósági ellenőrzését végző uniós auditorok már a helyszíni vizsgálat végén kedvező előzetes értékelést adtak. Ez a folyamat azért különösen érzékeny, mert Brazília már a Mercosur-megállapodás új, évi 180 ezer tonnás kvótája nélkül is az EU legfontosabb külső baromfihús-beszállítói közé tartozott.
A magyar baromfipiacnak nem mindegy, mi történik
Magyar szempontból elsősorban a baromfipiac lehet érzékeny a megállapodásra. Az az EU baromfihúsimportja már az év első négy hónapjában 7 százalékkal nőtt, és annak 42,7 százalékát Brazília adta. A brazil termék főként fagyasztott csirkemellként kerül az európai feldolgozóiparba és a vendéglátásba, ahol az alacsonyabb dél-amerikai termelési költségek közvetlen árversenyt teremthetnek.
Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója korábban a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a legnagyobb probléma nem feltétlenül maga az importmennyiség, hanem az eltérő versenyfeltételek. Az uniós termelőknek állatjóléti, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági követelmények egész sorát kell teljesíteniük, amelyek nem azonos módon jelennek meg a harmadik országok termelési költségeiben.
A hazai termelők helyzetét tovább nehezíti, hogy a magyar baromfipiacon már jelenleg is csökkennek bizonyos árak. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a vágócsirke élősúlyos termelői ára az év első 37 hetében 5,8 százalékkal, 418,8 forint kilogrammonkénti szintre esett.
Nem állt meg a Mercosur, de a problémák gyűlnek
A lengyel bírósági kérelem elutasítása tehát rövid távon megszüntetett egy olyan jogi akadályt, amely akár az egész megállapodás ideiglenes alkalmazását megakaszthatta volna. A döntés ugyanakkor csak az ideiglenes intézkedésről szól: maga a lengyel megsemmisítési per folytatódik.
Eközben azonban egyre több gyakorlati konfliktus jelenik meg. Az EU már az egyezmény alkalmazásának első hónapjaiban kénytelen volt egészségügyi okokból korlátozni több brazil termék behozatalát, Brazília kereskedelmi ellenlépéseket helyezett kilátásba, most pedig már a Mercosur tagjai sem tudnak megegyezni abban, ki mekkora szeletet kapjon az európai húspiacból. Ráadásul a brazil korlátozások után a felek közötti feszültség gyorsan kereskedelmi vitává szélesedett.