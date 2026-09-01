Mercosur: ennek gyorsan vége lett – leáll a brazil hús, tojás és méz uniós importja

Szeptember 3-tól több brazil állati termék sem léphet be az Európai Unió piacára, miután a dél-amerikai ország nem tudta megfelelően igazolni, hogy az exportra termelő gazdaságok teljesítik az antimikrobiális szerek használatára vonatkozó uniós követelményeket. Az ügy előzméye, hogy az Európai Uniós és a Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodását 2026. május 1-jétől alkalmazzák. Az Európai Unió viszont alíg két héttel később úgy döntött, szeptember 3-tól kizárja Brazíliát azon harmadik országok jegyzékéből, amelyek bizonyos állatokat és állati eredetű termékeket szállíthatnak az uniós piacra.

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Az AFP jelentése szerint az Európai Unió mostani korlátozása a marha- és baromfihús mellett a tojást, a mézet, az akvakultúra-termékeket és egyes állati beleket is érinti. A döntés addig fennáll, amíg Brazília nem tud garanciákat adni arra vonatkozóan, hogy termékei megfelelnek az egészségügyi előírásoknak.

Az intézkedés közvetlen oka nem egy szennyezett szállítmány vagy konkrét élelmiszer-biztonsági incidens, hanem az, hogy Brazília nem adott elegendő, ellenőrizhető garanciát az antibiotikumok és más antimikrobiális gyógyszerek használatának uniós szabályok szerinti korlátozására.

A döntés jogalapja az Európai Bizottság június 4-én elfogadott, 2026/1189/EU végrehajtási rendelete. A jogszabály szeptember 3-i alkalmazásától Brazília nem szerepel azoknak a harmadik országoknak a jegyzékében, amelyek az érintett termékcsoportok esetében megfelelő garanciát adtak az uniós antimikrobiális előírások betartására. A korlátozás így a szarvasmarha- és lóeredetű termékekre, a baromfira, az akvakultúra-termékekre, a tojásra, a mézre és az állati belekre is kiterjed.

Nem elég az antibiotikumok betiltása

Az uniós szabályok tiltják, hogy az élelmiszer-termelő állatoknál antimikrobiális gyógyszereket használjanak növekedésserkentésre vagy a hozam növelésére. Ugyancsak tilos olyan hatóanyagokat alkalmazni, amelyeket az EU kizárólag bizonyos emberi fertőzések kezelésére tart fenn.