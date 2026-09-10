Kölcsönös zsarolás és agrárkáosz: így omlik össze az Ursula von der Leyen által áterőltetett EU–Mercosur egyezmény

Az Európai Bizottság elnöke által kapkodva áterőltetett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás alig néhány hónappal a 2026. május elsejei ideiglenes hatálybalépése után máris súlyos működési zavarokat és nemzetközi konfliktust idézett elő. Győri Enikő fideszes EP-képviselő közösségi oldalán közzétett helyzetértékelése szerint az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által a megfelelő garanciák nélkül, sebtében átnyomott Mercosur-paktum miatt mára kölcsönös gazdasági zsarolás alakult ki az Európai Unió és a dél-amerikai blokk – különösen Brazília – között.

Hiába tiltakoztak a végsőkig a gazdák a Mercosur-egyezség aláírása ellen, Ursula von der Leyen áterőltette a rendszeren Fotó: Anadolu via AFP

Így borult pár hónap alatt a Mercosur-egyezség

A Világgazdaság korábbi beszámolói és a szakpolitikai jelzések alapján a megállapodás az alábbi főbb törésvonalak mentén sodorja veszélybe az európai agráriumot:

Egészségügyi aggályok és a brazil import leállítása

A megállapodás kezdete óta folyamatos problémát jelent az uniós normáknak és szigorú egészségügyi előírásoknak meg nem felelő élelmiszerek beáramlása. A helyzet 2026 szeptemberére odáig eszkalálódott, hogy az EU – az európai antimikrobiális szabályok és higiéniai standardok be nem tartása miatt – felfüggesztette a brazil hús, tojás és méz behozatalát. Az intézkedés komoly ellátási és árazási feszültséget okoz az európai feldolgozóiparban, mivel Brazília volt az EU legnagyobb külső baromfihús-szállítója.

A megállapodás kezdete óta folyamatos problémát jelent az uniós normáknak és szigorú egészségügyi előírásoknak meg nem felelő élelmiszerek beáramlása. A helyzet 2026 szeptemberére odáig eszkalálódott, hogy az EU – az európai antimikrobiális szabályok és higiéniai standardok be nem tartása miatt – felfüggesztette a brazil hús, tojás és méz behozatalát. Az intézkedés komoly ellátási és árazási feszültséget okoz az európai feldolgozóiparban, mivel Brazília volt az EU legnagyobb külső baromfihús-szállítója. Kereskedelmi megtorlás és kvótamanipuláció

A szigorításra a brazil kormány nem a szabályok betartásával, hanem azonnali válaszlépésekkel és kereskedelmi megtorlással fenyegetőzve reagált. Az európai agrárszervezetek jelzései szerint Brazília a háttérben elkezdte a saját javára manipulálni a megállapodásban rögzített exportkvótákat, amivel közvetlenül akadályozza az európai importőrök tevékenységét.

A szigorításra a brazil kormány nem a szabályok betartásával, hanem azonnali válaszlépésekkel és kereskedelmi megtorlással fenyegetőzve reagált. Az európai agrárszervezetek jelzései szerint Brazília a háttérben elkezdte a saját javára manipulálni a megállapodásban rögzített exportkvótákat, amivel közvetlenül akadályozza az európai importőrök tevékenységét. Eltűnő uniós exportnövekedés

A paktum indulása utáni első adatok még azt mutatták, hogy az uniós export nőtt a dél-amerikai országok irányába. A jelenlegi brazil nyomásgyakorlás viszont pontosan ezt a kezdeti növekedést teszi tönkre, így az európai termelők számára ígért új piacok lehetősége gyorsan elenyészik.

Berágott Barzília, mert átverve érzi magát

Miután az EU felfüggesztette a marhahús mellett, a tojás, baromfi, méz és hal importját, Brazília kereskedelmi ellenintézkedésekkel fenyegete meg a közösséget. A brazil kormány szerint az intézkedés felborítja az EU–Mercosur-megállapodásban kialkudott engedmények egyensúlyát. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, Brazília:

korlátozhatja uniós áruk és szolgáltatások behozatalát;

vámokat vagy más kereskedelmi akadályokat vezethet be;

felfüggeszthet kereskedelmi és beruházási kedvezményeket;

akár szellemi tulajdonhoz kapcsolódó kötelezettségeket is korlátozhat;

igénybe veheti az EU–Mercosur-megállapodás vitarendezési eszközeit és a multilaterális kereskedelmi fórumokat.

Konkrét uniós termékeket vagy vámtételeket egyelőre nem neveztek meg.