Agrárválság: több millió euró a gazdáknak üzemanyagra és műtrágyára – ezúttal Románia kap pénz az uniótól
Az Európai Bizottság szeptember 14-én engedélyezte Románia 52 millió eurós, hozzávetőleg 19 milliárd forintos állami támogatási programját a szarvasmarhatartók megsegítésére. A közvetlen támogatás a közel-keleti válság következtében megemelkedett mezőgazdasági üzemanyag- és műtrágyaköltségek hatását enyhíti – derül ki a bizottság romániai képviseletének közleményéből . A METSAF program december 31-ig alkalmazható, vállalkozásonként legfeljebb 50 ezer euró, mintegy 18,2 millió forint adható.
A brüsszeli döntés a támogatás engedélyezését jelenti, a közlemény a kifizetések megkezdéséről nem számol be. A forintösszegek kerekített, 365 forintos euróárfolyammal értendők.
A támogatás jogalapját a közel-keleti válság miatt április 29-én elfogadott ideiglenes állami támogatási keret, a METSAF adja.
Ennek keretében a tagállamok saját intézkedéseket jelenthetnek be az Európai Bizottságnak. A romániai program célja, hogy támogassa az állattenyésztési ágazatban működő vállalkozásokat a magas mezőgazdasági üzemanyag- és műtrágyaárak hatásainak enyhítésében. A program 2026. december 31-ig tart - közölte a farmer.pl.
Nem Románia az első ország, amelyik sikeres programot adott be a Bizottságnak. Az alábbi országok már korábban megtették ezt és az alábbi összegeket utalhatják a gazdáknak:
- Franciaország – 227 millió euró,
- Spanyolország – 609 millió euró (műtrágyákra és üzemanyagokra),
- Írország – 85 millió euró,
- Görögország – 41 millió euró,
- Svédország - 149 millió euró.
A jóváhagyott támogatások teljes értéke összesen 1163 millió eurót tesz ki.
Románia ezzel újabb lépést tett az agrárágazat költségválságának enyhítésére. A Világgazdaság korábban arról számolt be, hogy a román növénytermesztők azonnali műtrágya-támogatást követelnek, mert az őszi beszerzések elhalasztása és a tápanyag-utánpótlás visszafogása már a következő évi termést veszélyezteti. A most engedélyezett csomag ugyanakkor a szarvasmarhatartóknak szól, így önmagában nem rendezi a növénytermesztők követeléseit.
Hazai szempontból különösen fontos, hogy az Európai Bizottság szeptember 14-én frissített, jóváhagyott METSAF-intézkedéseket felsoroló listáján nem található magyar program.
A jegyzékben már román, portugál, olasz, svéd, görög, francia és spanyol agrártámogatások is szerepelnek. Ebben a rendszerben a „regisztráció” helyett egy konkrét nemzeti támogatási program bejelentése és bizottsági jóváhagyása a döntő. A nyilvános lista alapján magyar jóváhagyás egyelőre nem igazolható.
Súlyos válságban a magyar mezőgazdaság
A magyar gazdaságok közben egyszerre szenvednek az időjárási veszteségektől és a kedvezőtlen árviszonyoktól. A Világgazdaság MOSZ-helyzetértékelést bemutató cikke szerint a 2022 óta egymást követő válságok a termelők tartalékainak jelentős részét felemésztették. Az aszály a takarmányhiányon keresztül az állattartást is sújtja: drágul a széna és a szalma, miközben a tejtermelők bevételei visszaestek. A MOSZ adatai alapján a nyerstej kilogrammonkénti felvásárlási ára a tavaly decemberi 190 forintról júliusra 127 forintra csökkent.
Bóna Szabolcs agrárminiszterkorábban a termelési szerkezet átalakítását és a klímaalkalmazkodást sürgette, hangsúlyozva, hogy az egyre nagyobb károk évenkénti teljes megtérítésére nincs elegendő forrás. A Magosz ezzel párhuzamosan azonnali intézkedéseket, a kárenyhítési alap feltöltését, gyorsabb kifizetéseket és az uniós válságkezelési lehetőségek kihasználását kérte.
Mi a METSAF lényege?
A Bizottság 2026. április 29-én elfogadta a METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework) keretrendszert, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az EU gazdaságának támogatását a közel-keleti válsággal összefüggésben. Általánosságban elmondható, hogy a tagállamok 2026. december 31-ig finanszírozhatják a támogatást nemzeti költségvetésükből. Ez a mechanizmus lehetővé teszi a válságból eredő többletüzemanyag- és műtrágyaköltségek akár 70%-ának kompenzálását. A Bizottság emellett engedélyezett egy egyszerűsített mezőgazdasági támogatási rendszert, amely mezőgazdasági vállalkozásonként legfeljebb 50 000 eurót tesz ki, a becsült üzemanyag- vagy műtrágyafogyasztás alapján.