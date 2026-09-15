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Agrárválság: több millió euró a gazdáknak üzemanyagra és műtrágyára – ezúttal Románia kap pénz az uniótól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb, átszámolva csaknem 19 milliárd forintnyi támogatási program kapott zöld utat Romániában az üzemanyag- és műtrágyadrágulás enyhítésére. Magyarország az agárválság ellenére továbbra sem szerepel az ugyanebben a keretben (METSAF) jóváhagyott intézkedések között.
Dénes Zoltán
2026.09.15, 11:32

Az Európai Bizottság szeptember 14-én engedélyezte Románia 52 millió eurós, hozzávetőleg 19 milliárd forintos állami támogatási programját a szarvasmarhatartók megsegítésére. A közvetlen támogatás a közel-keleti válság következtében megemelkedett mezőgazdasági üzemanyag- és műtrágyaköltségek hatását enyhíti – derül ki a bizottság romániai képviseletének közleményéből . A METSAF program december 31-ig alkalmazható, vállalkozásonként legfeljebb 50 ezer euró, mintegy 18,2 millió forint adható. 

METSAF, szarvasmarhatartó, közel-keleti válság
Románián kívül már több uniós tagország is sikeres programot adott be a szarvasmarhatartók megsegítését célzó METSAF-támogatás megszerzésére Fotó: Hans Lucas via AFP

A brüsszeli döntés a támogatás engedélyezését jelenti, a közlemény a kifizetések megkezdéséről nem számol be. A forintösszegek kerekített, 365 forintos euróárfolyammal értendők.

A támogatás jogalapját a közel-keleti válság miatt április 29-én elfogadott ideiglenes állami támogatási keret, a METSAF adja.

Ennek keretében a tagállamok saját intézkedéseket jelenthetnek be az Európai Bizottságnak. A romániai program célja, hogy támogassa az állattenyésztési ágazatban működő vállalkozásokat a magas mezőgazdasági üzemanyag- és műtrágyaárak hatásainak enyhítésében. A program 2026. december 31-ig tart - közölte a farmer.pl.

Nem Románia az első ország, amelyik sikeres programot adott be a Bizottságnak. Az alábbi országok már korábban megtették ezt és az alábbi összegeket utalhatják a gazdáknak:

  • Franciaország – 227 millió euró,
  • Spanyolország – 609 millió euró (műtrágyákra és üzemanyagokra),
  • Írország – 85 millió euró,
  • Görögország – 41 millió euró,
  • Svédország - 149 millió euró. 
    A jóváhagyott támogatások teljes értéke összesen 1163 millió eurót tesz ki.

Románia ezzel újabb lépést tett az agrárágazat költségválságának enyhítésére. A Világgazdaság korábban arról számolt be, hogy a román növénytermesztők azonnali műtrágya-támogatást követelnek, mert az őszi beszerzések elhalasztása és a tápanyag-utánpótlás visszafogása már a következő évi termést veszélyezteti. A most engedélyezett csomag ugyanakkor a szarvasmarhatartóknak szól, így önmagában nem rendezi a növénytermesztők követeléseit.

Hazai szempontból különösen fontos, hogy az Európai Bizottság szeptember 14-én frissített, jóváhagyott METSAF-intézkedéseket felsoroló listáján nem található magyar program. 

A jegyzékben már román, portugál, olasz, svéd, görög, francia és spanyol agrártámogatások is szerepelnek. Ebben a rendszerben a „regisztráció” helyett egy konkrét nemzeti támogatási program bejelentése és bizottsági jóváhagyása a döntő. A nyilvános lista alapján magyar jóváhagyás egyelőre nem igazolható.

Súlyos válságban a magyar mezőgazdaság

A magyar gazdaságok közben egyszerre szenvednek az időjárási veszteségektől és a kedvezőtlen árviszonyoktól. A Világgazdaság MOSZ-helyzetértékelést bemutató cikke szerint a 2022 óta egymást követő válságok a termelők tartalékainak jelentős részét felemésztették. Az aszály a takarmányhiányon keresztül az állattartást is sújtja: drágul a széna és a szalma, miközben a tejtermelők bevételei visszaestek. A MOSZ adatai alapján a nyerstej kilogrammonkénti felvásárlási ára a tavaly decemberi 190 forintról júliusra 127 forintra csökkent.

Bóna Szabolcs agrárminiszterkorábban  a termelési szerkezet átalakítását és a klímaalkalmazkodást sürgette, hangsúlyozva, hogy az egyre nagyobb károk évenkénti teljes megtérítésére nincs elegendő forrás. A Magosz ezzel párhuzamosan azonnali intézkedéseket, a kárenyhítési alap feltöltését, gyorsabb kifizetéseket és az uniós válságkezelési lehetőségek kihasználását kérte.

Mi a METSAF lényege?

A Bizottság 2026. április 29-én elfogadta a METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework) keretrendszert, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az EU gazdaságának támogatását a közel-keleti válsággal összefüggésben. Általánosságban elmondható, hogy a tagállamok 2026. december 31-ig finanszírozhatják a támogatást nemzeti költségvetésükből. Ez a mechanizmus lehetővé teszi a válságból eredő többletüzemanyag- és műtrágyaköltségek akár 70%-ának kompenzálását. A Bizottság emellett engedélyezett egy egyszerűsített mezőgazdasági támogatási rendszert, amely mezőgazdasági vállalkozásonként legfeljebb 50 000 eurót tesz ki, a becsült üzemanyag- vagy műtrágyafogyasztás alapján.

 

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