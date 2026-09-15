Agrárválság: több millió euró a gazdáknak üzemanyagra és műtrágyára – ezúttal Románia kap pénz az uniótól

Az Európai Bizottság szeptember 14-én engedélyezte Románia 52 millió eurós, hozzávetőleg 19 milliárd forintos állami támogatási programját a szarvasmarhatartók megsegítésére. A közvetlen támogatás a közel-keleti válság következtében megemelkedett mezőgazdasági üzemanyag- és műtrágyaköltségek hatását enyhíti – derül ki a bizottság romániai képviseletének közleményéből . A METSAF program december 31-ig alkalmazható, vállalkozásonként legfeljebb 50 ezer euró, mintegy 18,2 millió forint adható.

Románián kívül már több uniós tagország is sikeres programot adott be a szarvasmarhatartók megsegítését célzó METSAF-támogatás megszerzésére Fotó: Hans Lucas via AFP

A brüsszeli döntés a támogatás engedélyezését jelenti, a közlemény a kifizetések megkezdéséről nem számol be. A forintösszegek kerekített, 365 forintos euróárfolyammal értendők.

A támogatás jogalapját a közel-keleti válság miatt április 29-én elfogadott ideiglenes állami támogatási keret, a METSAF adja.

Ennek keretében a tagállamok saját intézkedéseket jelenthetnek be az Európai Bizottságnak. A romániai program célja, hogy támogassa az állattenyésztési ágazatban működő vállalkozásokat a magas mezőgazdasági üzemanyag- és műtrágyaárak hatásainak enyhítésében. A program 2026. december 31-ig tart - közölte a farmer.pl.

Nem Románia az első ország, amelyik sikeres programot adott be a Bizottságnak. Az alábbi országok már korábban megtették ezt és az alábbi összegeket utalhatják a gazdáknak:

Franciaország – 227 millió euró,

Spanyolország – 609 millió euró (műtrágyákra és üzemanyagokra),

Írország – 85 millió euró,

Görögország – 41 millió euró,

Svédország - 149 millió euró.

A jóváhagyott támogatások teljes értéke összesen 1163 millió eurót tesz ki.

Románia ezzel újabb lépést tett az agrárágazat költségválságának enyhítésére. A Világgazdaság korábban arról számolt be, hogy a román növénytermesztők azonnali műtrágya-támogatást követelnek, mert az őszi beszerzések elhalasztása és a tápanyag-utánpótlás visszafogása már a következő évi termést veszélyezteti. A most engedélyezett csomag ugyanakkor a szarvasmarhatartóknak szól, így önmagában nem rendezi a növénytermesztők követeléseit.

Hazai szempontból különösen fontos, hogy az Európai Bizottság szeptember 14-én frissített, jóváhagyott METSAF-intézkedéseket felsoroló listáján nem található magyar program.

A jegyzékben már román, portugál, olasz, svéd, görög, francia és spanyol agrártámogatások is szerepelnek. Ebben a rendszerben a „regisztráció” helyett egy konkrét nemzeti támogatási program bejelentése és bizottsági jóváhagyása a döntő. A nyilvános lista alapján magyar jóváhagyás egyelőre nem igazolható.