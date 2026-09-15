Újabb pofon a gazdáknak: elutasította az Európai Parlament a műtrágyaárak elleni vészféket

Mély csalódottságának adott hangot az európai gazdálkodókat és agrárszövetkezeteket képviselő Copa–Cogeca, miután az Európai Parlament szeptember 15-i plenáris ülésén a karbonvámként ismert uniós mechanizmus, a CBAM felülvizsgálatából törölte a 27a. cikket. A rendelkezés rendkívüli piaci körülmények között lehetőséget adott volna az érintett termékek ideiglenes mentesítésére, így mérsékelhette volna a műtrágya árát is, s ezzel az azt vásárló gazdák terheit.

Az Európai Parlament nem tett kivételt a műtrágya gyártókkal, tovább nőhet az ára Fotó: vesnakostic / Shutterstock

A szervezet közleménye szerint különösen nehezen érthető a döntés akkor, amikor a műtrágyaárak tartósan meghaladják történelmi átlagukat, a Hormuzi-szoros körüli feszültségek pedig újabb bizonytalanságot okoznak az energia- és műtrágyapiacokon. A gazdák eközben az időjárási veszteségekkel, a növekvő termelési költségekkel és a következő szezon finanszírozásával is küzdenek.

A műtrágya árán keresztük a gazdák fizetik a többletet

A CBAM célja, hogy az importtermékek előállításához kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátásnak is legyen költsége, ezzel védve a kibocsátási terheket viselő európai gyártók versenyhelyzetét. Az agrárszervezetek kifogása azonban az, hogy a műtrágyaimport többletköltsége a mezőgazdaságban csapódhat le. A Copa–Cogeca szerint számos szántóföldi gazdaságban éppen a műtrágya jelenti a legnagyobb termelési kiadást.

A mostani szavazás még nem jelent véglegességet a szabályozással kapcsolatban: a Parlament és a tagállamokat képviselő Tanács ezután egyeztet a jogszabályról. A Reuters tudósítása szerint a tagállamok megtartanák a felfüggesztés lehetőségét, többek között arra az esetre, ha az érintett termék ára fél év alatt több mint 50 százalékkal emelkedik.

A konfliktus már korábban kirajzolódott. Amint arról a korábban beszámoltunk, az EP környezetvédelmi szakbizottsága már a plenáris döntést megelőzően törölte a válsághelyzeti felfüggesztést lehetővé tevő rendelkezést. A Copa–Cogeca akkor is arra figyelmeztetett: a gazdák nem tudják automatikusan beépíteni a felvásárlási árakba a növekvő kiadásaikat.

A mostani közlemény szerint létezett volna olyan kompromisszum, amely egyszerre támogatja az európai műtrágyaipar kibocsátáscsökkentését és versenyképességét, miközben célzott, átmeneti védelmet ad a termelőknek. A szervezet úgy látja, ennek elutasításával a Parlament az ipari szempontokat helyezte előtérbe, megfelelő mezőgazdasági biztosíték nélkül.