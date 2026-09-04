Elszállt a gáz ára: ez betett az egyik legnagyobb uniós műtrágyagyárnak is – újabb pofonra készülhetnek a gazdálkodók

Termeléscsökkentést mérlegel európai üzemeiben az AGF Nitrogen, az Agrofert csoport júliusban létrehozott műtrágyaipari társasága. Az Európa második legnagyobb műtrágya- és nitrogéntermék-gyártójaként bemutatkozó vállalat a földgáz drágulásával és a tartósan magas európai szén-dioxid-kvótaárakkal indokolta a lépést. Az Agrofert közleménye szerint a termeléskorlátozás az ammóniaüzemeket érintheti, azt azonban nem közölték, hogy mely telephelyeken és milyen mértékben vágnák vissza a kibocsátást.

A gázára emelkedése miatt tovább ddrágulhat a régióban a műtrágya Fotó: Duslo, a.s./Agrofert/agf-nitrogen.com

Az AGF Nitrogen a Lovochemie, a Duslo, az SKW Piesteritz, a LAT Nitrogen, a GreenChem, az AGF Ammonia Holding és a VUCHT tevékenységét fogja össze. A csoport Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban is rendelkezik termelőkapacitással, éves ammóniakapacitása megközelíti a 3,6 millió tonnát – írta a műtrágyapiaci elemzéseket készítő Profercy.

A gázár dönti el, mennyi műtrágya készül

A nitrogénműtrágya-gyártás különösen érzékeny a földgáz árára, mert a gáz nemcsak energiaforrás, hanem az ammónia előállításának alapanyaga is. Az Európai Bizottság adatai szerint a földgáz a nitrogénműtrágya előállítási költségeinek mintegy 70 százalékát határozza meg.

A Profercy beszámolója szerint a holland TTF irányadó gázára szeptember elején megawattóránként 73,15 euróig emelkedett, ami több mint ötéves csúcsot jelentett. Ezen az árszinten egy korszerű európai üzemben az ammónia előállítási költsége tonnánként megközelítheti a 900 dollárt, még a szén-dioxid-kvóták költsége előtt. A karbamid gyártási költségét ugyanezen az alapon mintegy 650 dollárra becsülték.

Petr Cingr, az AGF Nitrogen vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő energia- és kvótaköltségek miatt

az ammónia, illetve az abból készülő műtrágyák ismét olyan árszintre kerülhetnek, amelyet az európai gazdálkodók már nem tudnak megfizetni.

A vállalat szerint a termelők ezért már a következő szezonra szóló megrendeléseiket is visszafogják.

A piaci helyzet ugyanakkor egyelőre nem jelent közvetlen fizikai hiányt. A Quantum Commodity Intelligence értesülése szerint az Agrofert ammóniaüzemei már csökkentett kihasználtsággal, hozzávetőleg 85 százalékos kapacitáson működnek, miközben az európai műtrágyakészletek rövid távon még megfelelőek. A termelés további visszafogása azonban növelné az importigényt, és ismét felfelé hajthatná az árakat.