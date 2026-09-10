Késleltetve csaphat le Magyarországra a hormuzi energiaválság: ne tévesszen meg senkit az átmeneti nyugalom – most fog minket csak igazán arcon vágni a hatás

A világpiac látszólag már alkalmazkodott a Hormuzi-szoros februári lezárásához, ám ez nem feltétlenül jelent valódi stabilizálódást. A FruitVeB friss összefoglalója szerint az ellátást egyelőre a válság előtt útnak indított szállítmányok, a stratégiai készletek felszabadítása, a korábban megkötött szerződések és a diplomáciai rendezésbe vetett bizalom tartja fenn. Ezek a pufferek azonban fokozatosan kimerülnek. Amikor az új beszerzéseket már a megemelkedett energia-, biztosítási és fuvarköltségek mellett kell megkötni, a drágulás egyszerre több ágazatban jelenhet meg. A műtrágyaárakon keresztül pedig közvetlenül lesznek érzékelhetően a mezőgazdaságban is.

A Hormuzi-szoros körüli válság nem csak az olaj- és gáz árát hajtja felfelé, követve a műtrágya árára és a mezőgazdaság egyéb költségeit is drágítja Fotó: Baranyai Gerda

A FruitVeB által szemlézett bolgár Agrozona cikke az Origencia Research eredeti elemzésére hivatkozva arra figyelmeztet: nem kizárólag az számít, hogy mikor nyitják meg újra a Hormuzi-szorost, hanem az is, mennyi idő alatt állítható helyre a kitermelés, a hajóforgalom, a biztosítási piac és a teljes ellátási lánc. Az energiaválság gazdasági utóhatásai ezért jóval tovább tarthatnak magánál a fizikai blokádnál.

A műtrágya lehet a késleltetett bomba

A mezőgazdaság számára a legnagyobb veszélyt a nitrogénműtrágyák további drágulása jelenti. Az ammóniagyártásban a földgáz egyszerre nyersanyag és energiaforrás, és a világ számos üzemében a változó költségek több mint 70 százalékát adja. A közel-keleti termelés és export kiesése ezért nemcsak regionális, hanem világpiaci problémát okoz.

A Világgazdaság korábban rámutatott arra, hogy a világ tengeri karbamid-kereskedelmének mintegy 35 százaléka, a műtrágyagyártáshoz nélkülözhetetlen kén exportjának pedig 45 százaléka halad át a szoroson. A kiesést nem lehet gyorsan más forrásból pótolni, miközben műtrágya nélkül a terméshozamok akár a felükre is visszaeshetnek.

A probléma már az európai árakon is látszik. Az uniós nitrogénműtrágya-árak 2026 áprilisában 71 százalékkal haladták meg a 2024-es átlagot. Európa különösen sérülékeny, mivel nitrogénműtrágya-felhasználásának mintegy 30 százalékát importból fedezi.