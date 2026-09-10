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Hormuzi-szoros
olajár
műtrágya
mezőgazdaság
gázár

Késleltetve csaphat le Magyarországra a hormuzi energiaválság: ne tévesszen meg senkit az átmeneti nyugalom – most fog minket csak igazán arcon vágni a hatás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az olaj- és üzemanyagpiac átmeneti megnyugvása megtévesztő lehet: a Hormuzi-szoros lezárásának legsúlyosabb agrárgazdasági következményei csak a következő szezonokban jelenhetnek meg. A drága földgáz, a műtrágyahiány és a növekvő szállítási költségek a magyar gazdálkodók jövedelmét és az élelmiszerárakat egyaránt veszélyeztetik.
Dénes Zoltán
2026.09.10, 13:12
Frissítve: 2026.09.10, 13:15

A világpiac látszólag már alkalmazkodott a Hormuzi-szoros februári lezárásához, ám ez nem feltétlenül jelent valódi stabilizálódást. A FruitVeB friss összefoglalója szerint az ellátást egyelőre a válság előtt útnak indított szállítmányok, a stratégiai készletek felszabadítása, a korábban megkötött szerződések és a diplomáciai rendezésbe vetett bizalom tartja fenn. Ezek a pufferek azonban fokozatosan kimerülnek. Amikor az új beszerzéseket már a megemelkedett energia-, biztosítási és fuvarköltségek mellett kell megkötni, a drágulás egyszerre több ágazatban jelenhet meg. A műtrágyaárakon keresztül pedig közvetlenül lesznek érzékelhetően a mezőgazdaságban is.

műtrágya, olajár, gázár, FruitVeb
A Hormuzi-szoros körüli válság nem csak az olaj- és gáz árát hajtja felfelé, követve a műtrágya árára és a mezőgazdaság egyéb költségeit is drágítja Fotó: Baranyai Gerda

A FruitVeB által szemlézett bolgár Agrozona cikke az Origencia Research eredeti elemzésére hivatkozva arra figyelmeztet: nem kizárólag az számít, hogy mikor nyitják meg újra a Hormuzi-szorost, hanem az is, mennyi idő alatt állítható helyre a kitermelés, a hajóforgalom, a biztosítási piac és a teljes ellátási lánc. Az energiaválság gazdasági utóhatásai ezért jóval tovább tarthatnak magánál a fizikai blokádnál.

A műtrágya lehet a késleltetett bomba

A mezőgazdaság számára a legnagyobb veszélyt a nitrogénműtrágyák további drágulása jelenti. Az ammóniagyártásban a földgáz egyszerre nyersanyag és energiaforrás, és a világ számos üzemében a változó költségek több mint 70 százalékát adja. A közel-keleti termelés és export kiesése ezért nemcsak regionális, hanem világpiaci problémát okoz.

A Világgazdaság korábban rámutatott arra, hogy a világ tengeri karbamid-kereskedelmének mintegy 35 százaléka, a műtrágyagyártáshoz nélkülözhetetlen kén exportjának pedig 45 százaléka halad át a szoroson. A kiesést nem lehet gyorsan más forrásból pótolni, miközben műtrágya nélkül a terméshozamok akár a felükre is visszaeshetnek.

A probléma már az európai árakon is látszik. Az uniós nitrogénműtrágya-árak 2026 áprilisában 71 százalékkal haladták meg a 2024-es átlagot. Európa különösen sérülékeny, mivel nitrogénműtrágya-felhasználásának mintegy 30 százalékát importból fedezi.

Magyarországon mindez az őszi alaptrágyázás és a következő tavaszi szezon költségeiben jelenhet meg. A gazdák egy része kevesebb műtrágyát használhat, ami különösen az aszály által már eleve legyengített termőterületeken csökkentheti tovább a hozamokat. A hatás így két lépcsőben jelentkezik: először romlik a gazdaságok jövedelmezősége, majd a kisebb termés és a magasabb önköltség az élelmiszerárakba is beépülhet.

Az olcsóbb gázolaj még nem jelent megmenekülést

Az üzemanyag a másik meghatározó költségtényező:

  • a talajművelés, 
  • a vetés, 
  • a betakarítás 
  • és a terményszállítás mellett 
  • a szárítás 
  • és a raktározás 

energiaigénye is jelentős. Emiatt az olajár változása nemcsak a traktorok tankolásánál, hanem a teljes agrár-élelmiszeripari láncban érezteti hatását.

A napokban újra áttörte a hordónkénti száz dolláros határt a Brent típusú kőolaj ára. A jegyzés szeptember 9-én 101,21 dolláron zárt, miután egyetlen nap alatt 3,4 százalékkal emelkedett. Az olaj az elmúlt egy hónapban mintegy 25 százalékkal drágult, miközben a közel-keleti szállítási útvonalak biztonsága is romlott. A Hormuzi-szoroson áthaladó mennyiség a korábbi napi 8–9 millió hordóról kétmillió hordó alá esett. A magyarországi dízel üzemanyag ára pedig már meghaladta a literenkénti 700 forintot. 

A legnagyobb veszély így nem pusztán a százdolláros olaj, hanem az, hogy a drága dízel, a szárítás és a fuvarozás egyszerre növeli meg a kiadásokat. Mindez egy olyan évben történik, amikor az alacsony termés és a gyenge felvásárlási árak miatt sok gazdaságnak már eleve kevés terményen kellene kitermelnie a növekvő költséget.

A szoros megnyitása után sem áll helyre azonnal a piac

A Hormuzi-szoros újbóli megnyitása önmagában viszont nem törli el a már felhalmozódott veszteségeket. A készleteket újra kell tölteni, a kitermelést fel kell futtatni, a hajók menetrendjét át kell szervezni, a biztosítási feláraknak pedig idő kell a csökkenéshez.

A kerülő útvonalak sem jelentenek teljes megoldást. A VG korábban bemutatta, hogy egyes közel-keleti műtrágyagyártók szárazföldön próbálják kijuttatni termékeiket a térségből, ez azonban lényegesen drágább, és korlátozott mennyiséget képes elvezetni. A magasabb logisztikai költséget végül a gazdálkodók, majd részben a fogyasztók fizetik meg.

A hormuzi válság ezért nem egyszeri olajársokk, hanem több szezonon át húzódó agrárgazdasági kockázat. 

Magyarország számára a veszélyt a dráguló műtrágya és gázolaj, a növekvő fuvarozási költség, valamint az jelenti, hogy az aszály miatt meggyengült gazdaságoknak kellene finanszírozniuk az újabb inputár-emelkedést. A fogyasztók pedig akkor találkozhatnak a teljes számlával, amikor a jelenlegi készletek és szerződések kifutása után az új költségszint már megjelenik a 2026–2027-es termésben és az élelmiszerárakban.

 

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