Románia megduplázza a gazdák pénzét: Magyarország előtt is nyitva áll a lehetőség, de egyelőre nagy a csend
Újabb lépést tesz a növénytermesztők költségeinek mérséklésére Románia. A mezőgazdasági minisztérium szeptember 29-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a kormányhatározat-tervezetet, amelynek értelmáben közvetlenül kompenzálnák a gazdákat a 2026-ban megdrágult műtrágya miatt.
A román tervezet szerint az ország az Európai Uniótól kapott 29,9775 millió eurót ugyanekkora nemzeti költségvetési összeggel egészítené ki. Így a gazdáknak szánt teljes keret 59,955 millió euróra, jelenlegi árfolyamon mintegy 22 milliárd forintra nőne.
Minden nővénytermesztő számíthat a műtrágya-támogatásra
A román rendszer közvetlenül a megművelt területhez és a megvásárolt műtrágyához kötné a támogatást. A tervezet szerint búza után hektáronként 17,16 euró – mintegy 6300 forint –, kukoricánál 15,69 euró – körülbelül 5700 forint –, napraforgónál és repcénél pedig 14,78 euró, nagyjából 5400 forint járhat.
A támogatás az intenzívebb kultúráknál lényegesen magasabb. Burgonya és cukorrépa után 28,61 euró, szántóföldi zöldségtermesztésnél 52,45 euró, fóliás termesztésnél 76,29 euró, üvegházi zöldségtermelésnél pedig 100,60 euró, közel 37 ezer forint hektáronként lehet a kompenzáció.
A termelőknek számlával vagy nyugtával kell igazolniuk, hogy 2026. február 28. és október 15. között műtrágyát vásároltak. A pénzek kifizetésének végső határideje 2027. február 28.
Magyarországnak is jutott több mint hatmilliárd forintnyi uniós pénz
A román intézkedés azért különösen érdekes magyar szempontból, mert ugyanabból az uniós válságkeretből Magyarország is kapott egy nagyobb összeget. Az Európai Bizottság júliusban összesen 540 millió eurót osztott szét a tagállamok között annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a közel-keleti válság miatt megdrágult műtrágya és energia következményeivel küzdő gazdálkodóknak. Az uniós felosztás szerint
- Magyarország 16,6849 millió,
- Románia 29,98 millió,
- Lengyelország 66,63 millió,
- Németország 60,26 millió eurót kapott.
Brüsszel lehetőséget adott arra is, hogy a tagállamok az uniós támogatást nemzeti költségvetésükből akár további 200 százalékkal kiegészítsék. Vagyis Magyarország elméletileg az uniós 16,685 millió euró mellé akár további mintegy 33,37 millió eurót is tehetne, így a rendelkezésre álló keret megközelíthetné az 50 millió eurót, vagyis a 6 milliárd forint helyett, akár 18 milliárd forintot is adhatna.
Románia ennél óvatosabb utat választott, amely még így is jelentős segítség lehet: nem használja ki a maximális 200 százalékos kiegészítési lehetőséget, hanem az uniós pénz mellé annak 100 százalékával megegyező nemzeti forrást tervez biztosítani.
Nem ugyanaz a támogatás, mint az agrárelőleg
A hőség és aszály miatti agrárválság kezelésére a magyar gazdák a kormány részéről a pénzügyi helyzet javítását célzó intézkedéseket tapasztalhattak. A kormány 2026-ra úgynevezett 106 milliárd forintos „szuperelőleg-programot“ jelentett be. Ennek keretében mintegy 150 ezer gazdálkodó juthat korábban hozzá az egyébként is járó agrártámogatásokhoz, és az előleg maximális mértéke 70-ről 75 százalékra emelkedett. Ez azonban lényeges különbség: az előleg nem új támogatási, vagyis likvidítási helyzetüket valójában alig javítja, hiszen ez a gazdálkodóknak később egyébként is járó támogatás korábbi kifizetését jelenti. A Világgazdaság korábban is rámutatott, hogy a magyar agrárium az aszály, az alacsony terményárak és a növekvő inputköltségek egyszerre jelentkező nyomása alatt áll.
Különösen érzékeny pont a műtrágya. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint 2026 első fél évében átlagosan 4,5 százalékkal magasabbak voltak a műtrágyaárak, mint egy évvel korábban, miközben a termelők által megvásárolt mennyiség 3,3 százalékkal, 760 ezer tonnára csökkent. A nitrogénhatóanyag értékesítése 3,8 százalékkal maradt el az előző évitől. A második negyedévben ennél is látványosabb volt a megtorpanás: az AKI által vizsgált vállalkozásoknál az egy évvel korábbihoz képest kétharmadával kevesebb műtrágya került a gazdákhoz, a legfontosabb nitrogénterméknek számító mészammon-salétrom kereslete pedig 46 százalékkal csökkent.
A román időzítés azért is érdekes, mert az uniós rendelet szerint a tagállamoknak legkésőbb szeptember 30-ig kell értesíteniük az Európai Bizottságot, hogy milyen intézkedésekre fordítják a nekik jutó válságkeretet, kik lesznek jogosultak, hogyan számolják ki a támogatást, és mekkora nemzeti kiegészítést biztosítanak hozzá. Ezzel kapcsolatban egyébként hazai információ nem jelent meg. Pedig a jogi lehetőség adott.
Máshol is előrébb tartanak
Nem csak itt járnak előrébb a román gazdák. Az Európai Bizottság szeptember 14-én engedélyezte Románia 52 millió eurós, hozzávetőleg 19 milliárd forintos állami támogatási programját a szarvasmarhatartók megsegítésére. A közvetlen támogatás a közel-keleti válság következtében megemelkedett mezőgazdasági üzemanyag- és műtrágyaköltségek hatását enyhíti – derül ki a bizottság romániai képviseletének közleményéből . A METSAF program december 31-ig alkalmazható, vállalkozásonként legfeljebb 50 ezer euró, mintegy 18,2 millió forint adható. Erre a támogatásra már sikeres programot adott be Románián kívül, a portugál, olasz, svéd, görög, francia és spanyol kormány is.