Románia megduplázza a gazdák pénzét: Magyarország előtt is nyitva áll a lehetőség, de egyelőre nagy a csend

Újabb lépést tesz a növénytermesztők költségeinek mérséklésére Románia. A mezőgazdasági minisztérium szeptember 29-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a kormányhatározat-tervezetet, amelynek értelmáben közvetlenül kompenzálnák a gazdákat a 2026-ban megdrágult műtrágya miatt.

Az aszály és hőség okozta válságban a magyar gazdák a műtrágya vásárlásra is kaphatnának jelentősen nagyobb összeget Fotó: Karnok Csaba

A román tervezet szerint az ország az Európai Uniótól kapott 29,9775 millió eurót ugyanekkora nemzeti költségvetési összeggel egészítené ki. Így a gazdáknak szánt teljes keret 59,955 millió euróra, jelenlegi árfolyamon mintegy 22 milliárd forintra nőne.

Minden nővénytermesztő számíthat a műtrágya-támogatásra

A román rendszer közvetlenül a megművelt területhez és a megvásárolt műtrágyához kötné a támogatást. A tervezet szerint búza után hektáronként 17,16 euró – mintegy 6300 forint –, kukoricánál 15,69 euró – körülbelül 5700 forint –, napraforgónál és repcénél pedig 14,78 euró, nagyjából 5400 forint járhat.

A támogatás az intenzívebb kultúráknál lényegesen magasabb. Burgonya és cukorrépa után 28,61 euró, szántóföldi zöldségtermesztésnél 52,45 euró, fóliás termesztésnél 76,29 euró, üvegházi zöldségtermelésnél pedig 100,60 euró, közel 37 ezer forint hektáronként lehet a kompenzáció.

A termelőknek számlával vagy nyugtával kell igazolniuk, hogy 2026. február 28. és október 15. között műtrágyát vásároltak. A pénzek kifizetésének végső határideje 2027. február 28.

Magyarországnak is jutott több mint hatmilliárd forintnyi uniós pénz

A román intézkedés azért különösen érdekes magyar szempontból, mert ugyanabból az uniós válságkeretből Magyarország is kapott egy nagyobb összeget. Az Európai Bizottság júliusban összesen 540 millió eurót osztott szét a tagállamok között annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a közel-keleti válság miatt megdrágult műtrágya és energia következményeivel küzdő gazdálkodóknak. Az uniós felosztás szerint

Magyarország 16,6849 millió,

Románia 29,98 millió,

Lengyelország 66,63 millió,

Németország 60,26 millió eurót kapott.

Brüsszel lehetőséget adott arra is, hogy a tagállamok az uniós támogatást nemzeti költségvetésükből akár további 200 százalékkal kiegészítsék. Vagyis Magyarország elméletileg az uniós 16,685 millió euró mellé akár további mintegy 33,37 millió eurót is tehetne, így a rendelkezésre álló keret megközelíthetné az 50 millió eurót, vagyis a 6 milliárd forint helyett, akár 18 milliárd forintot is adhatna.