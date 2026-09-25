Beszakadt a sertés ára: friss amerikai jelentés szerint is sokan adhatják most fel – csökkenhet a magyarországi állomány

Fordulóponthoz érkezett az európai sertéspiac. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium, az USDA friss előrejelzése szerint a 2025-ös kedvező jövedelmezőség hatására az uniós gazdák még magasabb kocaállománnyal kezdték 2026-ot. A sertés tenyészállomány különösen Spanyolországban, Dániában, Németországban, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában bővült, így az év első felében több malac került a piacra és 1,44 százalékkal emelkedett a vágások száma.

Túl sok hús maradt Európában: az USDA szerint magyar sertéstartók érezhetik meg leginkább a kedvezőtlen fordulatot Fotó: Bencsik Adam

Az USDA egész évre 230,5 millió sertés levágásával számol, ami 0,36 százalékos növekedést jelent. A sertéshústermelés ennél valamivel gyorsabban, 0,48 százalékkal, 22,12 millió tonnára nőhet 2026-ban. A lendület azonban az év második felére kifullad: az alacsony árak miatt a termelők visszafogják a malacbeállításokat, miközben az uniós sertésállomány az év végére 129,8 millió egyedre csökkenhet.

Sertés: Spanyolország borította fel az uniós egyensúlyt

A fordulat egyik legfontosabb oka a spanyolországi afrikai sertéspestis megjelenése és az azt követő exportkorlátozások voltak. Spanyolország harmadik országokba irányuló sertéshúskivitele 2026 első felében 11 százalékkal esett. Az eredetileg exportra szánt hús egy része ezért az uniós belső piacon jelent meg, ami tovább növelte a kínálatot és leszorította a hasított sertés árát.

A spanyol hús gyakorlatilag valamennyi jelentősebb sertéshús-deficites uniós piacra nagyobb mennyiségben érkezett:

Portugália és Olaszország mellett

Lengyelországba,

Romániába,

Csehországba,

Bulgáriába,

Magyarországra,

Horvátországba és Görögországba

is nőtt a kivitel. Ez különösen fontos a közép-kelet-európai termelők számára, hiszen a spanyol kínálat közvetlen árversenyt teremt a hazai termékkel szemben.

Az árzuhanás azóta is jól látható. Az Európai Bizottság szeptember 24-én frissített adatai szerint a 38. héten az S és E kategóriájú sertések súlyozott uniós átlagára 166,2 euró/100 kilogramm, vagyis mintegy 606 forint kilogrammonként volt, 15,5 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A malac ára 43,7 euróra, mintegy 15,9 ezer forintra esett, ami éves összevetésben 26,9 százalékos visszaesés.