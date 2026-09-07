Súlyos évük van a borászoknak: megperzselte a hőség az ültetvényeket, nagyot zuhan idén a magyar bortermelés

A legfrissebb, augusztus végi információk alapján 2026-ban az átlagosnál lényegesen kevesebb szőlő és bor várható Magyarországon, miközben a minőség borvidékenként, sőt ültetvényenként is szélsőségesen eltérhet. Országos, hivatalos termésbecslés egyelőre nem jelent meg, ezért az eddig felmerült számokat fenntartással érdemes kezelni, ugyanakkor a jelzések így is lesúlytóak. A jelenlegi információk alapján, az Alföld egyes borvidékein katasztrofális a mennyiségi veszteség, más térségekben többnyire 15–30 százalékos terméscsökkenést jeleznek. A megmaradt szőlő több helyen egészséges és magas cukortartalmú, azonban a kevés lé, a gyors savvesztés, a napégés és a kényszerérés azonban rontja a borászati kilátásokat.

Jelentősen kevesebb szőlő teremhet idén és annak létartalma is sokkal alacsonyabb az előző években tapasztaltnál. Foghatják a fejüket a borászok Fotó: Szendi Péter

Mennyi szőlő teremhet?

Az eddigi borvidéki beszámolók szerint a legnagyobb veszteség a két nagy alföldi termőkörzetben keletkezett. Az Agrárszektor cikke szerint, Hajós–Bajai borvidéken az 1800 hektárból több mint 1500 hektár, a Kunsági borvidéken pedig a mintegy 20 ezer hektárból 15 ezer hektár szenvedett teljes vagy csaknem teljes fagykárt. Koch Csaba szerint a május eleji fagy közvetlen termelési értékben legalább 30 milliárd forintos veszteséget okozott az ágazatnak. Frittmann Péter úgy látja, a Kunságban a termés legalább fele, egyes területeken 70–80 százaléka elveszett, a megmaradt szőlőt pedig tovább gyengítette az aszály.

Az Alföldön kívüli borvidékekről jellemzően 15–30 százalékos, elsősorban aszály okozta terméscsökkenést jeleznek. A fürtszám sok helyen megfelelő, a szemek azonban nem teltek ki, ezért kisebb a fürttömeg és különösen alacsony lehet a lékihozatal. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi szőlőből is kevesebb must, végső soron kevesebb bor készülhet.

Összehasonlításképpen: a KSH adatai szerint 2024-ben 378,8 ezer tonna szőlőt takarítottak be, amelyből 2,69 millió hektoliter bor készült. A jelenlegi regionális kárbecslések alapján 2026-ban a szőlőtermés akár a 250–300 ezer tonnás sávba is visszaeshet. Ez saját, előzetes nagyságrendi becslés, nem hivatalos ágazati prognózis.