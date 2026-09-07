Pusztított az aszály és a hőség: takarmányválság miatt csökkentik állatállományukat az európai gazdák

Hiába tért vissza az eső Írország délkeleti részére, a nyári hőhullámokban kiégett legelők csak lassan térnek magukhoz. Az európai állattartók azonban nem várhatnak a fű újbóli növekedésére, a takarmányhiány miatt ugyanis sok gazdaságban már hónapokkal a tél előtt megkezdték a széna- és silókészletek felhasználását.

Csőkkentik állatállományukat a takarmányhiány miatt a gazdálkodók Fotó: Vendel Lajos

A Bloomberg helyzetképe szerint az aszály felborította az állattartás megszokott éves rendjét. Normális évben a szarvasmarhák a melegebb hónapokban legelnek, miközben a gazdák felhalmozzák a téli takarmányt. Az idén azonban a kiszáradt gyepek miatt már nyáron hozzá kellett nyúlni a tartalékokhoz.

Denis Drennan ír tejtermelő szerint gazdaságában a drágább siló és abraktakarmány miatt tehenenként napi 5,80 euróra, vagyis mintegy 2300 forintra emelkedett a takarmányozás költsége. Ez több mint kétszerese a korábbinak. Közben a hőstressz miatt csökkent az állatok tejhozama, a télre szánt készletek pedig gyorsan fogynak.

Az állattartók így három oldalról kerültek szorításba:

többe kerül az állatok etetése,

romlik a termelés,

és egyre bizonytalanabb, hogy elegendő takarmány marad-e a téli hónapokra.

Takarmányhiány: a kukorica-helyzet súlyosbítja a válságot

A probléma nem korlátozódik a legelőkre. A hőség és a csapadékhiány az abraktakarmányok, mindenekelőtt a kukorica termését is jelentősen visszavetette. A párizsi kukoricajegyzés hároméves csúcsra emelkedett, miközben a fekete-tengeri szállítások akadozása tovább növelte az ellátással kapcsolatos aggodalmakat.

A Világgazdaság korábbi kukoricapiaci helyzetképe szerint az Európai Bizottság már csak 50,1 millió tonnás uniós termést vár, ami közel húszéves mélypont. A mennyiség 16,8 százalékkal maradhat el az előző szezon eredményétől és az ötéves átlagtól is.

Ez azért különösen súlyos, mert az unió éves takarmánykukorica-felhasználása elérheti az 58,6 millió tonnát. Vagyis

az idei termés önmagában még az állattenyésztés igényét sem fedezné,

miközben az élelmiszeripar és a bioetanolgyártás is jelentős mennyiséget használ fel.