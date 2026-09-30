Dőlt a pénz a mezőgazdaságba: látványosan megugrottak a vidékfejlesztési kifizetések

Jelentősen felpörgött az agrártámogatások kifizetése az év első felében. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) friss Pénzügyi Hírlevele szerint 2026. június végéig összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást folyósítottak. A pénz 33,4 százaléka, 222,6 milliárd forint európai uniós forrásból érkezett, miközben 443,4 milliárd forintot, vagyis az összeg kétharmadát már a hazai költségvetés finanszírozta. Az előző évhez képest mintegy 64 milliárd forinttal nőtt a kifizetett támogatások összege 2026 első fél évében.

Látványosan megugrott a Vidékfejlesztési Program keretében kifizetett támogatás összege Fotó: GoStone

A támogatási szerkezetben egyértelműen a vidékfejlesztés került előtérbe. A teljes első félévi összeg 66 százalékát, 439,6 milliárd forintot vidékfejlesztési és halászati intézkedések keretében fizették ki. Ebből a korábbi Vidékfejlesztési Program intézkedéseire 86,6 milliárd, az új KAP Stratégiai Terv jogcímeire pedig már 352,9 milliárd forint jutott.

Ez komoly elmozdulást jelent az egy évvel korábbi szerkezethez képest. A vidékfejlesztési és halászati programokra fordított összeg 42,8 százalékkal nőtt, miközben a közvetlen termelői támogatások összege 44,4 százalékkal csökkent. Összességében június végéig 63,7 milliárd forinttal több támogatást fizettek ki, mint 2025 azonos időszakában.

Már több a hazai pénz mint az uniós a támogatásoknál

A nemzeti támogatások összege 51,7 százalékkal, a piaci és egyéb támogatásoké pedig 67 százalékkal emelkedett.

A közvetlen támogatások így már csak 19,3 százalékát adták az összes kifizetésnek.

Január és június között ezen a jogcímen 128,3 milliárd forintot kaptak a gazdálkodók:

a nemzeti támogatások összege 83,5 milliárd,

a piaci és egyéb intézkedéseké 14,7 milliárd forint volt.

Az elmúlt 5 év azonos időszakát tekintve az uniós és hazai források aránya fokozatosan közelített egymáshoz, 2026-ban pedig megfordultak az arányok, júniusra pedig a hazai költségvetésből biztosított támogatások már jelentősen meghaladták az uniós forrásból megvalósult kifizetéseket. Ebben nagy szerepet játszik, hogy 2021-től a hazai költségvetés a maximálisan megengedett mértékű, 80 százalékos nemzeti kiegészítő forrást biztosítja a KAP európai uniós forrásai mellé. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az uniós finanszírozású kifizetések évenkénti ingadozása főként a területalapú támogatások és egyéb közvetlen támogatások kifizetési rendjének sajátosságából adódik, mivel az egyes években eltérő mértékű előlegfizetés, részfizetés és a következő évre áthúzódó végkifizetés valósul meg, a Pénzügyi Hírlevél viszont pénzforgalmi szemléletben készül, és a naptári év kifizetéseit tükrözi.