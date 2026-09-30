Dőlt a pénz a mezőgazdaságba: látványosan megugrottak a vidékfejlesztési kifizetések
Jelentősen felpörgött az agrártámogatások kifizetése az év első felében. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) friss Pénzügyi Hírlevele szerint 2026. június végéig összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást folyósítottak. A pénz 33,4 százaléka, 222,6 milliárd forint európai uniós forrásból érkezett, miközben 443,4 milliárd forintot, vagyis az összeg kétharmadát már a hazai költségvetés finanszírozta. Az előző évhez képest mintegy 64 milliárd forinttal nőtt a kifizetett támogatások összege 2026 első fél évében.
A támogatási szerkezetben egyértelműen a vidékfejlesztés került előtérbe. A teljes első félévi összeg 66 százalékát, 439,6 milliárd forintot vidékfejlesztési és halászati intézkedések keretében fizették ki. Ebből a korábbi Vidékfejlesztési Program intézkedéseire 86,6 milliárd, az új KAP Stratégiai Terv jogcímeire pedig már 352,9 milliárd forint jutott.
Ez komoly elmozdulást jelent az egy évvel korábbi szerkezethez képest. A vidékfejlesztési és halászati programokra fordított összeg 42,8 százalékkal nőtt, miközben a közvetlen termelői támogatások összege 44,4 százalékkal csökkent. Összességében június végéig 63,7 milliárd forinttal több támogatást fizettek ki, mint 2025 azonos időszakában.
Már több a hazai pénz mint az uniós a támogatásoknál
A nemzeti támogatások összege 51,7 százalékkal, a piaci és egyéb támogatásoké pedig 67 százalékkal emelkedett.
A közvetlen támogatások így már csak 19,3 százalékát adták az összes kifizetésnek.
Január és június között ezen a jogcímen 128,3 milliárd forintot kaptak a gazdálkodók:
- a nemzeti támogatások összege 83,5 milliárd,
- a piaci és egyéb intézkedéseké 14,7 milliárd forint volt.
Az elmúlt 5 év azonos időszakát tekintve az uniós és hazai források aránya fokozatosan közelített egymáshoz, 2026-ban pedig megfordultak az arányok, júniusra pedig a hazai költségvetésből biztosított támogatások már jelentősen meghaladták az uniós forrásból megvalósult kifizetéseket. Ebben nagy szerepet játszik, hogy 2021-től a hazai költségvetés a maximálisan megengedett mértékű, 80 százalékos nemzeti kiegészítő forrást biztosítja a KAP európai uniós forrásai mellé. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az uniós finanszírozású kifizetések évenkénti ingadozása főként a területalapú támogatások és egyéb közvetlen támogatások kifizetési rendjének sajátosságából adódik, mivel az egyes években eltérő mértékű előlegfizetés, részfizetés és a következő évre áthúzódó végkifizetés valósul meg, a Pénzügyi Hírlevél viszont pénzforgalmi szemléletben készül, és a naptári év kifizetéseit tükrözi.
A szántóföld és az állattenyésztés vitte el a pénz felét
Ágazati bontásban a szántóföldi növénytermesztés részesedése volt a legnagyobb: az összes támogatás 28 százaléka került ehhez a körhöz. Az állattenyésztők 22,5 százalékkal részesedtek, míg a kertészeti ágazat súlya mindössze 6,6 százalék volt.
A termeléshez kötött támogatásokból az első fél évben 19,8 milliárd forint jutott a növénytermesztőknek, míg az állattartók 21,3 milliárd forintot kaptak.
Utóbbi összeg több mint 80 százaléka a szarvasmarha-ágazatba került: 13,8 milliárd forintot fizettek ki anyatehéntartásra, 2,7 milliárdot tejhasznú tehenekre, 600 milliót hízott bikára. Az anyajuhtartók további 4,2 milliárd forinthoz jutottak. A kockázatkezelési rendszer szintén jelentős összeget mozgatott meg. A 2025-ös időjárási károk kompenzálására 45,1 milliárd forintot fizettek ki 2026-ban a jogosult termelőknek.
Már a hiteleknél is látszik a támogatási hullám
A támogatások gyorsuló kifizetése a finanszírozási oldalon is megjelent. Bár a mezőgazdaság teljes hitelállománya éves összevetésben tovább csökkent, a támogatási és beruházási programokhoz kötődő hitelezés már egyértelműen élénkült az első és a második negyedév között.
A mezőgazdasági operatív programokhoz kapcsolódó hitelállomány 67,6 milliárd forintról 72,3 milliárd forintra emelkedett az első negyedév vége és június vége között. Ez három hónap alatt 4,7 milliárd forintos, közel 7 százalékos növekedést jelent. A régi Vidékfejlesztési Program továbbra is meghatározó, de az új KAP Stratégiai Terv II. pilléréhez kapcsolódó hitelek részesedése már 21,9 százalékra nőtt.
Az élelmiszeriparban még látványosabb volt a változás. Az operatív programokhoz kapcsolódó hitelállomány 9 milliárd forintról 11,5 milliárd forintra ugrott egyetlen negyedév alatt, ami csaknem 28 százalékos növekedés. Az új KAP Stratégiai Tervhez kapcsolódó állomány eközben több mint kétszeresére nőtt, és június végére már az ilyen hitelek 51,5 százalékát adta.
Csökkent a hitelállomány és nőtt a banki kockázat
Az összkép ettől még nem mutat általános hitelbővülést. A mezőgazdaság teljes hitelállománya június végén 986,7 milliárd forint volt, 2,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A finanszírozáson belül ugyanakkor továbbra is meghatározóak a támogatott konstrukciók: a kedvezményes hitelek aránya 57,3 százalékot tett ki.
Az egyéni gazdaságok hitelállománya 4,2 százalékkal 356,4 milliárd forintra csökkent, miközben a második negyedévben 20,6 milliárd forint új hitelt vettek fel. A társas mezőgazdasági vállalkozások 630,3 milliárd forintos állománnyal rendelkeztek, és április–június között 79,8 milliárd forint új hitelt vettek fel. Az élelmiszeriparban a hitelállomány 1,4 százalékkal, 698,9 milliárd forintra csökkent, miközben az új hitelfelvétel erős maradt: a társas vállalkozások a második negyedévben 208,3 milliárd forintnyi új kölcsönt vettek fel.
Az ágazati csődráta mindkét ágazat esetében kismértékben változott 2025 végén, mértéke mind a mezőgazdaságban (2,7 százalék), mind az élelmiszeriparban (4,2 százalék) alacsonyabb volt a nemzetgazdasági szintnél (4,8 százalék).
A mezőgazdasági hitelportfólió minősége romlott 2026 második negyedévében.
A mezőgazdaság nemteljesítő hiteleinek alágazati bontás szerinti megoszlását illetően megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest jelentős változások történtek. A szántóföldi növénytermesztés alágazat részesedése 1,2 százalékponttal csökkent, az állattenyésztés és a kertészet aránya nőtt, előbbi 4,9 százalékponttal, utóbbi 1,9 százalékponttal