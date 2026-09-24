Valósággal ömlik az import tej Magyarországra: válságban a magyar tejágazat – a kisebb gazdaságok közül már többen feladták

Kritikus fél év előtt áll a magyar tejágazat: az alacsony felvásárlási árakra az aszály miatt romló takarmányhelyzet, az emelkedő költségek és az erős importverseny egyszerre nehezedik rá. Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy a hazai nyerstej átlagárára és kiviteli árára vonatkozó országos havi adatok alapján a tejtermelők helyzete az év során fokozatosan romlott.

Olcsó import árasztja el a boltokat, váságos helyzetben a magyar tejágazat Fotó: Denes Martonfai

Az év közben súlyosbodó takarmányhelyzet ezt csak tovább nehezíti. A probléma ráadásul késleltetve érheti el teljes erővel a tehenészeteket.

Sok gazdaság jelenleg még a korábban készített készletekre támaszkodik, ezért az aszály teljes gazdasági hatása késleltetve jelentkezhet a tejtermelésben és az önköltségben. Sajnos a jövő évi takarmányellátás még nehezebbnek tűnik ebben a pillanatban

– mondta Harcz Zoltán.

A veszélyre a Világgazdaság az elmúlt hetekben többször is felhívta a figyelmet. Az európai hőség és aszály miatt több térségben már a télre félretett takarmánykészleteket használják fel, miközben Magyarországon a gyenge kukoricatermés is tovább növelheti az állattartók költségeit. A takarmányhiány európai állattartásra gyakorolt hatásáról itt írtunk részletesen.

Nem a tej előállítási költsége dönti el, mennyiért veszik át

A tejtermelők számára különösen kedvezőtlen, hogy a hazai felvásárlási ár nem követi automatikusan a gazdaságok költségeit. Harcz Zoltán szerint a magyar nyerstejárat olyan külső tényezők is erősen befolyásolják, mint

az európai kereslet-kínálati helyzet,

a német, holland vagy lengyel legelők állapota,

illetve az euró-forint árfolyam.

Az erős forint kettős nyomást jelent: rontja a magyar exportáló vállalkozások forintban számolt bevételét, miközben versenyképesebbé teszi az importált tejtermékeket.

A legfrissebb adatokban ugyanakkor már látható volt egy kisebb pozitív fordulat. Az AKI szeptemberben publikált adatai szerint augusztusban a nyerstej országos termelői átlagára 128,57 forintra emelkedett kilogrammonként, 1,7 százalékkal meghaladva a júliusi értéket. Éves összevetésben azonban még így is 35,3 százalékos volt az áresés.