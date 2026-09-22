Váratlan fordulat a tej árában: megállt a zuhanás, de brutális a veszteség – mélyponton a magyar tehenészetek

Hónapok óta először érkezett olyan adat a magyar tejpiacról, amely egyértelműen az árzuhanás fékeződésére utal. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) friss tejpiaci jelentése szerint a nyerstej országos termelői átlagára augusztusban kilogrammonként 128,57 forintra emelkedett, ami júliushoz képest 1,7 százalékos növekedés. A tej árában viszont éves összevetésben továbbra is drámai, 35,3 százalékos visszaesés látható.

A tej ára a boltokban is csökkent, a termelői ár viszont egyenesen zuhatn. Most látszik némi reménysugár a tehenészetek számára Fotó: Havrán Zoltán

A fordulat reményét mutató szám azért különösen fontos, mert, mint korábban megírtuk a magyar nyerstej ára mélypontra süllyedt, miközben a termelőkre egyre nagyobb költségnyomás nehezedik. Júniusban még 129,12 forintot fizettek kilogrammonként, majd júliusra 126,45 forintra esett az átlagár. Augusztusban tehát megtört a több hónapja tartó lejtmenet.

Az AKI adatai szerint ebben szerepet játszott, hogy az alapár 1,4 százalékkal nőtt, miközben a tej beltartalmi értékei is javultak: a zsírtartalom 0,09 százalékponttal, a fehérjetartalom 0,01 százalékponttal emelkedett.

Kevesebb tejet vesznek át a hazai tehenészetektől, de megugrott a kivitel

Az ármozgásnál is érdekesebb változás következett be az exportban. A nyerstej kiviteli ára augusztusban 141,86 forint volt kilogrammonként, ami júliushoz képest 5 százalékos emelkedés. Ennél is látványosabban nőtt a kivitt mennyiség: havi alapon 9,5, éves összevetésben pedig 20,3 százalékkal bővült.

A kiviteli ár ezzel már 10,3 százalékkal meghaladta a belföldi termelői átlagárat. Ez jelentős változás ahhoz képest, amit néhány hónappal korábban lehetett látni: májusban a kiviteli ár mindössze 88,60 forint volt, és mintegy harmadával elmaradt a hazai termelői ártól. A Világgazdaság akkor arról írt, hogy a több exportált tej is rendkívül alacsony áron talált vevőre.

Közben azonban a magyarországi felvásárlás tovább csökkent.

Augusztusban 102 394 tonna nyerstejet vásároltak fel, 2,2 százalékkal kevesebbet, mint júliusban, és 4,6 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Ez egybevág azzal a folyamattal, amelyet már korábban jeleztünk: a tejárak összeomlása, az aszály és a takarmányhiány együttesen már az állománycsökkentés veszélyét is felvetette.