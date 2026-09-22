Váratlan fordulat a tej árában: megállt a zuhanás, de brutális a veszteség – mélyponton a magyar tehenészetek
Hónapok óta először érkezett olyan adat a magyar tejpiacról, amely egyértelműen az árzuhanás fékeződésére utal. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) friss tejpiaci jelentése szerint a nyerstej országos termelői átlagára augusztusban kilogrammonként 128,57 forintra emelkedett, ami júliushoz képest 1,7 százalékos növekedés. A tej árában viszont éves összevetésben továbbra is drámai, 35,3 százalékos visszaesés látható.
A fordulat reményét mutató szám azért különösen fontos, mert, mint korábban megírtuk a magyar nyerstej ára mélypontra süllyedt, miközben a termelőkre egyre nagyobb költségnyomás nehezedik. Júniusban még 129,12 forintot fizettek kilogrammonként, majd júliusra 126,45 forintra esett az átlagár. Augusztusban tehát megtört a több hónapja tartó lejtmenet.
Az AKI adatai szerint ebben szerepet játszott, hogy az alapár 1,4 százalékkal nőtt, miközben a tej beltartalmi értékei is javultak: a zsírtartalom 0,09 százalékponttal, a fehérjetartalom 0,01 százalékponttal emelkedett.
Kevesebb tejet vesznek át a hazai tehenészetektől, de megugrott a kivitel
Az ármozgásnál is érdekesebb változás következett be az exportban. A nyerstej kiviteli ára augusztusban 141,86 forint volt kilogrammonként, ami júliushoz képest 5 százalékos emelkedés. Ennél is látványosabban nőtt a kivitt mennyiség: havi alapon 9,5, éves összevetésben pedig 20,3 százalékkal bővült.
A kiviteli ár ezzel már 10,3 százalékkal meghaladta a belföldi termelői átlagárat. Ez jelentős változás ahhoz képest, amit néhány hónappal korábban lehetett látni: májusban a kiviteli ár mindössze 88,60 forint volt, és mintegy harmadával elmaradt a hazai termelői ártól. A Világgazdaság akkor arról írt, hogy a több exportált tej is rendkívül alacsony áron talált vevőre.
Közben azonban a magyarországi felvásárlás tovább csökkent.
Augusztusban 102 394 tonna nyerstejet vásároltak fel, 2,2 százalékkal kevesebbet, mint júliusban, és 4,6 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.
Ez egybevág azzal a folyamattal, amelyet már korábban jeleztünk: a tejárak összeomlása, az aszály és a takarmányhiány együttesen már az állománycsökkentés veszélyét is felvetette.
Magyarországon nagyobbat zuhant a tejár, mint az EU-ban
A hazai tejtermelők helyzetét jól mutatja az uniós összehasonlítás is. Júliusban, 100 kilogramm nyerstej átlagára
- Magyarországon 35,25 euró volt,
- az EU-ban pedig 42,05 eurós.
A magyar ár egy év alatt 29,1 százalékkal, az uniós átlag 20,4 százalékkal esett.
Vagyis a magyar termelők nemcsak az általános európai tejpiaci lejtmenetet szenvedték meg, hanem az uniós átlagnál jóval mélyebb áresést. Ennek okai között a Világgazdaság korábbi elemzése az európai túlkínálatot, az erős forintot és az olcsó német, illetve régiós importot emelte ki.
A boltokban is egyre jobban látszik az áresés
A termelői áresés fokozatosan végigfutott a feldolgozói és fogyasztói árakon is. Az AKI szerint augusztusban a trappista sajt feldolgozói ára éves szinten mintegy 16 százalékkal, az adagolt vajé 17 százalékkal, a tehéntúróé közel 15 százalékkal volt alacsonyabb.
A 2,8 százalékos UHT-tej feldolgozói értékesítési ára egy év alatt 318,52 forintról 259,51 forintra csökkent literenként, az 1,5 százalékos UHT-tejé pedig 282,28 forintról 205,40 forintra zuhant.
A fogyasztók is érzik már ennek hatását. A Világgazdaság a KSH adatai alapján szeptember elején arról számolt be, hogy júliusban a tej 7, a sajt 9,5, a vaj és vajkrém pedig 14,1 százalékkal került kevesebbe, mint egy évvel korábban.
Most jöhet el a fordulópont
Fontos kérdés, hogy az augusztusi áremelkedés egyszeri mérsékelt elmozdulás, vagy egy tartós fordulat kezdete lehet? A fordulatra egyébként nemcsak a magyar adatok utalnak. A Világgazdaság augusztus végén hívta fel a figyelmet arr, hogy az európai aszály és a romló takarmányhelyzet gyorsan eltüntetheti a korábbi tejtöbbletet. Szeptemberben pedig újabb jel érkezett: a FAO tejtermékár-indexe augusztusban négy hónap után ismét emelkedett.
Az AKI friss jelentése alapján ennek első jele már Magyarországon is megjelent. A termelői és a kiviteli ár emelkedik, miközben a felvásárolt tej mennyisége csökken és az export gyorsul. Ez még nem jelenti a tejválság végét: a 128,57 forintos augusztusi termelői ár továbbra is 70 forinttal alacsonyabb az egy évvel korábbi 198,67 forintos szintnél. A számok viszont arra utalnak, hogy a magyar tejpiac elérhette a mélypontját, ahol az eddigi folyamatos áresést már egy szűkülő kínálat és javuló exportpiac kezdi fékezni.
Segítséget kértek a kormánytól, eddig nem történt érdemi intézkedés
Az ágazat felelős szakmaközi szervezete több alkalommal átfogó, kompromisszumos javaslatcsomagot dolgozott ki és juttatott el a kormányzat részére a termelők, a feldolgozók és a kiskereskedelmi szereplők közös érdekeinek figyelembevételével. A tejtermelők megítélése szerint ezekből a javaslatokból mindeddig érdemi intézkedés nem valósult meg.