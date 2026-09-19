Újabb mentőöv jöhet a gazdáknak: a KDNP jelentősen megemelné a területalapú támogatást

A magyar agrárium egyre súlyosabb pénzügyi válsága miatt, a KDNP a költségvetés módosításakor jelentősen megemelné a gazdáknak járó területalapú támogatást, a fiatal termelőknél pedig 50 százalékos pluszt javasol. A termelők érdekképviseletét ellátó szervezetek hetek óta arra figyelmeztetnek, hogy az aszály, az alacsony terményárak és a magas költségek miatt sok gazdaság számára már a következő évi termelés finanszírozása is kérdésessé vált.

Az agrárválság kezelésére új, a termelőket segítő javaslatokat fogalmazott meg a KDNP Fotó: Havran Zoltán

A súlyos aszály miatt nehéz helyzetbe került gazdák támogatásának jelentős megemelését kezdeményezi a KDNP – jelentette be Facebook-oldalán Simicskó István. A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő közlése szerint a most tárgyalandó költségvetés módosításához benyújtott javaslatuk alapján a területalapú támogatás a gazdaság méretétől függően 20–40 százalékkal emelkedne, a fiatal gazdák pedig 50 százalékos támogatásemelést kapnának.

A bejelentés azért különösen fontos, mert az elmúlt hetekben gyakorlatilag valamennyi jelentős agrár-érdekképviselet arra figyelmeztetett, hogy az ágazat likviditási válsága már nem pusztán az idei jövedelmeket, hanem a 2027-es termést is veszélyezteti, vagyis súlyos agrárválság alakult ki.

A Világgazdaság szombaton számolt be arról, hogy Cseh Tibor, a Magosz főtitkára szerint a szántóföldi ágazatot jelenleg gyakorlatilag a területalapú támogatások tartják életben. Sok termelő már

a vetőmagon,

a műtrágyán

és az öntözésen

is takarékoskodik, több helyen pedig az őszi vetéseket is visszafogják.

A gazdák tartalékai eközben a végére járnak. Bóna Szabolcs agrárminiszter korábbi tájékoztatása szerint augusztus végéig több mint 1,4 millió hektárra jelentettek be aszálykárt, vagyis a károsodott terület már meghaladta a 2022-es történelmi aszály idején regisztrált nagyságot. Egyes gazdaságokban 80 százalék feletti termésveszteséget mértek.

A termelők szerint már nem elég a likviditási segítség

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége korábban egyenesen soha nem látott válságról beszélt. A szervezet szerint az aszály egyszerre találta el a szántóföldi növénytermesztést és – a takarmányhiányon keresztül – az állattenyésztést, miközben az alacsony felvásárlási árak miatt több ágazat veszteségesen működik.