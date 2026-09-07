Vették az új traktort mint a cukrot a magyar gazdák - kérdés, hogy meddig tarthat ki a lendület?
Évekig tartó visszaesés után látványosan magára talált a magyar traktorpiac. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) friss jelentése szerint 2026 első hat hónapjában 1384 új kerekes traktort vásároltak a hazai gazdálkodók, 582-vel többet, mint 2025 azonos időszakában. Az értékesített gépek száma így 73 százalékkal, forgalmuk pedig csaknem 77 százalékkal emelkedett.
A traktorbeszerzések értéke elérte a 40,65 milliárd forintot, vagyis önmagában ez a géptípus adta a teljes magyar mezőgazdaságigép-forgalom csaknem harmadát. Az erőgépekre összesen 70 milliárd forintot költöttek a termelők, ezen belül a traktorok részesedése 59 százalék volt.
A traktorpiac alakulása túlmutat az egyszerű értékesítési statisztikán. Egy ilyen gép megvásárlása több évre, gyakran egy évtizedre szóló döntés, amelyet a gazdálkodó csak akkor vállal, traktor
- ha számít a termelés folytatására,
- képes előteremteni az önerőt,
- és elfogadhatónak látja a beruházás megtérülésének esélyét.
A gépvásárlás ezért az agrárium egyik sajátos bizalmi mutatójának is tekinthető.
A mostani növekedés ebből a szempontból a gazdák óvatosan javuló jövőképét jelezheti. A fordulatot ugyanakkor nem lehet kizárólag a piaci bizalom erősödésével magyarázni: az AKI szerint az állattartó telepek és a kertészeti üzemek korszerűsítését segítő pályázatok jelentős lökést adtak a keresletnek.
Megtriplázódott egy fontos traktor-kategória forgalma
A támogatások hatása a megvásárolt traktorok teljesítmény szerinti összetételében is megjelent. A pályázatok jellemzően a kisebb, legfeljebb 100–110 lóerős gépek beszerzését segítették, ennek ellenére valamennyi teljesítménykategóriában nőtt a kereslet.
Az 50–100 lóerős traktorokból több mint két és félszer annyit adtak el, mint egy évvel korábban, a 101–140 lóerős kategóriában pedig megháromszorozódott az értékesítés. Utóbbi gépek már az összes eladott traktor 29 százalékát adták, miközben az 50 lóerő alatti modellek részesedése 28 százalék volt. A nagyteljesítményű erőgépek iránti érdeklődés ugyancsak erősödött.
A márkák versenyét az első forgalomba helyezések alapján a John Deere vezette, amelyet a Claas, a New Holland és a Solis követett.
A fordulat éles ellentétben áll a közelmúlttal. A Világgazdaság 2024-ben még arról írt, hogy „traktor sem kellett a gazdáknak”: akkor az első negyedéves gépforgalom 56 százalékkal zuhant, miközben a termelők inkább a pályázatok megjelenésére vártak.
A visszaesés hátterében az alacsony terményárak, a drága gépek, a magas finanszírozási költségek és a korábbi támogatási programok kifutása állt. A traktorvásárlásokban különösen erősen meglátszott a terményárak mélyrepülése, a gazdák ugyanis romló jövedelmi kilátások mellett elhalasztották a könnyebben későbbre tolható beruházásaikat.
Még messze van a korábbi rekord
Az egész géppiacon is élénkülés látszik. A gazdaságok 128,8 milliárd forint értékben vásároltak új gépeket és eszközöket január és június között, 25 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Ez azonban még mindig jelentősen elmarad a 2022 első felében elért szinttől.
A piac korábbi hullámzásának mértékét jól mutatja, hogy 2022-ben éves szinten rekordközeli, 385,5 milliárd forintos gépértékesítést regisztráltak. Ezt követően 2023-ban 25, majd 2024-ben további 32 százalékkal zsugorodott a forgalom. Az AKI korábbi összesítése szerint a legnagyobb visszaesés éppen a traktorok és a gabonakombájnok piacát érintette.
A mélypont után 2025 második felében kezdődött meg a kilábalás, az egész éves gépforgalom 12 százalékkal, 221 milliárd forintra nőtt. A Világgazdaság már az idei első negyedéves adatok alapján azt írta, hogy a gépberuházások élénkülése a jövőbe vetett bizalom erősödését jelezheti.
A bizalmi fordulat azonban egyelőre nem teljes. Az első fél évben mindössze 87 új gabonakombájnt értékesítettek, ugyanannyit, mint egy évvel korábban, és 66 százalékkal kevesebbet, mint 2023 első hat hónapjában. Alkatrészekre 49,8 milliárd forintot fordítottak a gazdák, 3 százalékkal kevesebbet éves alapon. Ebből is látszik, hogy az új helyzet tartósságát az mutatja majd meg, hogy a támogatások ösztönző hatásának kifutása után is fennmarad-e a gazdák beruházási kedve.