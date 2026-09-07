Vették az új traktort mint a cukrot a magyar gazdák - kérdés, hogy meddig tarthat ki a lendület?

Évekig tartó visszaesés után látványosan magára talált a magyar traktorpiac. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) friss jelentése szerint 2026 első hat hónapjában 1384 új kerekes traktort vásároltak a hazai gazdálkodók, 582-vel többet, mint 2025 azonos időszakában. Az értékesített gépek száma így 73 százalékkal, forgalmuk pedig csaknem 77 százalékkal emelkedett.

Az alsónémediben megrendezett traktorfesztivál is jelentős tömegeket vonzott Fotó: Havran Zoltán

A traktorbeszerzések értéke elérte a 40,65 milliárd forintot, vagyis önmagában ez a géptípus adta a teljes magyar mezőgazdaságigép-forgalom csaknem harmadát. Az erőgépekre összesen 70 milliárd forintot költöttek a termelők, ezen belül a traktorok részesedése 59 százalék volt.

A traktorpiac alakulása túlmutat az egyszerű értékesítési statisztikán. Egy ilyen gép megvásárlása több évre, gyakran egy évtizedre szóló döntés, amelyet a gazdálkodó csak akkor vállal, traktor

ha számít a termelés folytatására,

képes előteremteni az önerőt,

és elfogadhatónak látja a beruházás megtérülésének esélyét.

A gépvásárlás ezért az agrárium egyik sajátos bizalmi mutatójának is tekinthető.

A mostani növekedés ebből a szempontból a gazdák óvatosan javuló jövőképét jelezheti. A fordulatot ugyanakkor nem lehet kizárólag a piaci bizalom erősödésével magyarázni: az AKI szerint az állattartó telepek és a kertészeti üzemek korszerűsítését segítő pályázatok jelentős lökést adtak a keresletnek.

Megtriplázódott egy fontos traktor-kategória forgalma

A támogatások hatása a megvásárolt traktorok teljesítmény szerinti összetételében is megjelent. A pályázatok jellemzően a kisebb, legfeljebb 100–110 lóerős gépek beszerzését segítették, ennek ellenére valamennyi teljesítménykategóriában nőtt a kereslet.

Az 50–100 lóerős traktorokból több mint két és félszer annyit adtak el, mint egy évvel korábban, a 101–140 lóerős kategóriában pedig megháromszorozódott az értékesítés. Utóbbi gépek már az összes eladott traktor 29 százalékát adták, miközben az 50 lóerő alatti modellek részesedése 28 százalék volt. A nagyteljesítményű erőgépek iránti érdeklődés ugyancsak erősödött.

A márkák versenyét az első forgalomba helyezések alapján a John Deere vezette, amelyet a Claas, a New Holland és a Solis követett.

A fordulat éles ellentétben áll a közelmúlttal. A Világgazdaság 2024-ben még arról írt, hogy „traktor sem kellett a gazdáknak”: akkor az első negyedéves gépforgalom 56 százalékkal zuhant, miközben a termelők inkább a pályázatok megjelenésére vártak.