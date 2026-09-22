Trump belefutott Lukasenka pofonjába: a belarusz elnök lehűtötte az amerikai reményeket
Nagy üzletet jelentett be Donald Trump, de egyelőre korántsem biztos, hogy lesz miből megvalósítani. Az amerikai elnök szerint Washington „masszív megállapodáson” dolgozik Fehéroroszországgal káliumtartalmú műtrágya, vagyis kálisó beszerzéséről, méghozzá lényegesen alacsonyabb áron annál, mint amennyit az Egyesült Államok jelenleg a kanadai szállítmányokért fizet. Trump szerint ez kifejezetten jó hír lenne az amerikai gazdáknak és állattenyésztőknek.
A történet azonban szinte azonnal kapott egy váratlan fordulatot. Aljakszandr Lukasenka ma azt közölte, hogy Fehéroroszországnak nincs szabad kálisómennyisége, amelyet át tudna irányítani a nyugati piacokra. A belarusz vezető szerint még akkor sem lenne mit nagyobb mennyiségben Nyugatra szállítani, ha Minszk ezt szeretné, mert a rendelkezésre álló termelés gyakorlatilag teljes egészében le van kötve.
A kijelentés legalábbis kérdésessé teszi, hogy a Trump által beharangozott „masszív üzlet” milyen gyorsan és mekkora volumenben ölthet tényleges formát.
Műtrágya mint fegyver: Trump Kanadát akarta fenyegetni
Az Egyesült Államok számára a kálium különösen érzékeny alapanyag. Az amerikai mezőgazdaság nagymértékben importra szorul belőle, legfontosabb beszállítója pedig Kanada. Az amerikai agrárminisztérium adatai szerint 2024-ben az Egyesült Államok belföldi felhasználásra szánt kálisóimportjának mintegy 80 százaléka Kanadából, 16 százaléka Oroszországból érkezett.
Fehéroroszország, hivatalosn nevén Belarusz ugyanakkor világpiaci léptékben egyáltalán nem mellékszereplő. Az amerikai földtani szolgálat, az USGS szerint 2024-ben a világ negyedik legnagyobb kálisótermelője volt, a globális termelés 10,7 százalékával. Abban az évben 6,43 millió tonna kálium-hatóanyagban számított kálisót exportált, amelynek legnagyobb vásárlója Kína volt.
Trump elképzelése ezért papíron logikus: egy új nagy beszállító növelhetné a versenyt, és mérsékelhetné az amerikai gazdák Kanada-függőségét. A gyakorlatban azonban két jelentős akadály is van. Az egyik éppen Lukasenka állítása, vagyis hogy a belarusz termelés már más piacokra le van kötve. A másik a logisztika.
Hiába van kálisó, nehéz és drága kijuttatni
Belarusz korábban a litvániai Klaipėda kikötőjén keresztül tudta hatékonyan kijuttatni termékét a világpiacra, ezt az útvonalat azonban a szankciók lezárták. A belarusz kálisónak ezért jórészt orosz útvonalakat kell használnia, ami jelentősen megdrágítja a szállítást. A Latifundist szerint az orosz arktiszi útvonal használata lényegesen költségesebb a korábbi litván kikötői megoldásnál.
Ráadásul az amerikai piac jelenleg nem szenved akut káliumhiánytól. Josh Linville, a StoneX műtrágyapiaci elemzője szerint ezért önmagában a belarusz import megjelenése aligha lenne képes látványosan lenyomni az amerikai kálisóárakat. Az Egyesült Államokban jelenleg sokkal nagyobb problémát jelentenek a nitrogén- és foszfortartalmú műtrágyák ellátási és árkockázatai.
A washingtoni nyitásnak közben külpolitikai vetülete is van. Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban fokozatosan enyhített egyes Belarusszal szembeni korlátozásokon, miközben Minszk politikai foglyokat engedett szabadon. Lukasenka az amerikai tárgyalásokon több tízmillió dollárnyi, amerikai bankokban befagyasztott belarusz pénz felszabadítását is kérte.
Az Európai Unióban ugyanakkor jóval kisebb a hajlandóság a szankciós politika lazítására. Litvánia éppen a Trump-féle kálisóbejelentés után hangsúlyozta, hogy az EU-nak fenn kell tartania a nyomást Minszken.
A magyar gazdáknak már most fáj a műtrágya
A világ műtrágyapiacán zajló átrendeződés Magyarország számára sem lényegtelen történet. A magyar gazdálkodók már most is egy olyan időszakban kénytelenek megkezdeni az őszi munkákat és a következő szezon előkészítését, amikor a termelési költségek emelkednek, miközben a terményárak és az idei hozamok számos gazdaság jövedelmezőségét jelentősen lerontották.
Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2026 első fél évében átlagosan 4,5 százalékkal voltak magasabbak a műtrágyaárak, mint egy évvel korábban. A termelők 760 ezer tonna műtrágyát vásároltak, 3,3 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában.
A látványosabb áremelkedés egyébként a második negyedévben volt. Az AKI szerint az értékesítési árak éves összevetésben jellemzően 2–15 százalékkal emelkedtek, a karbamid 15,4 százalékkal, a mészammon-salétrom és a MAP pedig egyaránt 10,2 százalékkal drágult. Az első negyedévhez képest
- a karbamid ára 16,2,
- az ammónium-nitráté 15,2
százalékkal ugrott meg. A kálium-klorid ugyanakkor kivétel volt: ára éves alapon 7,2, az előző negyedévhez képest 8,8 százalékkal csökkent.
Ez azért különösen fájdalmas, mert a Világgazdaság korábbi elemzése szerint ugyanebben az időszakban a gabonafélék termelői ára 12,2, az ipari növényeké 12,7 százalékkal esett. Vagyis a növénytermesztőknek egyre drágább inputokat kellene megvásárolniuk olyan termények előállításához, amelyekért kevesebb pénzt kapnak.
Az elmúlt hetekben további kockázatok is megjelentek. A Hormuzi-szoros körüli energiapiaci feszültség, az európai műtrágyagyártás magas gázköltségei, az orosz és belarusz műtrágyákra kivetett uniós vámok, valamint a karbonvám egyaránt emelheti az európai termelők beszerzési költségeit. Az Európai Parlament szeptemberben ráadásul elutasította azt a lehetőséget, amely rendkívüli piaci helyzetben lehetővé tette volna a karbonvám ideiglenes felfüggesztését az érintett termékeknél.
A magyar gazdák számára nyilván lényegtelen a Trump által belengetett olcsó belarusz kálisóüzlet. A történet azonban jól mutatja, hogy a műtrágya mára geopolitikai alkueszközzé is vált: a nagy agrárországok olcsóbb és biztonságosabb beszerzési forrásokat keresnek, miközben az európai – és köztük a magyar – termelők egyre drágább inputokkal próbálják finanszírozni a következő termést.