Trump belefutott Lukasenka pofonjába: a belarusz elnök lehűtötte az amerikai reményeket

Nagy üzletet jelentett be Donald Trump, de egyelőre korántsem biztos, hogy lesz miből megvalósítani. Az amerikai elnök szerint Washington „masszív megállapodáson” dolgozik Fehéroroszországgal káliumtartalmú műtrágya, vagyis kálisó beszerzéséről, méghozzá lényegesen alacsonyabb áron annál, mint amennyit az Egyesült Államok jelenleg a kanadai szállítmányokért fizet. Trump szerint ez kifejezetten jó hír lenne az amerikai gazdáknak és állattenyésztőknek.

Trump az elmúlt időszakban fokozatosan enyhített egyes Fehéroroszországgal szembeni korlátozásokon, miközben Minszk politikai foglyokat engedett szabadon. Most Trumpnak a kálisóra fáj a foga Fotó: Anadolu via AFP

A történet azonban szinte azonnal kapott egy váratlan fordulatot. Aljakszandr Lukasenka ma azt közölte, hogy Fehéroroszországnak nincs szabad kálisómennyisége, amelyet át tudna irányítani a nyugati piacokra. A belarusz vezető szerint még akkor sem lenne mit nagyobb mennyiségben Nyugatra szállítani, ha Minszk ezt szeretné, mert a rendelkezésre álló termelés gyakorlatilag teljes egészében le van kötve.

A kijelentés legalábbis kérdésessé teszi, hogy a Trump által beharangozott „masszív üzlet” milyen gyorsan és mekkora volumenben ölthet tényleges formát.

Műtrágya mint fegyver: Trump Kanadát akarta fenyegetni

Az Egyesült Államok számára a kálium különösen érzékeny alapanyag. Az amerikai mezőgazdaság nagymértékben importra szorul belőle, legfontosabb beszállítója pedig Kanada. Az amerikai agrárminisztérium adatai szerint 2024-ben az Egyesült Államok belföldi felhasználásra szánt kálisóimportjának mintegy 80 százaléka Kanadából, 16 százaléka Oroszországból érkezett.

Fehéroroszország, hivatalosn nevén Belarusz ugyanakkor világpiaci léptékben egyáltalán nem mellékszereplő. Az amerikai földtani szolgálat, az USGS szerint 2024-ben a világ negyedik legnagyobb kálisótermelője volt, a globális termelés 10,7 százalékával. Abban az évben 6,43 millió tonna kálium-hatóanyagban számított kálisót exportált, amelynek legnagyobb vásárlója Kína volt.

Trump elképzelése ezért papíron logikus: egy új nagy beszállító növelhetné a versenyt, és mérsékelhetné az amerikai gazdák Kanada-függőségét. A gyakorlatban azonban két jelentős akadály is van. Az egyik éppen Lukasenka állítása, vagyis hogy a belarusz termelés már más piacokra le van kötve. A másik a logisztika.