Bezártuk előtte a határt: mégis utolérheti a magyar gazdákat az ukrán gabona
Ukrajna a nyári időjárási szélsőségek ellenére jelentős kukorica- és napraforgótermést takaríthat be – derült ki az Európai Bizottság kutatóintézete, a Joint Research Centre (JRC) friss, ukrajnai terméskilátásokat vizsgáló MARS Global Outlook kiadásából. Ez önmagában is fontos piaci tényező lenne, de különös súlyt ad neki, hogy az Európai Unió több térségében gyenge termés várható, miközben Lengyelország és Magyarország továbbra sem engedi be saját piacára a legfontosabb ukrán szántóföldi terményeket.
A helyzet így könnyen oda vezethet, hogy az ukrán áru nem a határ menti országokban jelenik meg, hanem részben azokon a nyugat- és dél-európai piacokon, amelyek hagyományosan a magyar gabona legfontosabb felvevőhelyei.
Erős ukrán termés jön, miközben az EU gyengélkedik
A JRC friss, Ukrajnáról szóló MARS-jelentése szerint az ország kukoricatermése idén 35,1 millió tonna lehet, 7,40 tonnás hektáronkénti átlaghozammal. A napraforgó esetében 2,29 tonnás hozamot és 14 millió tonnás össztermést várnak. Mindkét hozam kissé meghaladja az ötéves átlagot. A szója kilátásai rosszabbak: a JRC 3,68 millió tonnás terméssel számol, ami 23 százalékkal marad el az ötéves átlagtól.
A jelentés alapján Ukrajnán belül ugyan nagyok a területi különbségek – a nyugati országrészt súlyosabb aszály érte –, az északi és északkeleti térségekben a növényállomány fejlődése kifejezetten kedvező volt. Ez elegendő lehet ahhoz, hogy országos szinten a kukorica- és napraforgóhozam az elmúlt öt év átlagának közelében, illetve kissé fölötte alakuljon.
Ez merőben más helyzet, mint amely az Európai Unió több nagy termőtérségében alakult ki. A JRC már júliusban 6–7 százalékkal csökkentette a kukorica és a napraforgó uniós hozamkilátásait a hőhullámok és a tartós vízhiány miatt. A kukoricánál a helyzet különösen feszes. Az Európai Bizottság szeptember eleji becslése szerint az EU termése mindössze 50,1 millió tonna lehet, ami közel húszéves mélypont, és nagyjából ötödével marad el a közelmúlt átlagától. Magyarországot és Romániát különösen keményen sújtotta a szárazság, Magyarország pedig az előrejelzések szerint akár nettó kukoricaimportőrré is válhat.
A tilalom nem jelenti azt, hogy eltűnik az ukrán verseny
Első pillantásra a magyar gazdákat védi, hogy Magyarország továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali korlátozásokat. A kormány korábbi közlése szerint ukrán búza és kukorica nem kerülhet magyar piacra, miközben a tranzitszállításokat továbbra is engedélyezik.
Lengyelország hasonlóképpen továbbra is tiltja többek között az ukrán búza, kukorica, repce és napraforgó belföldi értékesítését, ugyanakkor a tranzit ott is lehetséges. A lengyel agrártárca az új EU–ukrán kereskedelmi megállapodás életbe lépésekor külön hangsúlyozta, hogy a nemzeti tilalom fennmarad.
Ez azonban csak azt akadályozza meg, hogy az ukrán áru közvetlenül ezeken a piacokon maradjon. A magyar termelőket az ukrán verseny ettől még utolérheti a külpiacokon.
Ha az ukrán gabona Lengyelországon, Magyarországon, Szlovákián vagy Románián keresztül továbbhalad Nyugat- és Dél-Európa felé, ugyanazokon a piacokon jelenhet meg, ahová a magyar gabonát is értékesítik.
Éppen a magyar külpiacokat találhatja meg az ukrán gabona
Ez Magyarország számára különösen fontos, mert az agrár-külkereskedelem rendkívül erősen kötődik az Európai Unióhoz. Az AKI adatai szerint 2025-ben a teljes magyar agrár-külkereskedelem 86,2 százaléka uniós országokkal zajlott. Az agrárexport öt legfontosabb célpiaca
- Németország,
- Olaszország,
- Románia,
- Ausztria
- és Lengyelország
volt; ezek együttesen a teljes kivitel több mint felét adták.
A kép 2026 elején sem változott lényegesen. Az első negyedévben Németország maradt a legnagyobb felvevőpiac, majd Olaszország, Románia, Ausztria és Lengyelország következett. A tíz legfontosabb partnerország a magyar agrárexport közel 70 százalékát adta.
Ráadásul a gabona nem mellékes exportcikk: 2025-ben a gabonafélék adták a magyar agrár-külkereskedelmi aktívum 27 százalékát, vagyis ez volt az egyik legfontosabb nettó devizatermelő agrártermékcsoport.
Ezért a magyar termelők szempontjából az ukrán gabona nemcsak akkor jelent versenyt, ha átlépi a magyar–ukrán határt és itthon marad. Legalább ekkora jelentősége van annak, milyen áron jelenik meg például Olaszországban, Ausztriában, Németországban vagy más uniós célpiacokon.
Az uniós hiány egyszerre jelent lehetőséget és kockázatot
Az alacsony uniós termés első látásra kedvező hír lehet a magyar exportőröknek. Ha Európában kevesebb a kukorica és más takarmánygabona, nőhet az importigény, ami elvileg jobb értékesítési lehetőséget és magasabb árakat jelenthetne a magyar termelők számára. Csakhogy éppen ugyanezt a hiányt töltheti ki Ukrajna is.
A JRC által prognosztizált 35,1 millió tonnás ukrán kukoricatermés önmagában az egész uniós termés közel 70 százalékának felel meg.
Természetesen ennek csak egy része kerül exportra, és az ukrán belső felhasználással, készletekkel, valamint a logisztikai korlátokkal is számolni kell. A nagyságrend mégis jól mutatja, hogy Ukrajna komoly ármeghatározó tényező lehet az európai piacon.
Különösen akkor, ha a fekete-tengeri útvonalak bizonytalansága miatt az ukrán export nagyobb hányada szárazföldön vagy a Dunán keresztül próbál kijutni.
Magyarország számára nem az importtilalom a teljes történet
A magyar piac közvetlen védelme tehát nem feltétlenül védi meg a magyar termelőket az ukrán árversenytől. A rendszer paradoxona éppen az, hogy a határ menti országok lezárhatják saját piacukat az ukrán gabona előtt, az áru azonban tranzitként továbbhaladhat azokba az EU-tagállamokba, amelyek egyúttal Magyarország legfontosabb exportpiacai is.
Ha pedig az alacsony uniós termés miatt ezekben az országokban jelentős importigény alakul ki, a magyar és az ukrán gabona ugyanazért a vevőért versenyezhet.
Magyar szempontból ezért az ősz egyik legfontosabb gabonapiaci kérdése már nem egyszerűen az, bejön-e ukrán termény Magyarországra, hanem az, hogy mekkora mennyiség jut el az Európai Unió belső piacára, milyen áron kínálják, és ebből mennyi jelenik meg a magyar gabona hagyományos célországaiban. Az idei gyenge közép-európai termés miatt az ukrán kínálat egyfelől enyhítheti az uniós takarmányhiányt, másfelől azonban azt az áremelkedést is fékezheti, amelyre a kisebb terméssel szembesülő magyar gazdák számíthatnának.