Bezártuk előtte a határt: mégis utolérheti a magyar gazdákat az ukrán gabona

Ukrajna a nyári időjárási szélsőségek ellenére jelentős kukorica- és napraforgótermést takaríthat be – derült ki az Európai Bizottság kutatóintézete, a Joint Research Centre (JRC) friss, ukrajnai terméskilátásokat vizsgáló MARS Global Outlook kiadásából. Ez önmagában is fontos piaci tényező lenne, de különös súlyt ad neki, hogy az Európai Unió több térségében gyenge termés várható, miközben Lengyelország és Magyarország továbbra sem engedi be saját piacára a legfontosabb ukrán szántóföldi terményeket.

Hiába az ukrán importtilalom, a búza így is komoly gondokat okozhat a magyar gazdáknak Fotó: NurPhoto via AFP

A helyzet így könnyen oda vezethet, hogy az ukrán áru nem a határ menti országokban jelenik meg, hanem részben azokon a nyugat- és dél-európai piacokon, amelyek hagyományosan a magyar gabona legfontosabb felvevőhelyei.

Erős ukrán termés jön, miközben az EU gyengélkedik

A JRC friss, Ukrajnáról szóló MARS-jelentése szerint az ország kukoricatermése idén 35,1 millió tonna lehet, 7,40 tonnás hektáronkénti átlaghozammal. A napraforgó esetében 2,29 tonnás hozamot és 14 millió tonnás össztermést várnak. Mindkét hozam kissé meghaladja az ötéves átlagot. A szója kilátásai rosszabbak: a JRC 3,68 millió tonnás terméssel számol, ami 23 százalékkal marad el az ötéves átlagtól.

A jelentés alapján Ukrajnán belül ugyan nagyok a területi különbségek – a nyugati országrészt súlyosabb aszály érte –, az északi és északkeleti térségekben a növényállomány fejlődése kifejezetten kedvező volt. Ez elegendő lehet ahhoz, hogy országos szinten a kukorica- és napraforgóhozam az elmúlt öt év átlagának közelében, illetve kissé fölötte alakuljon.

Ez merőben más helyzet, mint amely az Európai Unió több nagy termőtérségében alakult ki. A JRC már júliusban 6–7 százalékkal csökkentette a kukorica és a napraforgó uniós hozamkilátásait a hőhullámok és a tartós vízhiány miatt. A kukoricánál a helyzet különösen feszes. Az Európai Bizottság szeptember eleji becslése szerint az EU termése mindössze 50,1 millió tonna lehet, ami közel húszéves mélypont, és nagyjából ötödével marad el a közelmúlt átlagától. Magyarországot és Romániát különösen keményen sújtotta a szárazság, Magyarország pedig az előrejelzések szerint akár nettó kukoricaimportőrré is válhat.