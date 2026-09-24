Ukrán gabona: Lengyelország behúzta a kéziféket, engedett a gazdáknak – kulcsfontosságú útvonalon szigorított

Jelentős fennakadást okozhat az ukrán gabona vasúti exportjában egy friss lengyel intézkedés. A Latifundist beszámolója szerint az Ukrajnából Lengyelországba vezető LHS vasútvonalon a lengyel vámhatóság már nem engedi, hogy a tranzitban érkező gabonát vámraktárakban vagy silókban tárolják, majd onnan rakják át. Ehelyett közvetlen, vagonból vagonba történő átrakást követelnek meg. A korlátozás az ukrán Izov és a lengyel Hrubieszów határátkelőtől Sławkówig futó széles nyomtávú LHS-vonalat érinti. Ez az egyik fontos vasúti kijárat Ukrajna nyugati határán. A vámraktárak eddig pufferként működtek: az ukrán széles nyomtávú szerelvényekből érkező gabonát átmenetileg tárolni lehetett, így az áru érkezését nem kellett pontosan összehangolni a továbbszállításhoz szükséges vasúti kapacitással.

Gazdák tüntettek 2023-ban a lengyelországi Hrubieszówban az ukrán gabona Lengyelországon keresztül történő szállítása és helyi terítése ellen. Ezt követően a lengyel kormány bejelentette az ukrán import tilalmát Fotó: Anadolu via AFP

Valerij Tkacsov, az Ukrzaliznicja kereskedelmi részlegének helyettes vezetője szeptember 24-én azt mondta, hogy az új gyakorlat már rontotta az átrakás teljesítményét az izovi irányban. Jelenleg a nyugati határátkelőkön keresztül naponta átlagosan 58 gabonaszállító vagon, mintegy 3700 tonna termény halad Lengyelország felé, de az Izovon keresztül zajló forgalom az elmúlt hetekben visszaesett.

Az Ukrzaliznicja vezetőjének közlése mellett az Ukrán Gabonaszövetség, az UGA is jelezte, hogy tagjai már szeptember 8-án értesültek lengyel vasúti termináloktól és fuvarozóktól arról, hogy a vámhatóság szóban megtiltotta a vámraktárak és silók használatát. Az UGA szerint hivatalos írásos határozatot azonban nem kaptak, ezért maga a szervezet is arra kérte az ukrán agrártárcát, hogy tisztázza a helyzetet a lengyel féllel.

Az ukrán búza és kukorica elvileg nem maradhat Lengyelországban

A lengyel agrárminisztérium szeptember 9-én külön levélben erősítette meg, hogy továbbra is határozatlan ideig érvényes

az ukrán búza,

kukorica,

repce- és napraforgómag,

valamint egyes feldolgozott termékek lengyelországi importtilalma. Ezek a termékek Lengyelország területére csak vámfelügyelet mellett, tranzitként léphetnek be.