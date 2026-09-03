Nesze neked, magyar gazda: Bóna Szabolcs 5000 forintról beszél, Németország közben egymilliárd eurót önt rá a mezőgazdaságra – elszáguld Európa a Tisza-kormány mellett

Németországban nemzeti jelentőségű válságnak nyilvánította a mezőgazdaság helyzetét Alois Rainer szövetségi agrárminiszter. A döntés lehetővé teszi, hogy a szövetségi kormány összesen egymilliárd eurós, mintegy 369 milliárd forintos pénzügyi kerettel avatkozzon be. Az Agrarheute beszámolója szerint a német mezőgazdaságot egyszerre sújtja az aszály, a terméskiesés, az alacsony termelői ár, valamint az energia-, a műtrágya- és a munkaerőköltségek emelkedése. A gabonatermés az előző évinél 7,3 százalékkal lett kisebb, és az ágazati felmérések alapján már minden harmadik gazdaság likviditási nehézségekkel küzd, vagyis egyértelmű válság alakult ki.

Sorban jelentk be az uniós országok a gazdáknak a támogatási csomagot ahőség és aszály miatt kialakult válság kezelése részeként - most Németország lépett. Alois Rainer szövetségi agrárminiszter egy közel 370 milliárd forintnyi keret felszabadítását lengette be Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német csomag nem teljes egészében vissza nem térítendő támogatás. Középpontjában két likviditási program áll, amelyekből a gazdálkodók egyszerűsített eljárással, kedvezményes kamatozású hitelekhez juthatnak. Berlin emellett adókönnyítéseket, célzott műtrágyatámogatást és a mezőgazdasági közvetlen kifizetések emelését is tervezi.

„Ha gazdaságaink létalapja tartósan veszélybe kerül, nem térhetünk egyszerűen napirendre fölötte” – fogalmazott Alois Rainer. A német miniszter szerint a gazdaságok működőképességének megőrzése már nem pusztán ágazati kérdés, hanem az ország élelmiszer-biztonságának feltétele.

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Németország nincs egyedül a rendkívüli beavatkozással. A Világgazdaság korábbi összesítése szerint több uniós tagállam a szokásos agrártámogatásokon felüli, célzott nemzeti forrásokat különített el az aszály, a hőhullámok, a fagykárok, valamint az energia- és műtrágyaárak emelkedése miatt bajba került gazdálkodóknak.

Franciaország legalább több százmillió eurós rendkívüli csomagot készít elő. A programban közvetlen kompenzáció, adókedvezmény, valamint a takarmány, a vetőmag és a palánták beszerzéséhez nyújtott segítség is szerepelhet. A cél annak megelőzése, hogy az állattartók a takarmányhiány miatt felszámolják állományukat, vagy a termelőknek ne maradjon pénzük a következő gazdasági év elindítására.

Görögország 160 millió euróval – csaknem 59 milliárd forinttal – támogatja az állattenyésztőket, valamint a gyapot- és búzatermelőket. A kormány olcsóbb mezőgazdasági gázolajat és a későbbi károk teljesebb megtérítését is megígérte.

Románia 54,4 millió eurós, vagyis mintegy 20 milliárd forintos állami támogatási programot indított a szarvasmarha- és bivalytartóknak. A gazdaságok állatonként 68 eurót kaphatnak, az egy vállalkozásnak jutó támogatás felső határa pedig 50 ezer euró. A pénzt a román kormány tartalékalapjából biztosítják, így az valódi pótlólagos nemzeti forrás.

Portugália 20 millió euró – körülbelül 7,4 milliárd forint – vissza nem térítendő támogatást különített el az energia- és műtrágyaköltségek emelkedésének ellensúlyozására. A növénytermesztők hektáralapú, az állattartók állatonkénti támogatásban részesülnek.

Szlovénia 8,45 millió eurót fizet ki a 2025-ös aszályban legalább 30 százalékos terméskiesést elszenvedő gazdaságoknak. Emellett újabb 8,1 millió eurós energia- és műtrágyacsomagot készített elő, korábban pedig 4,5 millió eurót különített el a fagykárok enyhítésére.

Olaszországban az Európai Bizottság egy 500 millió eurós – mintegy 185 milliárd forintos – nemzeti támogatási programot engedélyezett az Emilia–Romagna tartományban árvíz és földcsuszamlás miatt károsult vállalkozásoknak. A támogatás egyes esetekben az elszámolható kár teljes összegét fedezheti.

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A nemzeti támogatásokat külön kell választani az Európai Unió által biztosított forrásoktól. Az Európai Bizottság például 540 millió eurót különített el a műtrágya- és energiaválság által leginkább érintett gazdálkodók támogatására. Ebből Franciaország 107,1 millió, Németország 60,3 millió, Spanyolország 50,2 millió, Olaszország pedig 45,6 millió eurót kap.