Újabb csapás: durva fertőző vírusos betegséget igazolt a Nébih egy magyarországi baromfiállományban

A Nébih laboratóriuma 2026. szeptember 8-án igazolta a baromfipestis vírusának jelenlétét két Fülöpháza külterületén található, összesen mintegy 220 ezer brojlercsirkét tartó állomány esetében. A fertőző vírusos betegség által érintett telepeken a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány- és ívóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre.

Újabb, rég nem látott vírusos betegség jelent meg Magyarországon (a kép illusztráció) Fotó: Nemeth Andras Peter

Dr. Nemes Imre országos főállatorvos már a gyanú alapján elrendelte az állományok felszámolását, valamint a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását Az érintett gazdaságok körüli 3 km sugarú védő- és 10 km sugarú megfigyelési körzet kijelölése, az állományok felszámolása, valamint a járványügyi nyomozás jelenleg folyamatban van.

Mit érdemes tudni a baromfipestis vírusos betegségről?

A baromfipestis, más néven Newcastle-betegség egy

rendkívül fertőző,

vírusos állatbetegség,

amely a háziasított

és vadon élő madarakat érintheti.

A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, ezáltal pedig jelentős gazdasági károkat okozhat. A betegség általában idegrendszeri és az enterális tünetekkel jár, de ez az állatfajtól, az életkortól, az immunállapottól és a vírus virulenciájától függően változhat.

A baromfipestis ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, a megelőző vakcinázás pedig a betegséggel szembeni védekezés egyik legfontosabb eszköze. Magyarországon a gazdasági célú baromfiállományokat kötelező vakcinázni, a megfelelő immunizálás, valamint a szigorú járványvédelmi szabályok következetes betartása ugyanis jelentősen hozzájárul a betegség kialakulásának és terjedésének megelőzéséhez.

A baromfipestis Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor több európai országból, köztük Lengyelországból és Németországból is jelentettek megbetegedéseket. Az utóbbiban idén mintegy három évtized után azonosították ismét a betegséget.

A Nébih felhívta a baromfitartók figyelmét, hogy a betegség terjedésének megelőzése érdekében fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások betartására és az előírás szerinti vakcinázásra. A megbetegedésre utaló jeleket vagy a szokatlan mértékű elhullást haladéktalanul jelezzék az állatorvosuk felé. A baromfipestis gyanúja és megállapítása esetén alkalmazandó járványügyi intézkedéseket a Newcastle-betegség elleni készenléti tervben olvashatók.