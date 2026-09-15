Véget vetnének az árrésstopnak és követelik az áfacsökkentést: vészjelzést adtak le a zöldség-gyümölcs termesztők

Minden piaci beavatkozásnak lehet értelmes ideje, az árrésstopé azonban már egyértelműen lejárt – erre mutatott rá a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, illetve a DélKerTÉSZ. Tájékoztatásuk szerint, miközben a magyar zöldség- és gyümölcstermelőknek az aszállyal, a tartós hőséggel, az importnyomással és a munkaerőhiánnyal egyszerre kell megküzdeniük, az eredetileg az infláció megfékezésére bevezetett intézkedés továbbra is lefelé szorítja a termelői árakat és torzítja a kereskedelmi viszonyokat.

Az árrésstop, az erős forint és a magas áfa az importnak kedvez és rontja a magyar zöldség-gyümölcs termelők helyzetét Fotó: Vendel Lajos

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint augusztusban mindössze 1,3 százalékos volt az éves infláció, az élelmiszerek pedig átlagosan 1,4 százalékkal kerültek kevesebbe, mint egy évvel korábban. A vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszerárak

4,8 százalékkal csökkentek,

ezen belül a friss hazai és déligyümölcsök 15,6,

a friss zöldségek pedig 7,5 százalékkal

lettek olcsóbbak. Júliushoz képest is 3,5, illetve 3,4 százalékos áresést mértek.

Ebben a helyzetben az árrésstop fenntartását már nehéz inflációs érvekkel megmagyarázni. A rendszert valójában már korábban ki kellett volna vezetni, helyette pedig – Magyar Péter miniszterelnök és a kormány választási ígéretének megfelelően – régen 5 százalékra kellett volna csökkenteni a zöldségek és gyümölcsök jelenleg 27 százalékos áfáját - mutattak rá.

A kormányváltás után az ágazat gyors döntésre számított. Magyar Péter és a Tisza Párt programja az egészséges élelmiszerek áfájának azonnali mérséklését ígérte, Bóna Szabolcs agrárminiszter pedig már az új Országgyűlés alakuló ülésén arról beszélt, hogy elsőként a zöldségek és gyümölcsök adójához nyúlnának hozzá. A lépésből azonban egyelőre semmi sem valósult meg – ahogyan arra a Világgazdaság korábban is rámutatott, később az államtitkári tájékoztatóból pedig az derült ki, hogy nem várható e területen sem gyors intézkedés.

Zöldség-gyümölcs: az árrésstop az olcsó import felé tereli a boltokat

A FruitVeB közleménye szerint a 2025 végén, többek között az almára, körtére, szilvára, csemegeszőlőre, vöröshagymára, paradicsomra, zöldpaprikára és fejes káposztára kiterjesztett árrésstop közel egy év alatt nem igazolta, hogy érdemben mérsékelné az inflációt. Eközben a legfeljebb 10 százalékos árrés arra ösztönzi a kereskedelmi láncokat, hogy a minőségi magyar termékek helyett az olcsóbban beszerezhető, gyakran importból származó árut részesítsék előnyben.