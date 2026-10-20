Eltűnt Magyar Péter költségvetéséből a legnagyobb kampányígéret: már rég beszélnie kellett volna egy ekkora horderejű döntésről, ha végrehajtaná a kormány – a parlamenti beszédből és a mai sajtótájékoztatóból is kimaradt
Miközben Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben több mint 120 percen keresztül mutatta be a jövő évi költségvetést, egy korábbi, a mezőgazdaság és a fogyasztók számára egyaránt fontos választási vállalás nem került szóba. A zöldségek és gyümölcsök általános forgalmi adójának 27-ről 5 százalékra mérséklése ugyanis nem szerepelt a 2027-es költségvetés ismertetett intézkedései között, annak ellenére, hogy a kormányváltást követően a kertészeti ágazat képviselői gyors döntésre számítottak. És erről a mai sajtótájékoztatón sem esett szó.
Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a kormány az árrésstop megszüntetésével már számol. A 2027-re tervezett adóváltoztatásokról szóló bejelentésben a kiskereskedelmi különadó emelése is szerepel, vagyis a kereskedelem szabályozási környezete változhat, miközben a zöldség-gyümölcs ágazat által régóta szorgalmazott áfacsökkentés időpontja továbbra is bizonytalan.
A kampányban még gyors áfacsökkentést ígértek
A Tisza Párt választási programjában az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklése kiemelt vállalásként jelent meg. Magyar Péter és a párt politikusai a zöldségek és gyümölcsök jelenlegi 27 százalékos áfájának 5 százalékra csökkentéséről beszéltek, amitől a fogyasztói árak mérséklődését és az egészségesebb táplálkozás elérhetőbbé válását várták. A miniszterelnök facebook posztjban pedig azonnali intézkedésként jelentette be a tervet, arra az esetre ha választást nyernek.
A kormányváltás után azonban fokozatosan kitolódott a döntés időpontja. A Világgazdaság már szeptemberben beszámolt az ágazat elégedetlenségéről , miután a termelői szervezetek arra figyelmeztettek, hogy a választási ígéret teljesítése egyre sürgetőbbé válik. Bóna Szabolcs agrárminiszter az új Országgyűlés alakuló ülésén még arról beszélt, hogy elsőként a zöldségek és gyümölcsök adóterheit mérsékelnék. A kabinet később a költségvetés nehéz helyzetére, valamint a szükséges hatásvizsgálatokra hivatkozott. Az áfacsökkentés megvalósításához ugyanis nemcsak a költségvetési forrásokat kellene előteremteni, hanem azt is biztosítani kívánják, hogy az adó mérséklése valóban megjelenjen a fogyasztói árakban.
A hétfői bejelentés alapján ugyanakkor egyelőre nem állapítható meg, hogy a kormány végleg elvetette volna az intézkedést. A részletes költségvetési tervezetet a kabinet még a Költségvetési Tanácsnak küldi meg, az Országgyűlés elé pedig október végén terjeszti be. Addig az látható, hogy a miniszterelnök által ismertetett adócsökkentési programban nem szerepelt a zöldség-gyümölcs áfa mérséklése.
Hiába reménykedtek a termelők
A hazai kertészeti ágazat szereplői ugyanakkor nem egyszerűen olcsóbb zöldségeket és gyümölcsöket várnak az intézkedéstől. A magas áfa szerintük a feketekereskedelem egyik legfontosabb ösztönzője, amely hátrányos helyzetbe hozza a szabályosan működő termelőket és kereskedőket. Nagypéter Sándor, a mintegy 450 szentesi és környékbeli termelőt összefogó DélKerTÉSZ elnöke október elején a Világgazdaságnak már konkrét határidőt is megfogalmazott: legkésőbb 2027 első negyedévéig 5 százalékra kellene csökkenteni a zöldségek és gyümölcsök áfáját. Nagypéter Sándor szerint, az áfacsökkentés a piac fehéredésén keresztül javíthatná a kis- és közepes kertészeti gazdaságok helyzetét. A legálisan működő termelők nagyobb eséllyel tudnának versenyezni a szabálytalan kereskedelmi csatornákkal, ami hosszabb távon a hazai termelés bővülését és a magyar zöldségek bolti jelenlétének növekedését is segíthetné.
A fogyasztók számára is számottevő megtakarítás lehetőség lenne. Amennyiben a 27-ről 5 százalékra történő áfacsökkentést teljes egészében érvényesítenék a bolti árakban, a bruttó fogyasztói árak matematikailag mintegy 17,3 százalékkal mérséklődnének. Egy jelenleg 1270 forintért kínált termék így 1050 forintba kerülhetne. A tényleges árváltozás azonban a piaci körülményektől és a kereskedők árképzésétől is függne.
A hétfői költségvetési bejelentés után ugyanakkor továbbra is nyitott kérdés, mikor kerülhet sor a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentésére. Az biztos, hogy a miniszterelnök által ismertetett fő intézkedések között az adómérséklés nem szerepelt, azonban a költségvetési tervezet részletes parlamenti benyújtásáig nem lehet kizárni, hogy a kormány később még előáll az áfacsökkentésre vonatkozó javaslattal. Fontos, hogy ehhez az áfatörvény módosítása is szükséges lenne.