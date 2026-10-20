Eltűnt Magyar Péter költségvetéséből a legnagyobb kampányígéret: már rég beszélnie kellett volna egy ekkora horderejű döntésről, ha végrehajtaná a kormány – a parlamenti beszédből és a mai sajtótájékoztatóból is kimaradt

Miközben Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben több mint 120 percen keresztül mutatta be a jövő évi költségvetést, egy korábbi, a mezőgazdaság és a fogyasztók számára egyaránt fontos választási vállalás nem került szóba. A zöldségek és gyümölcsök általános forgalmi adójának 27-ről 5 százalékra mérséklése ugyanis nem szerepelt a 2027-es költségvetés ismertetett intézkedései között, annak ellenére, hogy a kormányváltást követően a kertészeti ágazat képviselői gyors döntésre számítottak. És erről a mai sajtótájékoztatón sem esett szó.

Magyar Péter miniszterelnök nem szólt egy szót sem a korábban azonalra ígért zöldség-gyümölcs áfacsökkentésről Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a kormány az árrésstop megszüntetésével már számol. A 2027-re tervezett adóváltoztatásokról szóló bejelentésben a kiskereskedelmi különadó emelése is szerepel, vagyis a kereskedelem szabályozási környezete változhat, miközben a zöldség-gyümölcs ágazat által régóta szorgalmazott áfacsökkentés időpontja továbbra is bizonytalan.

A kampányban még gyors áfacsökkentést ígértek

A Tisza Párt választási programjában az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklése kiemelt vállalásként jelent meg. Magyar Péter és a párt politikusai a zöldségek és gyümölcsök jelenlegi 27 százalékos áfájának 5 százalékra csökkentéséről beszéltek, amitől a fogyasztói árak mérséklődését és az egészségesebb táplálkozás elérhetőbbé válását várták. A miniszterelnök facebook posztjban pedig azonnali intézkedésként jelentette be a tervet, arra az esetre ha választást nyernek.

Fotó: MW

A kormányváltás után azonban fokozatosan kitolódott a döntés időpontja. A Világgazdaság már szeptemberben beszámolt az ágazat elégedetlenségéről , miután a termelői szervezetek arra figyelmeztettek, hogy a választási ígéret teljesítése egyre sürgetőbbé válik. Bóna Szabolcs agrárminiszter az új Országgyűlés alakuló ülésén még arról beszélt, hogy elsőként a zöldségek és gyümölcsök adóterheit mérsékelnék. A kabinet később a költségvetés nehéz helyzetére, valamint a szükséges hatásvizsgálatokra hivatkozott. Az áfacsökkentés megvalósításához ugyanis nemcsak a költségvetési forrásokat kellene előteremteni, hanem azt is biztosítani kívánják, hogy az adó mérséklése valóban megjelenjen a fogyasztói árakban.