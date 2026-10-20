Nem tágítanak a magyar termelők: tavasszal már 5 százalékos áfát akarnak – betartatnák Magyar Péter ígéretét

Nem tekinti lefutottnak a zöldségek és gyümölcsök áfacsökkentésének ügyét a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, annak ellenére sem, hogy Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés hétfői bemutatásakor és a mai sajtótájékoztatóján sem tett említést az intézkedésről. Apáti Ferenc, a szervezet elnöke a Világgazdaság megkeresésére hangsúlyozta: az elmúlt fél évben az 5 százalékos áfakulcs bevezetése egyértelműen kommunikált kormányzati terv volt, ezért a FruitVeB továbbra is abból indul ki, hogy a döntés napirenden marad. Az áfacsökkentés nélkül az ágazat piacvesztéssel nézhet szemben, szóval nem csak egy ígéret be nem váltásáról van szó.

A FruitVeb szerint a kormány be kell tartsa az ígéretét, be kell vezeni a zöldségek és gyümölcsök esetében az áfacsökkentést Fotó: Tatevosian Yana

A szervezet értelmezése szerint jelenleg nem az a kérdés, hogy megvalósul-e az adócsökkentés, hanem az, hogy 2027-ben pontosan mikor vezetik be. A FruitVeB abban bízik, hogy erre már a zöldségek és gyümölcsök tavaszi főszezonjának kezdetéig sor kerülhet. Ez azonban egyelőre az ágazati szereplők várakozása, nem pedig bejelentett kormányzati döntés.

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a miniszterelnök hétfőn több mint kétórás parlamenti beszédében ismertette a jövő évi költségvetés főbb intézkedéseit, ám az eredetileg gyors bevezetésre ígért áfacsökkentésről nem beszélt. A keddi sajtótájékoztatón sem került elő a téma. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a választási kampányban még az egészséges élelmiszerek adóterheinek azonnali mérséklése szerepelt a Tisza Párt vállalásai között. A FruitVeB ugyanakkor kifejezetten üdvözölte az árrésstop kivezetését, és köszönetét fejezte ki a döntésért. A szervezet szerint a korlátozás rendkívül sok kárt okozott a hazai termelőknek.

Az áfacsalás egyik legkedveltebb terepe lett a zöldség-gyümölcs piac

Apáti Ferenc szerint a 27 százalékos áfakulcs fenntartásának következményei messze túlmutatnak azon, hogy a magyar fogyasztók drágábban jutnak hozzá a zöldségekhez és gyümölcsökhöz. A magas adó ugyanis olyan versenykörnyezetet teremt, amelyben a tisztességesen működő vállalkozások kerülnek hátrányba azokkal szemben, amelyek illegális kereskedelmi csatornákon értékesítik termékeiket.