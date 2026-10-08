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Agrokép podcast: az árrésstop indokolatlan, az árfigyelő pedig csak „kémkedésre jó", miközben a beszállítókra óriási nyomást helyezhet – így lehet nagyhatalom Magyarország

Magyarország a következő években régiós vezető szerepet szerezhet a paprika- és paradicsomtermelésben, de ehhez a fejlesztések mellett az áfa, az árrésstop és az árfigyelő rendszer újragondolására is szükség lehet – Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke szerint.
Dénes Zoltán
2026.10.08., 08:40
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Magyarország a következő években a régió egyik meghatározó paprika- és paradicsomtermelő központjává válhat, különösen a Dél-Alföldön zajló üvegházi fejlesztéseknek és a termálvízre épülő termesztésnek köszönhetően. Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke szerint ugyanakkor nemcsak a hajtatott zöldségekben van előrelépési lehetőség: megfelelő beruházásokkal és kedvezőbb szabályozási környezettel más zöldségágazatok is erősödhetnek, és olyan termékekből is nőhet a hazai kínálat, amelyekből ma még jelentős az import.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján, illetve Spotifyon

A fejlesztési hullám már most látványos. A következő időszakban mintegy 60–70 új korszerű üvegház épülhet, összesen 300–350 hektáron. A termálvíz komoly versenyelőnyt jelent, mert a fűtési költségek alacsonyabbak lehetnek, miközben meghosszabbítható a szezon. Ez nemcsak a hazai ellátást javíthatja, hanem a cseh, szlovák és egyre inkább a német exportpiacokon is erősítheti a magyar termelőket.

Ehhez azonban Nagypéter szerint rendezni kell a piaci szabályozás kérdéseit is. A zöldség-gyümölcs áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentését azért tartja kulcsfontosságúnak, mert a magas adókulcs szerinte továbbra is táplálja a szürke- és feketekereskedelmet, ami versenyhátrányba hozza a szabályosan működő mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat. Az áfacsökkentés tisztíthatná a piacot, erősíthetné a hazai termelőket, és több magyar áru kerülhetne az üzletek polcaira, valamint a közétkeztetésbe.

Az árrésstopot ezzel szemben már nem tartja indokoltnak. Úgy véli, a 10 százalékos korlát nem fedezi a kereskedelem logisztikai, hűtési, csomagolási és veszteségi költségeit, miközben a korábbi 100 százalék feletti árrések sem tekinthetők normálisnak. Szerinte a verseny ma már önmagában is fékezi az árakat, ezért inkább erős hatósági ellenőrzésre lenne szükség.

Az árfigyelő rendszerrel kapcsolatban pedig azt kifogásolja, hogy az áruházláncok egymás árait figyelik, miközben a rendszer nem mindig követi elég gyorsan a heti ármegállapodásokat. Ez a beszállítókra olyan nyomást helyezhet, amely nem veszi figyelembe az eltérő logisztikai és csomagolási költségeket.

A DélKerTÉSZ közben erős évet zárhat: az első nyolc hónapban 16,2 milliárd forintos árbevételt ért el, mintegy 2 milliárd forinttal többet az előző évinél, miközben az értékesített mennyiség 309 tonnával nőtt. A fejlesztéseknek köszönhetően a termelők a hőhullámok hatását is jobban kivédték, így a paprika- és paradicsomkínálat a korábbi éveknél stabilabban maradhat fenn.

 

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