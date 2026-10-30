Így alakítanák át az agrárkamarát: dobják a jégkármérséklőt, megszűnnek a megyei elnökségek, a főigazgató kezébe kerül az irányítás
Alapjaiban változhat meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) irányítása, működése és érdekképviseleti rendszere. A kormány október 27-én benyújtotta az Országgyűlésnek az agrárkamarai törvény módosítását, ezzel párhuzamosan pedig elkészült a szervezet új alapszabályának tervezete is. A dokumentumok alapján az eddig ismert kamarai önkormányzati modell helyébe egy erősen központosított szervezet léphet, amelyben a választott tisztségviselők operatív mozgástere jelentősen beszűkül. A változtatásokat a kormány az agrárkamara politikai befolyástól mentes, szakmai alapú és hatékony működésének megteremtésével indokolja.
A törvényjavaslatban szereplő magyarázat szerint az átalakítás az átvilágítás tapasztalataira és a szakmai szervezetekkel folytatott konzultációkra épül. A rendelkezések ugyanakkor több olyan kérdést is felvetnek, amelyekre a nyilvánosságra került dokumentumok nem adnak egyértelmű választ. Mindenekelőtt azt, hogy a korábban meghirdetett politikamentesítés miként egyeztethető össze a főigazgató hatáskörének megerősítésével, a megyei önkormányzati testületek megszüntetésével, valamint azzal, hogy a legfőbb döntéshozó testületben a választott küldöttek jelentős kisebbségbe kerülhetnek.
Kikerül az agrárkamara feladatai közül a jégkármérséklés
Az agrártermelők számára az egyik legfontosabb változás, hogy a törvényjavaslat hatályon kívül helyezné a kamara jégkármérséklő rendszer működtetésére vonatkozó feladatát. Az országos jégkármérséklő rendszer a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésének fontos eleme, működtetésében eddig a NAK játszott meghatározó szerepet. A rendszer célja, hogy a jégesők kialakulásához vezető folyamatok befolyásolásával mérsékelje a mezőgazdasági károkat, bár a jégeső teljes megszüntetésére nem alkalmas.
Az új szabályozás kapcsán ezért alapvető kérdés, hogy ki és milyen finanszírozási háttérrel veszi át a rendszer működtetését. A benyújtott kamarai törvénymódosítás ugyanis önmagában nem jelöl ki új üzemeltetőt, és nem részletezi az átadás feltételeit. A gazdálkodók szempontjából különösen fontos lehet annak tisztázása, hogy a következő védekezési szezonban is biztosított lesz-e a rendszer zavartalan működése, illetve változik-e annak finanszírozása. A jégkármérséklés esetében ugyanis nem csak egy kamarai szolgáltatásról, hanem országos agrárkockázat-kezelési feladatról van szó.
Megszűnnek a megyei elnökségek, visszaszorul a helyi érdekképviselet
Az átalakítás másik lényeges eleme a kamarai önkormányzatiság területi szintjének jelentős visszaszorítása. A törvényjavaslat megszüntetné az agrárkamara megyei szervezetére vonatkozó eddigi törvényi szabályozást, az új alapszabály-tervezetben pedig már nem szerepelnek a korábbi megyei elnökségek és megyei küldöttgyűlések. Ez azt jelenti, hogy megszűnnének azok a választott testületek, amelyek eddig a helyi gazdálkodók intézményes érdekképviseletében játszottak szerepet.
A változás különösen azért figyelemre méltó, mert a mezőgazdasági termelés feltételei és problémái jelentős területi eltéréseket mutatnak. Más nehézségekkel szembesülnek például az alföldi aszálykárokkal küzdő növénytermesztők, a dunántúli állattartók vagy az észak-magyarországi gazdálkodók. Eddig a megyei testületek fórumot biztosítottak ezeknek a sajátos szempontoknak.
Az új rendszerben a megyék és Budapest mindössze három-három közvetlenül választott küldöttet adhatnak az országos küldöttgyűlésbe. A helyi érdekek intézményes érvényesítésének lehetősége így jóval szűkebb lehet a korábbinál.
További bizonytalanságot jelent a területi agrárbizottságok, vagyis a TAB-ok jövője. A jelenlegi formájukra vonatkozó szabályok kikerültek az alapszabály tervezetéből, de az új konstrukció végleges kialakítása még egyeztetés alatt áll.
A kérdés azért sem mellékes, mert a helyi agrárbizottságoknak és a kamarai területi szerveknek a földforgalmi ügyekben is szerepük van. A törvényjavaslat ezzel összefüggésben az alapszabályra bízná annak meghatározását, hogy a helyi földbizottsági feladatkörben mely területi szervezeti egység járjon el. Vagyis miközben a megyei választott testületek megszűnnének, a helyi döntések és véleményezések új intézményi rendjének teljes képe még nem látható.
A főigazgató lehet a kamara tényleges irányítója
A reform talán legnagyobb szervezeti súlyú változása a főigazgatói hatalom megerősítése. A törvényjavaslat szerint az agrárkamara tíztagú elnökségét a küldöttgyűlés választaná meg. Az elnöki pozíció azonban nem egyetlen személyhez kötődne: az elnökség tagjai hat hónapos rotációban töltenék be az elnöki tisztséget. Ezzel párhuzamosan a főigazgató önálló képviseleti jogot kapna, és az operatív működés irányításáért teljes körű felelősséget viselne.
A törvényjavaslat kifejezetten kimondja, hogy az elnökség és annak tagjai nem adhatnak egyedi utasítást a főigazgatónak az operatív működésre vonatkozóan. Nem vonhatják el a hatáskörébe tartozó döntéseket sem. A választott elnökség tehát elsősorban stratégiai és ellenőrzési feladatokat látna el, miközben a napi működés, az alkalmazotti állomány irányítása és a döntések végrehajtása a főigazgató kezében összpontosulna.
Az alapszabály-tervezet ennél is részletesebben körülírja a főigazgató jogköreit. Ő gyakorolná
- a munkáltatói jogokat a kamarai alkalmazottak felett,
- megállapítaná a kötelezettségvállalási rendet,
- és a kamarai tagdíjakkal kapcsolatos egyes méltányossági döntéseket is meghozhatná.
Utóbbiakra a tervezet évente összesen 100 millió forintos keretet biztosítana számára. Különösen figyelemre méltó, hogy a kinevezendő főigazgató személyéről az agrárpolitikáért felelős miniszter véleményét is ki kell kérni. Ez nem jelent miniszteri kinevezési jogot vagy egyetértési kötelezettséget, de közvetlen kormányzati kapcsolódási pontot teremt az operatív vezető kiválasztásában.
Mindez azért vet fel kérdéseket, mert a kamarai reformot eredetileg a politikai befolyás felszámolásának céljával hirdették meg. A félévente váltakozó elnöki tisztség és a tartósan hivatalban lévő, széles operatív jogosítványokkal felruházott főigazgató közötti viszony visznt új hatalmi egyensúlyt alakíthat ki. Ebben a rendszerben a tényleges szervezeti folytonosság és a napi döntéshozatal súlypontja a főigazgatóhoz kerülhet.
Fontos ugyanakkor, hogy a javaslat nem fosztja meg az elnökséget minden ellenőrzési jogától, a testület
- választja meg a főigazgatót,
- meghatározza a stratégiai feladatait,
- és a szervezeti egységektől is kérhet tájékoztatást,
a főigazgató értesítése mellett. A kérdés inkább az, hogy ezek a stratégiai és ellenőrzési jogosítványok a gyakorlatban elegendő ellensúlyt jelentenek-e majd az operatív vezető megerősített hatáskörével szemben.
Választott küldöttek kisebbségben: 88 szervezet oszthatja el a mandátumok többségét
Az átalakítás egyik legvitatottabb eleme lehet a küldöttgyűlés összetételének megváltoztatása. Az új szabályozás szerint a kamara legfőbb döntéshozó testülete legalább száz, legfeljebb kétszáz tagból állna. Közülük azonban mindössze hatvan főt választanának közvetlenül a kamarai tagok, míg további legfeljebb 140 fő szakmai szervezetek delegálásával kerülhetne a testületbe.
Vagyis a maximális létszám mellett a közvetlenül választott küldöttek aránya mindössze 30 százalék lenne, a delegáltaké pedig elérhetné a 70 százalékot.
A tervezett küldöttgyűlés összetétele a 200 fős felső létszám esetén:
- Választott: 60 fő (30%)
- Delegálható: 140 fő (70%)
A törvényjavaslat szerinti felső létszámok, viszont nem a mellékletben ténylegesen kiosztott mandátumok. A konstrukció mögött felismerhető szakmai megfontolás húzódik: a termékpályák, az ágazati érdekképviseletek és a szakmaközi szervezetek közvetlen jelenlétet kaphatnának a kamara irányításában. Ez elvileg hozzájárulhatna a szakmai szempontok erőteljesebb érvényesítéséhez.
A rendszer azonban alapvető képviseleti kérdéseket is felvet. Miközben valamennyi kamarai tag jogosult részt venni a közvetlen választásban, a döntéshozó testület tagjainak többsége nem ebből a választási eljárásból nyerné mandátumát. Ráadásul a küldöttgyűlés nem pusztán tanácsadó fórum: dönt a kamara alapszabályáról, költségvetéséről, a tagdíjakkal kapcsolatos szabályokról és megválasztja az elnökséget. Így a szakmai szervezetek által, a jogszabály által egyelőre nem tisztázott kritériumok szerint delegált küldöttek akár önmagukban is meghatározó befolyást szerezhetnek a kamara stratégiai működésére és tisztségviselőinek megválasztására.
Nem tudni, milyen szempontok alapján osztották el a mandátumokat
A Világgazdaság által megismert alapszabály-tervezet második melléklete név szerint felsorolja a delegálásra jogosult szakmai szervezeteket, és azt is, hogy az egyes szervezetek hány küldöttet delegálhatnak. A táblázat részletes vizsgálata egy további érdekességre világít rá: a mellékletben 88 szakmai szervezet szerepel, amelyek között összesen 133 mandátumot osztottak szét. Ez hét mandátummal kevesebb a törvényben megengedett 140 fős felső határnál.
Ha mind a hatvan közvetlenül választható helyet és a mellékletben szereplő 133 delegált helyet betöltenék, a küldöttgyűlés 193 tagból állna. Ebben az esetben a delegáltak aránya megközelítené a 69 százalékot. A felsorolásban egyaránt megtalálhatók a jelentős országos érdekképviseleti szervezetek, az ágazati terméktanácsok, a feldolgozóipari szövetségek és a kisebb, speciális szakterületeket képviselő egyesületek.
A melléklet szerint például a Magosz, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége és a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége két-két küldöttet delegálhatna. A FruitVeB, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Baromfi Terméktanács és Szakmaközi Szervezet három-három helyet kapna. Az Országos Kereskedelmi Szövetségnek két, a Magyar Pékszövetségnek egy mandátum jutna.
Önmagában nem feltétlenül kifogásolható, hogy az eltérő méretű és szerepű szervezetek különböző számú képviselőt küldhetnek. A problémát az jelenti, hogy az előterjesztett dokumentumokból nem állapítható meg, milyen objektív szempontok szerint alakították ki a szervezetek névsorát és a mandátumok elosztását. Nem derül ki például, hogy figyelembe vették-e a képviselt gazdálkodók számát, az érintett ágazatok gazdasági súlyát, a szervezetek taglétszámát vagy valamely más reprezentativitási mutatót.
Az sem tisztázott, hogy milyen eljárásban válhat egy új szakmai szervezet delegálásra jogosulttá, illetve milyen feltételekkel módosítható a már szereplő szervezetek mandátumszáma. Ez különösen érzékeny pontja a politikamentesítés jegyében végrehajtott reformnak. Amennyiben ugyanis a képviseleti arányok meghatározásának módszere nem nyilvános és nem ellenőrizhető, akkor a politikai befolyás kizárását célzó szervezeti átalakítás mellett is fennmaradhat a kérdés, hogy valójában ki dönt a kamarai hatalom elosztásáról.
Új választási rendszer, meghosszabbított átmeneti időszak
Az átalakítás a kamarai választások lebonyolítását is érintené. A tervek alapján megszűnne a korábbi listás jelölési rendszer, a tagok egyéni jelöltekre szavazhatnának. A jelöltállításhoz legalább ötven ajánlásra lenne szükség, egy kamarai tag pedig legfeljebb három jelöltet ajánlhatna. A választásokat megyénként és Budapesten egy-egy szavazókörben szerveznék meg, ami országosan mindössze húsz szavazókört jelentene. Ez az eddigieknél koncentráltabb szavazási rendszert eredményezhet, és felveti a kérdést, hogy a távolabb élő kamarai tagok számára mennyire lesz könnyen elérhető a személyes részvétel.
A törvénymódosítás emellett 2026. december végéről 2027. március végére hosszabbítaná meg a kamarai biztos megbízatásának végső határidejét.
Ez azt jelzi, hogy az új választási és szervezeti rendszer kialakítása a korábban tervezettnél tovább tarthat. A kamarai biztos intézményét az augusztusi változtatások vezették be a törvényes működés helyreállításának és az átvilágításnak az eszközeként. Az akkori intézkedések során szigorították a politikai összeférhetetlenség szabályait is, és kilátásba helyezték az új, szakmai alapú vezetési rendszer kialakítását.
Tagdíjreform és új tagok
A szervezeti átalakítással párhuzamosan a kamarai tagság és a tagdíjfizetés szabályai is módosulnának. A hegyközségi tagsággal összefüggő kivételi szabályok megváltoztatása miatt bővülhet a kötelező kamarai tagság köre. A tagdíjaknál pedig új számítási rendszer jelenne meg. Az egyes tagsági kategóriákhoz kapcsolódó fix összegeket a Központi Statisztikai Hivatal által kimutatott, két évvel korábbi havi nettó átlagkereset meghatározott százalékához kötnék.
A gazdálkodó szervezetek egy részénél továbbra is árbevétel-alapú tagdíjat alkalmaznának, amelynek mértéke a számítási alap 0,7 ezreléke lenne, törvényben meghatározott alsó és felső korláttal. A változtatás következtében a tagdíjak alakulása a kereseti adatoktól is függne, ami a gazdálkodók számára újabb kiszámíthatósági kérdéseket vet fel.
A politikamentesítés lesz az átalakítás legfontosabb próbája
A reform egészét tekintve az agrárkamara vezetési és képviseleti rendszerében egyszerre három jelentős változás körvonalazódik: a megyei választott testületek megszüntetése, az operatív hatalom főigazgatóhoz telepítése, valamint a választás nélkül delegált szakmai küldöttek meghatározó súlya. A kormány által meghirdetett cél, a politikai befolyástól mentes és szakmailag hatékony agrárkamara létrehozása önmagában nem ellentétes ezekkel a szervezeti megoldásokkal. A kérdés az, hogy az új rendszer milyen ellenőrzési és elszámoltathatósági garanciákat biztosít.
A mellékletek alapján ugyanis egyelőre nem válaszolható meg teljeskörűen, milyen elvek szerint kerülnek a szakmai szervezetek a küldöttgyűlésbe, és miért éppen annyi mandátumot kapnak, amennyit a tervezet megállapít számukra. Ugyancsak tisztázásra vár, hogy az erősen megnövelt főigazgatói jogkörök mellett miként érvényesül a választott testületek ellenőrzési szerepe, hogyan képviselhetők a helyi gazdálkodói érdekek a megyei elnökségek megszűnése után, és melyik szervezet veszi át az országos jégkármérséklő rendszer működtetését. És az is érdekes, hogy a főigazgató személyéről egyeztetési jogosultságot kap az agrárminiszter.