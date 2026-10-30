Így alakítanák át az agrárkamarát: dobják a jégkármérséklőt, megszűnnek a megyei elnökségek, a főigazgató kezébe kerül az irányítás

Alapjaiban változhat meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) irányítása, működése és érdekképviseleti rendszere. A kormány október 27-én benyújtotta az Országgyűlésnek az agrárkamarai törvény módosítását, ezzel párhuzamosan pedig elkészült a szervezet új alapszabályának tervezete is. A dokumentumok alapján az eddig ismert kamarai önkormányzati modell helyébe egy erősen központosított szervezet léphet, amelyben a választott tisztségviselők operatív mozgástere jelentősen beszűkül. A változtatásokat a kormány az agrárkamara politikai befolyástól mentes, szakmai alapú és hatékony működésének megteremtésével indokolja.

Az agrárkamara működését átszabó törvényjavaslat a földforgalmi ügyekben eljáró területi agrárbizottságok, vagyis a TAB-ok jövőjét is bizonytalanná teszi Fotó: Havran Zoltán

A törvényjavaslatban szereplő magyarázat szerint az átalakítás az átvilágítás tapasztalataira és a szakmai szervezetekkel folytatott konzultációkra épül. A rendelkezések ugyanakkor több olyan kérdést is felvetnek, amelyekre a nyilvánosságra került dokumentumok nem adnak egyértelmű választ. Mindenekelőtt azt, hogy a korábban meghirdetett politikamentesítés miként egyeztethető össze a főigazgató hatáskörének megerősítésével, a megyei önkormányzati testületek megszüntetésével, valamint azzal, hogy a legfőbb döntéshozó testületben a választott küldöttek jelentős kisebbségbe kerülhetnek.

Kikerül az agrárkamara feladatai közül a jégkármérséklés

Az agrártermelők számára az egyik legfontosabb változás, hogy a törvényjavaslat hatályon kívül helyezné a kamara jégkármérséklő rendszer működtetésére vonatkozó feladatát. Az országos jégkármérséklő rendszer a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésének fontos eleme, működtetésében eddig a NAK játszott meghatározó szerepet. A rendszer célja, hogy a jégesők kialakulásához vezető folyamatok befolyásolásával mérsékelje a mezőgazdasági károkat, bár a jégeső teljes megszüntetésére nem alkalmas.

Az új szabályozás kapcsán ezért alapvető kérdés, hogy ki és milyen finanszírozási háttérrel veszi át a rendszer működtetését. A benyújtott kamarai törvénymódosítás ugyanis önmagában nem jelöl ki új üzemeltetőt, és nem részletezi az átadás feltételeit. A gazdálkodók szempontjából különösen fontos lehet annak tisztázása, hogy a következő védekezési szezonban is biztosított lesz-e a rendszer zavartalan működése, illetve változik-e annak finanszírozása. A jégkármérséklés esetében ugyanis nem csak egy kamarai szolgáltatásról, hanem országos agrárkockázat-kezelési feladatról van szó.