Egymillió hektáron változhat meg a gazdálkodás: alapjaiban írná át a magyar mezőgazdaságot az új agrárstratégia

A magyar mezőgazdaság elveszítette alkalmazkodóképességét, a jelenlegi termelési struktúra pedig hosszú távon fenntarthatatlan – ezzel a megállapítással indokolja a következő tíz évre szóló ágazati fordulat szükségességét a „Merre tovább magyar agrárium és élelmiszergazdaság? – Helyzetértékelés és jövőkép 2026–2036” című kormányzati stratégiai dokumentum. A Bóna Szabolcs agrárminiszter előszavával megjelent, ötvenoldalas agrárstratégia szokatlanul kritikus értékelést ad az elmúlt másfél évtized agrárpolitikájáról. Megállapítja, hogy 2012 és 2024 között 19,16 ezer milliárd forint uniós és hazai agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatás jutott az ágazatba, a hatalmas források ellenére azonban nem sikerült tartósan versenyképesebb és ellenállóbb mezőgazdaságot kialakítani.

Bóna Szabolcs szakminiszter előszavával jelent meg az új agrárstratégia, amely egyelőre inkább víziónak tűnik Fotó: Pap Zsolt

A stratégia szerint a támogatások túlságosan a meglévő termelési struktúrák fenntartását szolgálták, miközben nem ösztönözték kellőképpen a technológiai megújulást, a termelékenység növelését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást. A helyzetértékelés különösen aktuális, hiszen a magyar mezőgazdaságot az idén az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb válsága érte el.

Agrárstratégia: vízió, de most az aszály miatt elfogyott a gazdák pénze is

A Világgazdaság korábbi beszámolói szerint a 2026-os aszály már több mint 1,6 millió hektár mezőgazdasági területet érintett, a növénytermesztésben okozott kár pedig meghaladta a 800 milliárd forintot. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz), a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) és a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) egyaránt arra figyelmeztetett az elmúlt hónapokban, hogy a terméskiesés, a magas költségek és az alacsony felvásárlási árak együtt már a gazdaságok fennmaradását veszélyeztetik.

Cseh Tibor, a Magosz főtitkára a Világgazdaság Agrokép podcastjában arról beszélt, hogy a tartalékok jelentős része elfogyott, és már a nagyobb gazdaságok is nehezen tudják finanszírozni a következő termelési évet. Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke ugyancsak súlyos terméskiesésekről számolt be. Az idei búzatermés mintegy egymillió tonnával maradt el az előző évitől, miközben a kukoricatermelés összeomlása miatt Magyarország jelentős behozatalra szorulhat.