Soha nem látott agrárválság Magyarországon: már a nagy gazdaságok tartalékai is elfogytak – tömegesen hagyhatnak fel a gazdálkodással
Az idei év fordulópontot jelenthet a magyar mezőgazdaság számára. A történelmi aszály és a tavaszi fagykárok olyan veszteségeket okoztak, amelyekkel a gazdaságok jelentős része önerőből már nem képes megbirkózni. Ráadásul a termelési költségek emelkedése és az alacsony felvásárlási árak tovább rontják a jövedelmezőséget, súlyosbítva az agrárválság mértékét. Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) főtitkára szerint a jelenlegi helyzet súlyosságát az mutatja leginkább, hogy a pénzügyi nehézségek már nemcsak a kisebb, hanem a közepes és nagyobb gazdaságokat is elérték.
A főtitkár a Világgazdaság Agrokép podcastjában emlékeztetett arra, hogy az idei szárazság a 2022-es történelmi aszálynál is nagyobb területet érintett. Magyarország mintegy ötmillió hektár mezőgazdasági területéből több mint másfél millió hektárra jelentettek be aszálykárt, miközben a tavaszi fagy további több mint 60 ezer hektáron pusztított. Az érintett terület meghaladhatja a másfél mil hektárt, a károk értéke, pedig megközelítheti az ezer milliárd forintot.
Az interjú során érintet fontosabb témák:
- 01:05 Történelmi aszály és fagykár: soha nem látott veszteségek a magyar mezőgazdaságban
- 04:06 Agrárválság: magukra maradtak a magyar gazdák, tömeges csődök fenyegetnek
- 11:30 Uniós válságtámogatások: miért maradnak el a magyar gazdáknak járó segítségek?
- 15:07 Agrárkárenyhítés: több százmilliárdos kárra mindössze 30 milliárd forint jut
- 18:50 Támogatási előlegek és a forint erősödése: mi vár a gazdákra jövőre?
- 22:54 Zöldség-gyümölcs áfacsökkentés és vízgazdálkodás: elmaradt ígéretek, vitatott fejlesztések
Agrárválság: nemcsak a termés, a gazdaságok tartalékai is elfogytak
Cseh Tibor szerint az idei veszteségek azért különösen veszélyesek, mert egy több éve tartó kedvezőtlen folyamat újabb állomását jelentik. A 2022-es történelmi aszályt követően csupán egy-két olyan év volt, amely elfogadható gazdálkodási eredményt hozott, így a termelők jelentős részének nem volt lehetősége feltölteni pénzügyi tartalékait. A főtitkár az interjúban arra is rávilágított, hogy az elmúlt három évben a magyar gazdálkodók közel 20 százaléka hagyott fel a termeléssel. Ennek a folyamatnak a folytatódásától tart, különösen akkor, ha a természeti és piaci veszteségeket nem követi megfelelő kompenzáció.
Korábban a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) is soha nem látott válságra figyelmeztetett. A szervezet szerint a gazdálkodók többsége felélte tartalékait, miközben
- az aszály,
- az alacsony terményárak
- és az állatbetegségek
együttesen nehezítik a talpon maradást. Vagyis a közelgő válság már jó előre látható volt, a kormány mégsem készült fel annak kezelésére. Cseh Tibor szerint különösen veszélyes lenne, ha ebben a helyzetben az állam a korábbiaknál kisebb szerepet vállalna a károk enyhítésében.
A gazdálkodók azt érzik, hogy sokkal jobban magukra vannak hagyva
– fogalmazott a főtitkár. Hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság sajátossága a rendkívüli természeti és piaci kitettség. A magyar termelőknek ráadásul olyan unión kívüli versenytársakkal kell helytállniuk, amelyekre nem vonatkoznak az európai gazdákat terhelő szigorú környezetvédelmi, növényegészségügyi és állatjóléti követelmények.
Több százmilliárdos kárra néhány tízmilliárd forint jut
A Magosz főtitkára szerint az idei év egyik legnagyobb problémája, hogy a kárenyhítési rendszer eredeti finanszírozása messze nem áll arányban a bekövetkezett veszteségekkel. A költségvetésben szereplő, mintegy 29–30 milliárd forintos kárenyhítési forrás szerinte még a fagykárok kompenzálására is alig lenne elegendő, miközben a teljes agrárgazdaság veszteségei a növénytermesztésen túl az állattartást is súlyosan érintik.
A főtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a szárazság következtében csökkent a tej- és húshozam, egyes állattartó telepeken pedig még az állatok ivóvízellátása is problémát okozott.
A helyzet súlyosságát a kormány is érzékelte. A Világgazdaság október 8-i cikke szerint társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy 99,6 millió eurós, hozzávetőleg 39 milliárd forintos válságtámogatási konstrukciót. Az uniós és magyar társfinanszírozású program a 2026-os és 2027-es kárenyhítési év veszteségeinek részleges kompenzálását szolgálná. Ez ugyan érdemi segítséget jelenthet, de a becsült károk nagyságához mérten önmagában nem oldja meg az ágazat problémáit. Cseh Tibor szerint az agrárkárenyhítési rendszer átalakítása elkerülhetetlen. A több mint egy évtizeddel ezelőtt kialakított szabályozás ugyanis már nem felel meg a megváltozott éghajlati körülményeknek.
A főtitkár úgy látja, hogy a jövőben az államnak, a gazdálkodóknak és a biztosítóknak egyaránt nagyobb szerepet kellene vállalniuk a kockázatok kezelésében. A változtatásokat azonban hosszabb átmenettel, előzetes egyeztetésekkel kellene végrehajtani, nem pedig egy rendkívüli aszály közepén.
A magyar gazdák versenyhátrányba kerülhetnek
A Magosz főtitkára szerint az agrárválság kezelésénél azt is figyelembe kell venni, hogy más uniós tagállamok jelentős nemzeti támogatásokkal segítik mezőgazdasági termelőiket. Franciaország, Lengyelország, Románia és Csehország például különböző költségvetési intézkedésekkel igyekezett mérsékelni a megemelkedett energia-, gázolaj- és műtrágyaköltségeket.
Ahogy arról a Világgazdaság korábban részletesen beszámolt, az egyes tagállamok válságkezelési lehetőségei között jelentős különbségek alakultak ki.
Magyarország számára is megnyílt egy mintegy 16,7 millió eurós uniós inputválság-támogatási lehetőség, amelyet a tagállam legfeljebb 200 százalékos nemzeti kiegészítéssel növelhet, de ennek magyarországi felhasználásáról még semmi ifnormáció nem került napvilágra. Cseh Tibor szerint a Magosz azért sürget további forrásokat, mert a magyar gazdáknak ugyanazon az egységes európai piacon kell versenyezniük, mint azoknak a külföldi termelőknek, akik jelentősebb állami segítséghez jutnak.
A főtitkár ugyanakkor pozitívan értékelte a támogatási előlegek korábbi kifizetését. A kormány október közepéig öt jogcímen összesen 205 milliárd forintot juttatott el a termelőkhöz, még a szokásos előlegfizetési időszak kezdete előtt.
A Világgazdaság által ismertetett intézkedés javíthatja a gazdaságok likviditását, de alapvetően már korábban megítélt támogatások előrehozott folyósításáról van szó, nem új válságforrásról. Cseh Tibor rámutatott arra is, hogy a forint erősödése miatt a forintban számított területalapú támogatások összege csökkenhet, miközben az erősebb hazai fizetőeszköz az exportorientált mezőgazdaság értékesítési lehetőségeit is kedvezőtlenül befolyásolja.
Már a jövő évi termés is veszélyben van
Az idei agrárválság következményei várhatóan a 2027-es termelési évben is érezhetők lesznek. Cseh Tibor szerint már most látható, hogy a gazdálkodók csökkentik a kukorica és a napraforgó vetésterületét, miközben a kalászos gabonák aránya növekedhet. Egyre többen hagynak területeket ugaron, illetve olyan költségcsökkentő intézkedéseket vezetnek be, amelyek később a terméseredményeket is ronthatják.
A gazdák egy része fémzárolt vetőmag helyett saját termésből származó magot használ, mások a műtrágyázást fogják vissza. Már szeptemberben is hasonló folyamatokról számolt be Cseh Tibor a Világgazdaságnak. Az akkori helyzetértékelésében arra figyelmeztetett, hogy az elmaradó vetések, a visszafogott tápanyag-utánpótlás és a magas energiaköltségek a következő évi termést is veszélyeztetik.
A főtitkár szerint mindez hosszabb távon a talajok termőképességét is károsíthatja. A gazdaságok ugyanis jelenleg nem feltétlenül a legjobb termelési technológiát választják, hanem azt, amelynek a finanszírozását még meg tudják oldani. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az őszi csapadékhiány miatt több helyen a repcevetések is elmaradtak, miközben a búza és az árpa vetéséhez is megfelelő mennyiségű esőre lenne szükség.