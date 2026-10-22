Soha nem látott agrárválság Magyarországon: már a nagy gazdaságok tartalékai is elfogytak – tömegesen hagyhatnak fel a gazdálkodással

Az idei év fordulópontot jelenthet a magyar mezőgazdaság számára. A történelmi aszály és a tavaszi fagykárok olyan veszteségeket okoztak, amelyekkel a gazdaságok jelentős része önerőből már nem képes megbirkózni. Ráadásul a termelési költségek emelkedése és az alacsony felvásárlási árak tovább rontják a jövedelmezőséget, súlyosbítva az agrárválság mértékét. Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) főtitkára szerint a jelenlegi helyzet súlyosságát az mutatja leginkább, hogy a pénzügyi nehézségek már nemcsak a kisebb, hanem a közepes és nagyobb gazdaságokat is elérték.

Fotó: Baliukh Pavlo

A főtitkár a Világgazdaság Agrokép podcastjában emlékeztetett arra, hogy az idei szárazság a 2022-es történelmi aszálynál is nagyobb területet érintett. Magyarország mintegy ötmillió hektár mezőgazdasági területéből több mint másfél millió hektárra jelentettek be aszálykárt, miközben a tavaszi fagy további több mint 60 ezer hektáron pusztított. Az érintett terület meghaladhatja a másfél mil hektárt, a károk értéke, pedig megközelítheti az ezer milliárd forintot.

Az interjú során érintet fontosabb témák:

01:05 Történelmi aszály és fagykár: soha nem látott veszteségek a magyar mezőgazdaságban

04:06 Agrárválság: magukra maradtak a magyar gazdák, tömeges csődök fenyegetnek

11:30 Uniós válságtámogatások: miért maradnak el a magyar gazdáknak járó segítségek?

15:07 Agrárkárenyhítés: több százmilliárdos kárra mindössze 30 milliárd forint jut

18:50 Támogatási előlegek és a forint erősödése: mi vár a gazdákra jövőre?

22:54 Zöldség-gyümölcs áfacsökkentés és vízgazdálkodás: elmaradt ígéretek, vitatott fejlesztések

Agrárválság: nemcsak a termés, a gazdaságok tartalékai is elfogytak

Cseh Tibor szerint az idei veszteségek azért különösen veszélyesek, mert egy több éve tartó kedvezőtlen folyamat újabb állomását jelentik. A 2022-es történelmi aszályt követően csupán egy-két olyan év volt, amely elfogadható gazdálkodási eredményt hozott, így a termelők jelentős részének nem volt lehetősége feltölteni pénzügyi tartalékait. A főtitkár az interjúban arra is rávilágított, hogy az elmúlt három évben a magyar gazdálkodók közel 20 százaléka hagyott fel a termeléssel. Ennek a folyamatnak a folytatódásától tart, különösen akkor, ha a természeti és piaci veszteségeket nem követi megfelelő kompenzáció.