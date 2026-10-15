A szomszéd kertje is célpont lehet: aranyszínű sárgaság miatt írják át a szabályozást – nem elég hatékony a védekezés
A magyar szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb növényegészségügyi kihívásává vált az aranyszínű sárgaság, amelynek terjedése már az ország valamennyi borrégióját érinti. A fertőzés nemcsak a szőlőtőkék pusztulásával fenyeget, hanem a termelők jövedelmét, a borászatok alapanyag-ellátását és egész borvidékek gazdasági jövőjét is veszélyezteti. A védekezés egyik legnagyobb akadályát az elhanyagolt, műveletlen szőlőterületek jelentik, amelyekből a kórokozót terjesztő rovarok a gondozott ültetvényekbe is átvándorolhatnak. Hozzá kell tenni, hogy lapunknak több borász azt is kiemelte, hogy a súlyos aszály idején kihirdetett tűzrakási tilalom is jelentősen nehezítette a védekezést. A betegség miatt eltávolított tőkéket, vagy szőlőágakat nem lehetett a föld sézlén elégetni, szállítani pedig még veszélyesebb lett volna.
Most, a magyar szőlőültetvényeket fenyegető aranyszínű sárgaság miatt, a kormány tovább szigorítaná a növényvédelmi szabályokat: a parlament elé került törvényjavaslat az elhanyagolt szőlőterületek felszámolását is felgyorsítaná, hogy a gondatlan tulajdonosok ne veszélyeztethessék a szomszédos gazdálkodók megélhetését. A jogszabály az élelmiszerlánc-felügyeleti, valamint a szőlészeti és borászati szabályokat módosítaná. A tervezet a korábban ellenőrzés alá nem vont szőlőterületekre is kiterjesztené a művelési kötelezettséget, és lehetővé tenné a hatósági eljárásban elrendelt kivágást, ha a tulajdonos nem tesz eleget kötelezettségének.
A szomszéd elhanyagolt szőlője is veszélyforrás lehet
A szabályozás egyik legfontosabb újdonsága, hogy nem kizárólag a hagyományos, nyilvántartásba vett borszőlőültetvényeket érintené. Az úgynevezett egyéb szőlő kategóriájába tartozó növényekre is művelési kötelezettséget vezetne be. Idetartozhatnak például az elhanyagolt kerti szőlők és a szőlőt is tartalmazó növénytársulások, amelyek jelenleg nem minősülnek szőlőültetvénynek. A törvényjavaslat szerint a hegybíró és a hegyközség választmányának legalább egy tagja közösen ellenőrizhetné az ilyen területeket, amennyiben azok a fertőzés miatt kijelölt körülhatárolt területen helyezkednek el, vagy az országos főállatorvos megfelelő növényegészségügyi intézkedést rendelt el.
Ha a tulajdonos a felszólítás ellenére sem biztosítja a megfelelő művelést, a hegybíró elrendelhetné a szőlő kivágását. A kötelezettség elmulasztása esetén közérdekű kivágásra kerülhetne sor, amelynek költsége a mulasztót terhelné. Fontos különbség ugyanakkor, hogy a javaslat nem adna általános felhatalmazást arra, hogy bárki egyszerűen átmenjen a szomszéd földjére rendet tenni. A beavatkozás hatósági eljáráshoz és meghatározott növényegészségügyi feltételekhez kötődne.
A tervezet a gyorsabb intézkedést is elősegítené: bizonyos kézbesítési helyzetekben a közérdekű kivágás azonnali végrehajthatóságát alapozhatná meg, ha az érintett szőlőtől legfeljebb négy kilométerre másik szőlőültetvény található. Ez különösen fontos lehet a borvidékeken, ahol a kisebb szőlőparcellák gyakran egymás közvetlen szomszédságában helyezkednek el.
Már mind a 22 borvidéken megjelent a pusztító betegség
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a Nébih szeptember 23-i tájékoztatása szerint az aranyszínű sárgaság kórokozója már Magyarország mind a 22 borvidékén jelen van. A legsúlyosabban érintett területek közé Zala vármegye és a Balaton környéki szőlőültetvények tartoznak. A flavescence dorée nevű betegséget fitoplazma okozza, amelyet elsősorban az amerikai szőlőkabóca terjeszt. A rovar a fertőzött növényből táplálkozva felveszi a kórokozót, majd más szőlőtőkékre is átviheti.
A fertőzés következményei rendkívül súlyosak lehetnek. A Nébih adatai szerint a beteg tőkék terméshozama 20–50 százalékkal csökkenhet, a fertőzött növények száma pedig megfelelő védekezés nélkül akár évente megtízszereződhet. A parlamenti törvényjavaslat indokolása arra is figyelmeztet, hogy egy súlyosan érintett parcellában idővel a tőkék 80–100 százaléka is megfertőződhet.
A betegség ellen nincs ismert gyógymód, így a fertőzött növényeket nem lehet egyszerű permetezéssel meggyógyítani. A védekezés alapja a beteg tőkék felszámolása, a szőlőkabóca elleni megfelelő növényvédelem, valamint az egészséges, ellenőrzött szaporítóanyag használata. A számok is jól mutatják a védekezés miatti veszteségeket:
miközben 2024-ben még körülbelül 47 000 tőkét vágtak ki, addig 2025-re ez a szám több mint a hatszorosára, nagyjából 300 000 tőkére emelkedett.
A becslések szerint a betegség az 56 000 hektárnyi magyar szőlőterületből már több ezer hektárt fertőzött meg
Drónokkal és mesterséges intelligenciával keresik a fertőzött tőkéket
A hatóságok a fertőzés felderítésében már korszerű technológiákat is alkalmaznak. A Nébih szeptember 18-án újabb drónos felmérést indított, elsőként hét vármegyében: Bács-Kiskunban, Baranyában, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Győr-Moson-Sopronban, Hevesben, Tolnában és Veszprémben.
A drónfelvételeket mesterséges intelligencia segítségével elemzik, így gyorsabban azonosíthatják a fertőzésre utaló tüneteket mutató ültetvényeket. A technológia a célzott helyszíni ellenőrzést segíti, a laboratóriumi diagnózist azonban nem helyettesíti. A fertőzés igazolását követően az illetékes növényegészségügyi hatóság a fertőzött tőke körül egy kilométer sugarú fertőzött területet, ezen kívül pedig három kilométer széles pufferzónát jelöl ki. Ezekben a körzetekben különleges növényegészségügyi előírások érvényesülnek.
A kártalanítás szabályain is változtatnának
A parlament elé került módosítás nemcsak az elhanyagolt területek kezelését érintené, hanem a kártalanítás feltételeit is szigorítaná.
A javaslat alapján nem járna kártalanítás annak a termelőnek vagy földhasználónak, aki a növényegészségügyi zárlati intézkedéshez kapcsolódó, kártalanítási feltételként meghatározott kötelezettséget nem vállalja, vagy azt határidőre nem teljesíti.
A változtatás célja, hogy a fertőzés felszámolásában érintett gazdálkodók együttműködését is ösztönözze. A kivágás ugyanakkor komoly anyagi veszteséget jelenthet a termelőknek, hiszen a kieső termés mellett az újratelepítés költségeivel és az új ültetvény termőre fordulásáig tartó bevételkieséssel is számolniuk kell.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának tájékoztatása szerint a júliusban elfogadott szabálymódosítások már a védekezési, támogatási és kárenyhítési rendszer egyszerűsítését is célozták. Az újabb törvényjavaslat ezekre az intézkedésekre épülne.
Egész borvidékek gazdasági jövője lehet a tét
A szőlő aranyszínű sárgasága nem jelent veszélyt az emberi egészségre, és a bor fogyasztását sem teszi veszélyessé. Gazdasági következményei viszont rendkívül súlyosak lehetnek.
A fertőzés következtében csökkenő termésmennyiség növeli a termelési önköltséget, miközben a kötelező növényvédelmi kezelések, az ellenőrzések és az esetleges újratelepítések további kiadásokat okoznak. A károk nem kizárólag az egyes szőlőtermelőknél jelentkezhetnek: a borászatok, a szőlőfeldolgozók és a borturizmus szereplői is megérezhetik egy-egy borvidék termelési kapacitásának visszaesését.
A betegség Ausztria borvidékeit is elérte tavaly. Különösen Stájerországban (Steiermark) volt súlyos a helyzet (Klöch és Straden környékén komplett területeket kellett kivágni), de Burgenland északibb részein is megjelent a fertőzés. Az amerikai szőlőkabóca és az általa terjesztett aranyszínű sárgaságalig gyakorolt hatást az össz-szőlőhozamra, de ehhez Németlövő (Eisenberg) környékén, Dél-Burgenlandban néhány szőlőültetvényt ki kellett irtani. A gyors beavatkozás sikersen visszszorította a betegség terjedését.
Szőlő aranyszínű sárgaság: tizenhárom év alatt jutott el az összes borvidékre
A betegséget Magyarországon először 2013 augusztusában azonosították. A kórokozót a Zala vármegyei Lenti térségéből származó levélmintákban, valamint Kerkateskánd határában befogott szőlőkabócákban mutatta ki a Nébih laboratóriuma.
Az FD ezt követően fokozatosan terjedt tovább. A folyamat az utóbbi időszakban látványosan felgyorsult: 2025 júliusában, amikor a Somlói borvidéken is igazolták a jelenlétét, még 15 borvidék számított érintettnek. Ősszel már többek között az Egri, a Mátrai és a Tokaji borvidéken is megtalálták a kórokozót. A mostani bükki eset azt jelenti, hogy országos szinten megszűnt az utolsó mentes borvidék is.
Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy valamennyi magyar szőlőültetvény fertőzött. A hatósági kimutatás az adott borvidéken belüli jelenlétet igazolja, a kórokozó területi elterjedtsége pedig ültetvényenként jelentősen eltérhet.
A kabócát kell megállítani
Magát a fitoplazmát jelenleg nem lehet növényvédő szerrel elpusztítani. A védekezés ezért a fertőzött tőkék gyors megtalálására és megsemmisítésére, valamint a fő terjesztő, az amerikai szőlőkabóca állományának visszaszorítására épül.
A lapunknak nyilatkozó borászok arra is felhívták a figyelmet, hogy a szüret lezárása nem jelenti a védekezési időszak végét. Új telepítéshez és tőkepótláshoz kizárólag hatóságilag ellenőrzött, egészséges szaporítóanyagot szabad felhasználni.
A gazdáknak folyamatosan érdemes figyelni ezekre a tünetekre:
- a levelek sárgulása,
- vörösödése,
- visszahajlása,
- a hajtások hiányos beérése,
- valamint a fürtök fonnyadása,
Önmagukban ezek azonban még nem bizonyítják egyértleműen az FD-fertőzést, mert más betegségek is hasonló elváltozásokat okozhatnak. A biztos azonosításhoz laboratóriumi vizsgálat szükséges. A gyanús eseteket haladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes kormányhivatalnak, illetve a Nébihnek a [email protected] címen.