A szomszéd kertje is célpont lehet: aranyszínű sárgaság miatt írják át a szabályozást – nem elég hatékony a védekezés

A magyar szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb növényegészségügyi kihívásává vált az aranyszínű sárgaság, amelynek terjedése már az ország valamennyi borrégióját érinti. A fertőzés nemcsak a szőlőtőkék pusztulásával fenyeget, hanem a termelők jövedelmét, a borászatok alapanyag-ellátását és egész borvidékek gazdasági jövőjét is veszélyezteti. A védekezés egyik legnagyobb akadályát az elhanyagolt, műveletlen szőlőterületek jelentik, amelyekből a kórokozót terjesztő rovarok a gondozott ültetvényekbe is átvándorolhatnak. Hozzá kell tenni, hogy lapunknak több borász azt is kiemelte, hogy a súlyos aszály idején kihirdetett tűzrakási tilalom is jelentősen nehezítette a védekezést. A betegség miatt eltávolított tőkéket, vagy szőlőágakat nem lehetett a föld sézlén elégetni, szállítani pedig még veszélyesebb lett volna.

A szomszéd kertére is ráhívhatják a hatóságot a gazdák a szőlő aranyszínű sárgaság gyanúja esetében Fotó: Natalia Kokhanova

Most, a magyar szőlőültetvényeket fenyegető aranyszínű sárgaság miatt, a kormány tovább szigorítaná a növényvédelmi szabályokat: a parlament elé került törvényjavaslat az elhanyagolt szőlőterületek felszámolását is felgyorsítaná, hogy a gondatlan tulajdonosok ne veszélyeztethessék a szomszédos gazdálkodók megélhetését. A jogszabály az élelmiszerlánc-felügyeleti, valamint a szőlészeti és borászati szabályokat módosítaná. A tervezet a korábban ellenőrzés alá nem vont szőlőterületekre is kiterjesztené a művelési kötelezettséget, és lehetővé tenné a hatósági eljárásban elrendelt kivágást, ha a tulajdonos nem tesz eleget kötelezettségének.

A szomszéd elhanyagolt szőlője is veszélyforrás lehet

A szabályozás egyik legfontosabb újdonsága, hogy nem kizárólag a hagyományos, nyilvántartásba vett borszőlőültetvényeket érintené. Az úgynevezett egyéb szőlő kategóriájába tartozó növényekre is művelési kötelezettséget vezetne be. Idetartozhatnak például az elhanyagolt kerti szőlők és a szőlőt is tartalmazó növénytársulások, amelyek jelenleg nem minősülnek szőlőültetvénynek. A törvényjavaslat szerint a hegybíró és a hegyközség választmányának legalább egy tagja közösen ellenőrizhetné az ilyen területeket, amennyiben azok a fertőzés miatt kijelölt körülhatárolt területen helyezkednek el, vagy az országos főállatorvos megfelelő növényegészségügyi intézkedést rendelt el.