Árrésstop ki, 5 százalékos áfa be: ezt kérik most a magyar zöldségtermelők

Az első fél évben nagyon jól alakultak a termelői árak a friss zöldségeknél, főként a paprika és paradicsom tekintetében. Az elmúlt években a paprika esetében jellemzően nem követte az áremelkédés a növekvő költségeket, az elmúlt fél évben viszont tíz százlaékos emelekdés történt - közölte mai sajtótjékoztatóján Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke. Mint mondta, kedvezően alakult az idei szezon a mintegy 450 szentesi és környékbeli zöldségtermelőt összefogó szöveetkezeténl: az év első nyolc hónapjában 16,2 milliárd forintos árbevételt ért el, ami mintegy 2 milliárd forintos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

Nagypéter Sándor szerint, az árrésstop kivezetése után a zöldségek és gyümölcsök áfáját is 5 százalékra kellene csökkenteni Fotó: Havran Zoltán

A paprikaféléknél átlagosan 10 százalékkal, a paradicsomféléknél 22 százalékkal emelkedtek a termelői átlagárak az első nyolc hónapban. A paradicsom ára azonban még ezzel együtt sem érte el a 2022-es szintet. Júliusban és augusztusban több zöldségféle termelői ára is kedvezőtlenül alakult, átlagosan mintegy 9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Az exportpiacon az euróban számított egységárak ugyancsak kedvezően alakultak, az árfolyammozgás azonban mérsékelte ennek előnyeit. A DélKerTÉSZ legfontosabb külpiaca továbbra is Csehország és Szlovákia, a két ország együttesen a kivitt mennyiség mintegy 80 százalékát veszi fel, miközben a németországi értékesítés is számottevően erősödött.

A hőség ellenére több zöldség került piacra

Különösen figyelemre méltó, hogy mindez újabb rendkívül meleg és száraz évben történt. A frisspiaci termékek mennyisége az első nyolc hónapban éves összevetésben 309 tonnával emelkedett, miközben nőtt a magasabb minőségi kategóriába sorolt paprikák aránya, és kevesebb termék került a gyengébb, úgynevezett lecsó osztályba. Nagypéter Sándor szerint ez elsősorban az elmúlt évek beruházásainak köszönhető.

Egyértelműen a fejlesztéseknek köszönhető, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben kerülhettek magyar zöldségek a boltok polcaira

– mondta a DélKerTÉSZ elnöke.

A 2024-es hőhullámok még jelentős károkat okoztak a növényállományban, a gazdák azonban azóta párásító- és új szellőzőberendezéseket, korszerűbb tápoldatozó rendszereket építettek be, illetve fóliakorszerűsítéseket hajtottak végre. Emiatt az idei hőség és aszály már kisebb mértékben vetette vissza a növényházi termelést.

Nagypéter szerint mindez azt mutatja, hogy az egyre szélsőségesebb időjárás hatásait technológiai fejlesztésekkel lehet tompítani.

A DélKerTÉSZ termelésének jelentős része növényházakban zajlik, ahol a környezeti feltételek jóval pontosabban szabályozhatók, mint a szabadföldön. Az időjárási kockázatokat azonban itt sem lehet teljesen kizárni. Szentesen ezért idén és jövőre is folytatódnak az energiafüggetlenséget erősítő beruházások. A cél az, hogy ahol lehetséges, akár 70 százalékban kiváltsák a fosszilis energiahordozókat.