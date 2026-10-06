Árrésstop ki, 5 százalékos áfa be: ezt kérik most a magyar zöldségtermelők
Az első fél évben nagyon jól alakultak a termelői árak a friss zöldségeknél, főként a paprika és paradicsom tekintetében. Az elmúlt években a paprika esetében jellemzően nem követte az áremelkédés a növekvő költségeket, az elmúlt fél évben viszont tíz százlaékos emelekdés történt - közölte mai sajtótjékoztatóján Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke. Mint mondta, kedvezően alakult az idei szezon a mintegy 450 szentesi és környékbeli zöldségtermelőt összefogó szöveetkezeténl: az év első nyolc hónapjában 16,2 milliárd forintos árbevételt ért el, ami mintegy 2 milliárd forintos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
A paprikaféléknél átlagosan 10 százalékkal, a paradicsomféléknél 22 százalékkal emelkedtek a termelői átlagárak az első nyolc hónapban. A paradicsom ára azonban még ezzel együtt sem érte el a 2022-es szintet. Júliusban és augusztusban több zöldségféle termelői ára is kedvezőtlenül alakult, átlagosan mintegy 9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
Az exportpiacon az euróban számított egységárak ugyancsak kedvezően alakultak, az árfolyammozgás azonban mérsékelte ennek előnyeit. A DélKerTÉSZ legfontosabb külpiaca továbbra is Csehország és Szlovákia, a két ország együttesen a kivitt mennyiség mintegy 80 százalékát veszi fel, miközben a németországi értékesítés is számottevően erősödött.
A hőség ellenére több zöldség került piacra
Különösen figyelemre méltó, hogy mindez újabb rendkívül meleg és száraz évben történt. A frisspiaci termékek mennyisége az első nyolc hónapban éves összevetésben 309 tonnával emelkedett, miközben nőtt a magasabb minőségi kategóriába sorolt paprikák aránya, és kevesebb termék került a gyengébb, úgynevezett lecsó osztályba. Nagypéter Sándor szerint ez elsősorban az elmúlt évek beruházásainak köszönhető.
Egyértelműen a fejlesztéseknek köszönhető, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben kerülhettek magyar zöldségek a boltok polcaira
– mondta a DélKerTÉSZ elnöke.
A 2024-es hőhullámok még jelentős károkat okoztak a növényállományban, a gazdák azonban azóta párásító- és új szellőzőberendezéseket, korszerűbb tápoldatozó rendszereket építettek be, illetve fóliakorszerűsítéseket hajtottak végre. Emiatt az idei hőség és aszály már kisebb mértékben vetette vissza a növényházi termelést.
Nagypéter szerint mindez azt mutatja, hogy az egyre szélsőségesebb időjárás hatásait technológiai fejlesztésekkel lehet tompítani.
A DélKerTÉSZ termelésének jelentős része növényházakban zajlik, ahol a környezeti feltételek jóval pontosabban szabályozhatók, mint a szabadföldön. Az időjárási kockázatokat azonban itt sem lehet teljesen kizárni. Szentesen ezért idén és jövőre is folytatódnak az energiafüggetlenséget erősítő beruházások. A cél az, hogy ahol lehetséges, akár 70 százalékban kiváltsák a fosszilis energiahordozókat.
Már a kormány is az árrésstop kivezetését mérlegeli
A termelők problémái azonban nem érnek véget a hőséggel és az aszállyal. A DélKerTÉSZ szerint az árrésstop és az Árfigyelő jelenlegi működése is torzítja a beszállítói piacot. Nagypéter Sándor szerint a normál kereskedelmi folyamatokba történő tartós beavatkozás közép- és hosszú távon piaci zavarokat okozhat, amelyeknek végül a termelők lehetnek a vesztesei.
A kérdés azért is aktuális, mert Magyar Péter miniszterelnök október 2-án már arról beszélt, hogy meg kell fontolni az árrésstop kivezetését . A kormányfő szerint az eredetileg az infláció mérséklésére bevezetett intézkedés mára az agráriumban és a kiskereskedelemben is komoly problémákat okoz. Az intézkedés jövőjéről a kabinet a kamarákkal és a kereskedelmi láncokkal is egyeztet.
A DélKerTÉSZ elnöke szerint üdvözölte a miniszterelnök nyilatkozatát, mint mondta a zöldségpiacon eleve rendkívül erős a verseny, ezért ma már nincs olyan piaci körülmény, amely indokolná az árrésstop fenntartását.
Az Árfigyelő működésével szemben is vannak kifogásaik.
Nagypéter szerint a rendszer olyan helyzetet teremthet, amelyben a beszállítóknak eltérő költségek mellett is azonos vagy nagyon hasonló feltételekkel kell kiszolgálniuk az áruházláncokat. Pedig nem mindegy, milyen logisztikai költség kapcsolódik egy adott lánchoz, milyen csomagolást követel meg, vagy éppen mennyibe kerül az áru szállításához használt rekeszek bérlete. Az eltérő költségek miatt előfordulhat, hogy egy beszállító számára valamelyik áruházlánc kiszolgálása már veszteségessé válik. Ezért már önmagában az tíz százalékos árrés értelmezhetetlen a szövetkezet elnöke szerint. Nagypéter kitért arra is, hogy már az inflációks kornyezet sem indokolja ennek a rendszernek a fenntartását. Az áruházláncok pedig folyamatosan az alacsonyabb átadási ár irányába presszionálják az árfigyelő miatt a termelőket.
Bár annak idején volt értelme inflációs szempontból az árréstop bevezetésének, de most már mielőbb ki kellene vezetni. Az almatermelőnek, például létszükséglet, hogy novemberben már enélkül kerülhessenek a piacra termékeik.
Továbbra is várják az ígért áfacsökkentést
Nagypéter Sándor szerint az árrésstop kivezetésének együtt kellene járnia a zöldség- és gyümölcsáfa jelentős csökkentésével. A DélKerTÉSZ azt szeretné, ha legkésőbb 2027 első negyedévéig 5 százalékra mérséklődne az áfakulcs. A probléma nem új. A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat szereplői az alacsony infláció mellett már nem látják indokoltnak az árrésstop fenntartását. A DélKerTÉSZ és a FruitVeB akkor arra is figyelmeztetett, hogy a magas áfa, az erős forint és az importnyomás együttesen rontja a hazai termelők versenyképességét.
Nagypéter szerint az áfacsökkentés egyik legfontosabb következménye a piac fehéredése lehetne.
„Ha tisztul a piac, akkor a kis- és közepes gazdaságok könnyebben fennmaradnak, fejleszteni tudnak, így pedig nőhet a hazai termelés, és végső soron több magyar áru kerülhet a boltokba” – fogalmazott. Ez 150-160 milliárd forintos költségvetési kiesést okozhat, de a fekete és szürkegazdaság visszaszorítását is hozhatja, ami jelentősen kompenzálná a költségvetési bevételkiesést.
A kedvezményes áfa hosszabb távon olyan szántóföldi zöldségkultúrák termelését is ösztönözhetné, amelyeknél Magyarország adottságai lehetővé teszik az önellátás növelését. A DélKerTÉSZ példaként a káposztát és a brokkolit említi. A nagyobb hazai termelés egyúttal az élelmiszeripar és a közétkeztetés számára is több magyar alapanyagot biztosíthatna.
Külön helyet adnának a magyar zöldségnek a boltokban
A szövetkezet szerint azonban önmagában az áfa csökkentése sem elég: a magyar termékeket láthatóbbá is kellene tenni. A DélKerTÉSZ azt javasolja, hogy az üzletekben külön magyar pultokat vagy jól elkülöníthető értékesítési területeket alakítsanak ki. Itt a hazai zöldségeket egyértelműen meg lehetne különböztetni az importárutól, a termelők pedig saját csomagolással és márkanévvel is könnyebben megjelenhetnének. Ez egyre fontosabb lehet a gazdák számára, miközben a nagy kereskedelmi láncok jellemzően egységes beszállítói csomagolást várnak el. A saját márka és az eredet jól látható feltüntetése viszont versenyelőnyt jelenthet azoknak a magyar termelőknek, akik a minőségükkel szeretnének kitűnni az egyre erősebb importversenyben.
Nagypéter Sándor szerint, az Európai Uniónak azon kellene dolgoznia, hogy a belső mezőgazdasági és élelmiszeripari ellátását és önrenedlkezését megoldja, mert ami most a harmadik országokból érkezik és olcsónak tűnik, arról nem tudjuk, milyen fenntarthatósgi élelmiszeri-biztonsági és egyéb termeszétsi eljárással állítottak elő. Ezzel nyilván nem tud versenyképes lenni az európai termék, amelykre szígorú elvárások érvényesek. Ha most nem támogatják a belpiaci termelést, és az visszaszorul, akkor majd meg is emelik az árakat. sLeszögezte: senkinek ne legyenek illuziói ezzel kapcsolatban, hiszen itt is érvényesülni fog a kereslet-kínálat szabálya, ha tönkre megy az unión belül egy ágazat, a külpiacról termékeket szolgáltatók, nyilván addi emelik az árakat amíg csak tehetik.