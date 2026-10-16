Az aszálykárokra még nagyon kellene a külön pénz, de megérkezett a 205 milliárdos előleg a magyar gazdákhoz

Öt támogatási jogcímen összesen 205 milliárd forintot fizettek ki a magyar gazdálkodóknak az október 16-án kezdődő hagyományos agrártámogatási előlegfizetési időszak előtt – jelentette be Facebook-oldalán Bóna Szabolcs agrárminiszter. A tárcavezető szerint az idei rendkívüli aszály és más természeti és piaci nehézségek miatt különösen fontos, hogy a termelők minél hamarabb hozzájussanak az őket megillető forrásokhoz, ezért a kormány megteremtette az úgynevezett szuperelőleg kifizetésének feltételeit.

Jelentős összeg érkezett támogatási előlegként a gazdák számlájára, ám ez az aszály okozta károkat még nem ellentételezi Fotó: facebook.com/bonaszabolcstisza

A miniszter közlése szerint a már átutalt 205 milliárd forint a Magyarország számára rendelkezésre álló teljes közvetlen támogatási keret 42 százalékának felel meg, és csaknem kétszerese az eredetileg előlegként kifizetésre tervezett összegnek. Az előrehozott kifizetések jelentősége az idén különösen nagy, hiszen az aszály és más időjárási károk miatt számos gazdaságban éppen az őszi mezőgazdasági munkák finanszírozása került veszélybe. Ez viszont a gazdáknak nem jelent többletforrást, csak az egyébként is járó támogatást kapják meg korábban.

Aszály után: közel 130 ezer gazdálkodó kapott alaptámogatást

A legnagyobb összeget az alapszintű jövedelemtámogatás (BISS) keretében utalták át: 129 947 gazdálkodó összesen 140 milliárd forintot kapott. Az újraelosztó támogatásból (CRISS) további 43,7 milliárd forint jutott 129 689 termelőnek, elsősorban a kisebb és közepes gazdaságok jövedelmi helyzetének stabilizálására.

Az állattenyésztők közül a tejhasznú tehéntartók részesültek a legnagyobb összegben. A 3039 érintett gazdasághoz összesen 16,3 milliárd forint érkezett. Az anyajuhtartók 4,1 milliárd, a hízottbikatartók pedig egymilliárd forint előleghez jutottak. Az előlegfizetések a következő hetekben is folytatódnak. A miniszter tájékoztatása szerint további utalások várhatók az Agro-ökológiai Program (AÖP), az állatjóléti és egyes állati genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó támogatások, valamint a termeléshez kötött növénytermesztési jogcímek esetében.

Az aszály azonban ennél sokkal nagyobb veszteséget okozott

Az előrehozott támogatások enyhíthetik a gazdaságok pénzügyi nehézségeit, a természeti csapások miatt keletkezett károk megtérítése azonban továbbra is külön feladat. A Világgazdaság szeptemberi beszámolója szerint az ősz elejére már több mint 1,5 millió hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon, miközben a tavaszi fagy további 65 ezer hektárt érintett. Az agrártárca akkori becslése alapján a növénytermesztésben keletkezett veszteség elérhette a 600–800 milliárd forintot. A héten Bóna Szabolcs a parlamentben már arról beszélt, hogy 1,6 millió hektárt érintett az aszály és a kár meghaladja a 800 milliárd forintot.