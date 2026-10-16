Az aszálykárokra még nagyon kellene a külön pénz, de megérkezett a 205 milliárdos előleg a magyar gazdákhoz
Öt támogatási jogcímen összesen 205 milliárd forintot fizettek ki a magyar gazdálkodóknak az október 16-án kezdődő hagyományos agrártámogatási előlegfizetési időszak előtt – jelentette be Facebook-oldalán Bóna Szabolcs agrárminiszter. A tárcavezető szerint az idei rendkívüli aszály és más természeti és piaci nehézségek miatt különösen fontos, hogy a termelők minél hamarabb hozzájussanak az őket megillető forrásokhoz, ezért a kormány megteremtette az úgynevezett szuperelőleg kifizetésének feltételeit.
A miniszter közlése szerint a már átutalt 205 milliárd forint a Magyarország számára rendelkezésre álló teljes közvetlen támogatási keret 42 százalékának felel meg, és csaknem kétszerese az eredetileg előlegként kifizetésre tervezett összegnek. Az előrehozott kifizetések jelentősége az idén különösen nagy, hiszen az aszály és más időjárási károk miatt számos gazdaságban éppen az őszi mezőgazdasági munkák finanszírozása került veszélybe. Ez viszont a gazdáknak nem jelent többletforrást, csak az egyébként is járó támogatást kapják meg korábban.
Aszály után: közel 130 ezer gazdálkodó kapott alaptámogatást
A legnagyobb összeget az alapszintű jövedelemtámogatás (BISS) keretében utalták át: 129 947 gazdálkodó összesen 140 milliárd forintot kapott. Az újraelosztó támogatásból (CRISS) további 43,7 milliárd forint jutott 129 689 termelőnek, elsősorban a kisebb és közepes gazdaságok jövedelmi helyzetének stabilizálására.
Az állattenyésztők közül a tejhasznú tehéntartók részesültek a legnagyobb összegben. A 3039 érintett gazdasághoz összesen 16,3 milliárd forint érkezett. Az anyajuhtartók 4,1 milliárd, a hízottbikatartók pedig egymilliárd forint előleghez jutottak. Az előlegfizetések a következő hetekben is folytatódnak. A miniszter tájékoztatása szerint további utalások várhatók az Agro-ökológiai Program (AÖP), az állatjóléti és egyes állati genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó támogatások, valamint a termeléshez kötött növénytermesztési jogcímek esetében.
Az aszály azonban ennél sokkal nagyobb veszteséget okozott
Az előrehozott támogatások enyhíthetik a gazdaságok pénzügyi nehézségeit, a természeti csapások miatt keletkezett károk megtérítése azonban továbbra is külön feladat. A Világgazdaság szeptemberi beszámolója szerint az ősz elejére már több mint 1,5 millió hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon, miközben a tavaszi fagy további 65 ezer hektárt érintett. Az agrártárca akkori becslése alapján a növénytermesztésben keletkezett veszteség elérhette a 600–800 milliárd forintot. A héten Bóna Szabolcs a parlamentben már arról beszélt, hogy 1,6 millió hektárt érintett az aszály és a kár meghaladja a 800 milliárd forintot.
Ez azt jelenti, hogy az október közepéig kifizetett 205 milliárd forint a becsült növénytermesztési veszteségnek nagyjából a negyedét-harmadát teszi ki. A két összeg ugyanakkor nem tekinthető közvetlenül összehasonlíthatónak: a most utalt pénz jelentős része a gazdáknak egyébként is járó közvetlen támogatások előrehozott kifizetése, nem pedig a kiesett termés után járó kártérítés.
A gazdaságok pénzügyi helyzete ráadásul nem csupán a terméskiesés miatt romlott. A magas energiaköltségek, a drága inputanyagok és az alacsony felvásárlási árak együttesen szűkítették a termelők mozgásterét. Cseh Tibor, a Magosz főtitkára korábban a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy az országban olyan kukoricatáblák is betakarítatlanul maradtak, amelyekre a rendkívül gyenge termés miatt már nem érte volna meg kombájnt küldeni. A gazdaszervezeti vezető szerint a szántóföldi ágazat működésében a területalapú támogatásoknak meghatározó szerepük van, több termelő pedig már az őszi vetések és a következő gazdálkodási év finanszírozásával is nehézségekbe ütközik.
Újabb 39 milliárd forint érkezhet a kárenyhítési rendszerbe
A támogatási előlegek mellett egy másik, kifejezetten a természeti csapások következményeinek mérséklésére szolgáló konstrukció előkészítése is megkezdődött. A Világgazdaság korábban megírta , hogy társadalmi egyeztetésre bocsátották a „Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer: Válságtámogatás” című pályázati felhívást. A tervezett keretösszeg 99,6 millió euró, megközelítőleg 39 milliárd forint. A konstrukció az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a magyar költségvetés társfinanszírozásával valósulna meg, és a 2026-os, valamint a 2027-es kárenyhítési évek veszteségeinek kompenzálását segítené.
A támogatás azonban nem automatikusan jár minden károsult termelőnek. A tervezet alapján azok nyújthatnának be kérelmet, akik tagjai a Kárenyhítési Alapnak, kárenyhítő juttatás iránti kérelmet adtak be, és a jogosultsági feltételeknek megfelelően kárenyhítő juttatásban részesülnek. A támogatható káresemények között szerepel az aszály, a belvíz, a fagy, a felhőszakadás, a mezőgazdasági árvíz, a jégeső és a vihar is. Az egyik alapfeltétel, hogy a természeti csapás az érintett növénykultúrában 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenést okozzon. Az új támogatás elsődleges célja nem egy második, önálló kártérítés kifizetése, hanem a kárenyhítési alap forráshiányának pótlása. Ha ugyanis az alapban nincs elegendő pénz a jogosan járó kárenyhítő juttatások teljesítésére, az új konstrukcióból a megállapított és a ténylegesen kifizethető összegek közötti különbséget lehetne finanszírozni.
A megfelelő biztosítással rendelkező termelők esetében a kárenyhítő juttatás a figyelembe vehető veszteség 80 százalékát, biztosítás hiányában pedig 40 százalékát érheti el a jogszabályi feltételek szerint. Az új válságtámogatás a rendelkezésre álló keret erejéig segíthet abban, hogy a gazdák a forráshiány miatt ne veszítsék el a nekik járó összegek egy részét. A végleges pályázati szabályok ugyanakkor még változhatnak.
A fagykár és a jégeső miatt is korábban jött a segítség
A kormány a tavaszi fagy- és jégesőkárok enyhítésére korábban hektáronként 100 ezer forintos kárenyhítési előleg lehetőségét is bejelentette, amely a kárfelmérések lezárását követően fizethető ki. Az aszálykárosult gazdálkodók számára pedig szeptemberben általános vis maior mentességet vezettek be az egységes kérelemben igényelhető érintett támogatásokra. Ennek értelmében az aszály miatt nem teljesíthető támogatási feltételek esetében külön vis maior kérelem és igazolás nélkül alkalmazható a mentesség.
A kormány emellett az év végéig vásárolt mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának teljes visszaigénylését is lehetővé tette a törvényi mennyiségi korlátig, továbbá önkéntes banki tőketörlesztési moratóriummal igyekezett enyhíteni a gazdaságok likviditási nehézségeit. Ezek az intézkedések ugyanakkor eltérő célt szolgálnak. A támogatások előrehozott kifizetése a gazdálkodók azonnali pénzügyi mozgásterét javítja, a kárenyhítési rendszer és a válságtámogatás pedig a már bekövetkezett természeti károk pénzügyi következményeit hivatott mérsékelni.
A gazdaszervezetek szerint további intézkedésekre is szükség van
A mezőgazdasági érdekképviseletek az elmúlt hetekben többször hangsúlyozták, hogy az idei válságot a támogatások gyorsítása önmagában nem oldja meg. A Magosz a kárenyhítési alap feltöltését, a támogatási és pályázati előlegek mielőbbi kifizetését, valamint további uniós válságforrások bevonását sürgette. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) pedig az adók és egyes díjak beszedésének elhalasztását, célzott válságtámogatásokat és a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer átalakítását szorgalmazta.
Az érdekképviseletek arra is felhívták a figyelmet, hogy az eltérő tagállami támogatási lehetőségek tovább ronthatják a magyar gazdálkodók versenyképességét. Amennyiben más uniós országok nagyobb nemzeti forrásokkal tudják kompenzálni a természeti károkat és a megemelkedett termelési költségeket, a magyar termelők kedvezőtlenebb pénzügyi feltételek mellett kényszerülhetnek versenyezni az egységes piacon.
A most bejelentett 205 milliárd forintos előlegkifizetés ezért érdemi segítséget jelenthet az őszi munkák finanszírozásában és a gazdaságok működőképességének fenntartásában. A legfontosabb kérdés most az, hogy a természeti károk után járó kárenyhítési összegek és az előkészítés alatt álló válságtámogatás milyen gyorsan, illetve milyen mértékben jutnak el a jogosult termelőkhöz.