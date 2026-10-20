Súlyos figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: összeomlott a termelés, a magyar gazdák különösen nagy bajban vannak

Az európai mezőgazdaság egyre nehezebben birkózik meg az időjárási szélsőségekkel és a tartósan magas költségekkel, a kedvezőtlen folyamatok pedig már az uniós agrárpiacok egészét átrendezik. Az Európai Bizottság őszi rövid távú agrárpiaci előrejelzése szerint a 2026/2027-es gazdasági évben az EU gabonatermelése mindössze 262 millió tonna lehet, ami 9,6 százalékos visszaesés az előző évhez képest, és 4,7 százalékkal marad el az elmúlt öt év átlagától. A jelentés szerint a rendkívüli nyári hőség és az aszály elsősorban a tavaszi vetésű növényeket, köztük a kukoricát és a szóját érintette. A súlyos nyári hőség és aszály a nyári termények hozamának jelentős lefelé történő módosításához és a gyepterületek biomasszájának csökkentéséhez vezetett, miközben szűkült a takarmány elérhetősége.

Jelentősen rontotta korábbi várakozásait az Európai Bizottság az őszi előrejelzésében, a nyári hőség és aszály miatt Fotó: Havran Zoltán

A terméskiesést tovább súlyosbítják a magas energia- és műtrágyaárak, valamint az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok nyomán kialakult szállítási nehézségek. A bizottság arra figyelmeztet, hogy a drága földgáz és az ellátási korlátok miatt a műtrágya továbbra is komoly költségtényező, miközben a lassú gazdasági növekedés és az infláció is rontja az európai termelők versenyképességét.

Kukoricaválság: brutálisan megugorhat az uniós import az aszály miatt

A jelentés egyik legsúlyosabb megállapítása, hogy az uniós kukoricatermés mindössze 48,5 millió tonna lehet, ami 20 százalékkal marad el az ötéves átlagtól. A búzát és az árpát lényegesen kevésbé viselte meg a rendkívüli időjárás. A lágybúza termelése 124,2 millió tonnára csökkenhet, ami kevesebb mint 2 százalékkal marad el az ötéves átlagtól. Az árpa esetében viszont 5 százalékos többlet várható az átlaghoz képest, elsősorban a rekordnagyságú romániai termésnek köszönhetően.

A kukorica esetében a kínálat szűkülése jelentősen növeli Európa importfüggőségét. Az Európai Bizottság várakozásai szerint,

az EU kukoricabehozatala a 2026/2027-es gazdasági évben elérheti a 25 millió tonnát, ami 5,7 millió tonnával haladná meg az előző szezon mennyiségét.

A teljes gabonaágazat nettó exportja eközben 18,1 millió tonnáról 10,2 millió tonnára eshet vissza. Ez azt jelenti, hogy az unió gabonapiaci exporttöbblete egyetlen év alatt csaknem 44 százalékkal zsugorodhat. A magyar kukoricapiacon a hiány hatása már az árakban is megjelent.